Repromeda: Klíčem k úspěchu jsou inovace, odbornost a lidský přístup

Kliniku Repromeda založili manželé Veselí – pár, který neustoupil před žádnou výzvou a nikdy neslevil ze svých standardů. Letos oslaví 25 let. Jaké byly její začátky?

Od pionýrů k lídrům v oboru

V počátcích své kariéry na Obilním trhu, kde bylo první pracoviště reprodukční medicíny v tehdejším Československu, stál doktor Veselý u narození prvního dítěte ze zkumavky v tehdejším komunistickém bloku. Pro českou reprodukční medicínu to znamenalo opravdu velký úspěch a slibný začátek éry asistované reprodukce. Pro doktora Veselého úžasnou možnost podílet se na takto významném milníku. Zde se také seznámil se svou budoucí ženou a spoluzakladatelkou kliniky Repromeda doktorkou Kateřinou Veselou.

„Asistovaná reprodukce mě uchvátila už během studia. Byl to velmi barevný, živý a syntetický obor. Vše navíc umocnil fakt, že mě do jeho tajů zasvětil fantastický lékař, odborník a velký sympaťák k tomu – tehdejší asistent kliniky na Obilním trhu – Honza Veselý,“popisuje lékařka své začátky.

Po sloučení dvou původně samostatných klinik bylo ale jasné, že místo pro dva samostatné týmy asistované reprodukce na Obilním trhu už nebude. Manželé Veselí tak pochopili, že takto nebudou moct realizovat své myšlenky a sny. Rozhodli se proto vše risknout a v roce 1999 založit svou vlastní kliniku, Repromedu.

Z původně čtyřčlenného týmu je dnes Repromeda firma s více než 100 zaměstnanci. Z malých prostor polikliniky se tak klinika před osmi lety přesunula do brněnského BiologyParku poblíž fakultní nemocnice. „Považuji to za korunovaci našeho společného životního úsilí a potvrzení toho, že jsme se obklopili těmi správnými odborníky a lidmi. Dnes zabíráme přes tři patra a kromě toho máme také druhou kliniku v Ostravě. Stále rosteme, jak prostorově a personálně, tak i odborně. Nicméně to rodinné srdce v nás rozhodně zůstává,“popisuje Veselá a dodává, že její největší radostí je, že i přes složitý vývoj české asistované reprodukce si vždy na rozdíl od jiných stáli pevně za tím kliniku neprodat a zůstat výhradně českou a rodinnou firmou.Díky jejímu neustálému rozvoji tak mohou svým pacientům zajistit nejvyšší možnou kvalitu léčby ve vysoce komfortním prostředí.

Základem léčby je individuální přístup a komplexní vyšetření

Jedním z klíčových aspektů, který Repromedu odlišuje, je její důraz na podrobná vyšetření před zahájením léčby. Tento přístup umožňuje přesnou diagnostiku příčin neplodnosti a volbu ideální léčby, která maximalizuje šance na úspěch a minimalizuje rizika komplikací.

„Jsme si vědomi toho, že každý pár je unikátní a vyžaduje specifický přístup. Na rozdíl od mnoha jiných klinik, které postupují od nejméně náročných metod k složitějším, v Repromedě klademe důraz na personalizovanou medicínu, která skutečně dokáže pomoct,“ popisuje zakladatelka a ředitelka Repromedy.

Genetické testování jako nezbytná součást léčby neplodnosti

Již od svého vzniku byla Repromeda průkopníkem v oblasti preimplantačního genetického testování, při kterém je vyšetřeno embryo ještě před jeho vložením do dělohy. Není proto náhoda, že právě v Repromedě se jako první ve střední a východní Evropě narodilo miminko, které jako embryo tímto vyšetřením prošlo. Dnes je významnou součástí kliniky také genetická laboratoř, která toto testování provádí pro více než třicet klinik asistované reprodukce po celém světě.

Kromě testování embryí se věnují také preventivnímu testování párů, které může odhalit genetické predispozice k dědičným chorobám a předejít komplikacím v průběhu těhotenství. Toto testování není vhodné pouze pro páry trpící neplodností, ale pro všechny, kteří v budoucnu plánují potomky.„V roce 2017 jsme k tomuto účelu vyvinuli vlastní test PANDA Infertility, který testuje pět nejčastějších genetických poruch a příčiny neplodnosti. Rozšíření se dočkal v roce 2021, test PANDA Carrier umožňuje analyzovat až 110 genů. O rok později jsme pak vyvinuli nejrozsáhlejší verzi tohoto testu, který vyšetřuje téměř všechna onemocnění se známou genetickou příčinou,“ popisuje Veselá neustálé bádání laboratoře.

Hranice léčby neplodnosti se neustále posouvají

Repromeda je příběhem o odhodlání a neustálých inovacích. A jelikož dnešním inovacím vévodí umělá inteligence, není se co divit, že se právě Repromeda stala první klinikou ve střední Evropě, která začala umělou inteligenci při léčbě neplodnosti skutečně využívat.

Pro umělé oplodnění v Repromedě jsou zásadní dvě laboratoře. V embryologické laboratoři vzniká spojením vajíčka a spermie nový život – embryo. V genetické laboratoři je pak několik jeho buněk otestováno s cílem odhalit různé genetické abnormality. Propojením těchto dvou oblastí s umělou inteligencí, která dokáže velmi rychle vyhodnotit obrovské množství dat, vytvořili odborníci v Repromedě revoluční technologii s názvem Magenta-AI. Ta je řešením pro páry, které by dříve měly jen velmi omezené naděje na úspěch. „Ačkoliv jsme se nedávno museli vyrovnat se ztrátou Honzy, zakladatele a emeritního primáře, jeho myšlenky a postoje k životu s námi zůstávají. Naším cílem je stále dělat asistovanou reprodukci tím nejlepším možným způsobem, neustále se zlepšovat a pomáhat stále většímu počtu párů ke splnění jejich snu o vlastní rodině. A u toho všeho si zachovat vřelý přístup a zůstat rodinnou klinikou.“ uzavírá Kateřina Veselá.