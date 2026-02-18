Podnikatel.cz  »  Články  »  Růst v roce 2026: S Kaufland.cz k mezinárodnímu úspěchu

Růst v roce 2026: S Kaufland.cz k mezinárodnímu úspěchu

Kaufland Global Marketplace
Autor: Kaufland Global Marketplace
Ilustrační obrázek
Rostoucí náklady mění e-commerce: Kaufland Global Marketplace otevírá cestu k chytré strategii růstu pro rok 2026.
Dnes
pr článek

Sdílet

Rychlý a jednoduchý (mezinárodní) růst: Těchto pět kroků vám pomůže okamžitě realizovat strategii růstu pro rok 2026:

1) Prodávejte v sedmi zemích pomocí několika kliknutí

Kdo bude v roce 2026 působit pouze na národním trhu, nevyužije značný prodejní potenciál. Kaufland Global Marketplace vám jako komplexní řešení pro expanzi nabízí přístup k potenciálně 139 milionům online zákazníků v Německu, Rakousku, Polsku, Česku, na Slovensku, v Itálii a ve Francii.

Kaufland Global Marketplace

Expanze na další marketplace probíhá prakticky bez dodatečného úsilí:

  • Správa z jednoho portálu: Díky propojené technologii Multi Marketplace spravujete veškeré údaje o produktech, nabídkách i objednávkách z jednoho portálu.
  • Snadná expanze: Nové prodejní kanály přidáte několika kliknutími; údaje o produktech i inventář lze bez problémů přenést.
  • Bezplatné služby: Využijte automatizované překlady údajů o produktech a právních textů, podporu při zpracování plateb v místní měně, zahrnutý zákaznický servis 1. úrovně v místním jazyce i další doplňkové služby marketplace.

2) Získejte pozornost potenciálních zákazníků pomocí onsite marketingu

Viditelnost rozhoduje o vašem prodejním úspěchu. Kaufland Global Marketplace vám nabízí řadu možností, jak odlišit své nabídky od konkurence a rychle přesvědčit potenciální zákazníky také na nových trzích:

  • Reklamy na sponzorované produkty/značky: Umístěte své produkty nebo značku na prominentní pozice ve výsledcích vyhledávání nebo na stránkách s podrobnostmi o produktech.
  • Poukazy: Zaujměte zákazníky atraktivními nabídkami díky individuálním slevám. Prodejci využívající poukazy navyšují prodej na položku v průměru o 16 %.
  • Sezónní kampaně: Zapojte se zdarma do velkých marketingových akcí, jako je například Black Week.

3) Navažte cenné kontakty na e-Commerce Day

Důležitým pilířem dlouhodobého úspěchu je výměna znalostí. Prostor k tomu nabízí e-Commerce Day, jednom z nejvýznamnějších odborných veletrhů v odvětví. Využijte tuto akci k navázání kontaktů s 2 000 specialisty na online obchodování a známými značkami. 100 vystavovatelů a anglicky vedený program na třech pódiích vám nabídnou příležitost načerpat cenné poznatky relevantní pro vaše podnikání. Od logistiky přes softwarová řešení až po online marketing – zde najdete partnery, kteří vám skutečně usnadní mezinárodní škálování. Uvolněná atmosféra akce poskytuje ideální prostředí pro začlenění budoucích trendů do vaší strategie už dnes.

4) Automatizace a snížení provozní zátěže díky AI

Umělá inteligence funguje na marketplace Kauflandu jako „virtuální zaměstnanec“ a přináší vám zásadní konkurenční výhodu: snížení provozní zátěže. AI samostatně přebírá časově náročné úkoly, jako je průběžná optimalizace cen, dodacích lhůt nebo názvů produktů, takže se vaše nabídky zlepšují, aniž byste se o to museli starat. 

Kaufland Global Marketplace
Autor: Kaufland Global Marketplace

5) Využijte existující infrastrukturu pro svůj úspěch

Strategie pro rok 2026 jasně ukazuje, že růst je otázkou chytré realizace, nikoli velikosti zdrojů. Ať už jde o přeshraniční prodej, podporu AI, marketing s širokým dosahem nebo důležité kontakty – kompletní sada nástrojů pro váš mezinárodní růst je připravena!

Využijte vysoké povědomí o značce Kaufland (až 99 % v zemích, kde je marketplace k dispozici) a rozvíjejte své podnikání dlouhodobě a mezinárodně. Zaregistrujte se nyní jako prodejce s Kaufland Global Marketplace!

Začněte prodávat s Kaufland Global Marketplace! Stačí udělat první krok a zaregistrovat se nyní s promo kódem RŮSTSKGM. Získejte tak tři měsíce bez základního poplatku na všech marketplace Kauflandu. Akce trvá do 31. března 2026. Zaregistrovat se můžete ZDE.

Chcete se dozvědět další zajímavosti ze světa Kaufland Global Marketplace?

Dále u nás najdete

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Konec soukromí jak ho známe?

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).