Růst v roce 2026: S Kaufland.cz k mezinárodnímu úspěchu

Rychlý a jednoduchý (mezinárodní) růst: Těchto pět kroků vám pomůže okamžitě realizovat strategii růstu pro rok 2026:
1) Prodávejte v sedmi zemích pomocí několika kliknutí
Kdo bude v roce 2026 působit pouze na národním trhu, nevyužije značný prodejní potenciál. Kaufland Global Marketplace vám jako komplexní řešení pro expanzi nabízí přístup k potenciálně 139 milionům online zákazníků v Německu, Rakousku, Polsku, Česku, na Slovensku, v Itálii a ve Francii.
Expanze na další marketplace probíhá prakticky bez dodatečného úsilí:
- Správa z jednoho portálu: Díky propojené technologii Multi Marketplace spravujete veškeré údaje o produktech, nabídkách i objednávkách z jednoho portálu.
- Snadná expanze: Nové prodejní kanály přidáte několika kliknutími; údaje o produktech i inventář lze bez problémů přenést.
- Bezplatné služby: Využijte automatizované překlady údajů o produktech a právních textů, podporu při zpracování plateb v místní měně, zahrnutý zákaznický servis 1. úrovně v místním jazyce i další doplňkové služby marketplace.
2) Získejte pozornost potenciálních zákazníků pomocí onsite marketingu
Viditelnost rozhoduje o vašem prodejním úspěchu. Kaufland Global Marketplace vám nabízí řadu možností, jak odlišit své nabídky od konkurence a rychle přesvědčit potenciální zákazníky také na nových trzích:
- Reklamy na sponzorované produkty/značky: Umístěte své produkty nebo značku na prominentní pozice ve výsledcích vyhledávání nebo na stránkách s podrobnostmi o produktech.
- Poukazy: Zaujměte zákazníky atraktivními nabídkami díky individuálním slevám. Prodejci využívající poukazy navyšují prodej na položku v průměru o 16 %.
- Sezónní kampaně: Zapojte se zdarma do velkých marketingových akcí, jako je například Black Week.
3) Navažte cenné kontakty na e-Commerce Day
Důležitým pilířem dlouhodobého úspěchu je výměna znalostí. Prostor k tomu nabízí e-Commerce Day, jednom z nejvýznamnějších odborných veletrhů v odvětví. Využijte tuto akci k navázání kontaktů s 2 000 specialisty na online obchodování a známými značkami. 100 vystavovatelů a anglicky vedený program na třech pódiích vám nabídnou příležitost načerpat cenné poznatky relevantní pro vaše podnikání. Od logistiky přes softwarová řešení až po online marketing – zde najdete partnery, kteří vám skutečně usnadní mezinárodní škálování. Uvolněná atmosféra akce poskytuje ideální prostředí pro začlenění budoucích trendů do vaší strategie už dnes.
- Kdy? 11. června 2026
- Kde? RheinEnergieSTADION, Kolín nad Rýnem (Německo)
- Vstupenky: https://www.ecommerceday.de/en/tickets
4) Automatizace a snížení provozní zátěže díky AI
Umělá inteligence funguje na marketplace Kauflandu jako „virtuální zaměstnanec“ a přináší vám zásadní konkurenční výhodu: snížení provozní zátěže. AI samostatně přebírá časově náročné úkoly, jako je průběžná optimalizace cen, dodacích lhůt nebo názvů produktů, takže se vaše nabídky zlepšují, aniž byste se o to museli starat.
5) Využijte existující infrastrukturu pro svůj úspěch
Strategie pro rok 2026 jasně ukazuje, že růst je otázkou chytré realizace, nikoli velikosti zdrojů. Ať už jde o přeshraniční prodej, podporu AI, marketing s širokým dosahem nebo důležité kontakty – kompletní sada nástrojů pro váš mezinárodní růst je připravena!
Využijte vysoké povědomí o značce Kaufland (až 99 % v zemích, kde je marketplace k dispozici) a rozvíjejte své podnikání dlouhodobě a mezinárodně. Zaregistrujte se nyní jako prodejce s Kaufland Global Marketplace!
Začněte prodávat s Kaufland Global Marketplace! Stačí udělat první krok a zaregistrovat se nyní s promo kódem RŮSTSKGM. Získejte tak tři měsíce bez základního poplatku na všech marketplace Kauflandu. Akce trvá do 31. března 2026. Zaregistrovat se můžete ZDE.
Chcete se dozvědět další zajímavosti ze světa Kaufland Global Marketplace?