Rychlé připojení bez kabelů: až 1 Gb/s pro firemní provoz

Spolehlivé internetové připojení je dnes pro firmy stejně důležité jako elektřina. Cloudové aplikace, videokonference, práce s velkými objemy dat, vzdálený přístup nebo propojení jednotlivých provozoven zvyšují nároky nejen na rychlost, ale také na dostupnost a stabilitu firemních sítí.
Ideálním řešením bývá optické vlákno. Ne všude je však dostupné a jeho vybudování může znamenat stavební práce, jednání s vlastníky pozemků nebo vyřizování potřebných povolení. To vše může realizaci připojení prodloužit.
Právě v takových situacích může pomoci technologie označovaná jako „optika vzduchem“. Vysokokapacitní rádiové spoje v pásmu 60 GHz, mezi které patří technologie Tachyon, umožňují vytvořit bezdrátové připojení s kapacitou až 1 Gb/s.
Když firma nemůže čekat na optickou přípojku
Typickou situací je otevření nové pobočky, kanceláře nebo výrobního areálu. Prostory jsou připravené, zaměstnanci mohou začít pracovat, ale na vybudování optické trasy by bylo nutné čekat.
Pokud jsou splněny technické podmínky pro rádiové spojení, může právě 60 GHz technologie představovat cestu, jak požadovanou konektivitu zajistit bez budování nové kabelové trasy.
Nejde přitom jen o náhradu optiky. Rádiový spoj může fungovat také jako doplněk nebo záložní cesta k existujícímu pevnému připojení. Firma tak může při návrhu své sítě kombinovat různé technologie podle toho, jak důležitá je pro ni rychlost realizace, kapacita nebo dostupnost služby.
Jak „optika vzduchem“ funguje?
Technologie Tachyon využívá rádiové pásmo 60 GHz, které díky velké šířce pásma umožňuje dosahovat vysokých přenosových rychlostí. Spojení mezi dvěma body zajišťují kompaktní směrové antény, které lze instalovat například na střechu, stožár nebo jinou vhodnou konstrukci.
Výhodou úzkého směrového svazku je také omezení vzájemného rušení jednotlivých spojů.
Technologie má své fyzikální limity. Pásmo 60 GHz je ve srovnání s některými tradičními mikrovlnnými technologiemi vhodné spíše pro kratší vzdálenosti a kvalitu spoje mohou ovlivnit atmosférické podmínky, zejména déšť. Důležitou součástí každé realizace je proto odborné posouzení konkrétní lokality a správný návrh trasy.
Vhodnost řešení tedy nezávisí pouze na požadované rychlosti, ale také na vzdálenosti, umístění objektů a podmínkách v dané lokalitě.
Od výrobní haly po dočasné připojení
Možností využití je více než jen připojení budovy, kam zatím nevede optika.
České Radiokomunikace (CRA) řešily u jednoho ze zákazníků dočasné připojení během výstavby nové haly. Stávající optickou infrastrukturu bylo nutné přeložit, provoz LAN sítě však nebylo možné přerušit.
Dvě rádiové linky v tomto případě dočasně nahradily optickou trasu a umožnily zachovat konektivitu během stavebních prací. Po dokončení nové infrastruktury se zákazník mohl vrátit k plánovanému řešení.
Tento scénář dobře ukazuje jednu z hlavních předností rádiových technologií: nemusí nahrazovat optiku trvale. Mohou vyřešit konkrétní provozní problém právě ve chvíli, kdy firma konektivitu potřebuje.
Konektivita pro akce i dočasné provozy
Další oblastí jsou krátkodobé instalace. Firma nebo pořadatel například potřebuje na několik dnů či týdnů připojit dočasné pracoviště, zázemí sportovní nebo kulturní akce či jiné místo, kde nedává ekonomický ani časový smysl budovat pevnou infrastrukturu.
Právě zde může být výhodou rychlost nasazení rádiového spoje. Po skončení projektu lze zařízení opět odstranit nebo využít jinde.
Podobný princip je možné použít také při rekonstrukcích budov, stěhování provozu nebo dalších situacích, kdy firma potřebuje zachovat síťové služby během změn své infrastruktury.
Optika, nebo rádiový spoj? Často dává smysl obojí
Rozhodování o firemní konektivitě by se nemělo omezit pouze na maximální rychlost. Podstatné jsou také doba zřízení, požadovaná dostupnost, možnost zálohování, předpokládaná délka využití a celkové náklady.
Optické vlákno nabízí vysokou kapacitu a je vhodné zejména pro dlouhodobou infrastrukturu. Rádiové technologie zase přinášejí flexibilitu a mohou být užitečné tam, kde by nové kabelové vedení bylo obtížné nebo časově náročné vybudovat.
U větších nebo provozně kritických firem proto může být zajímavá také kombinace obou technologií. Optika může tvořit hlavní připojení a rádiový spoj samostatnou alternativní trasu. Nebo naopak rádiové řešení umožní rychlé spuštění provozu a optická infrastruktura se vybuduje následně.
Firemní sítě budou stále častěji hybridní
Cloud, AI, video, IoT i rostoucí objem dat vytvářejí stále větší nároky na firemní konektivitu. Ne v každé lokalitě však bude nejrychlejší nebo ekonomicky nejvhodnější vybudovat novou optickou trasu.
Budoucnost proto není otázkou „optika, nebo rádio“, ale spíše vhodné kombinace dostupných technologií.
Pro podnikatele je důležitý především výsledek: síť, která nabízí potřebnou kapacitu, je dostupná tam, kde ji firma potřebuje, a její vybudování odpovídá časovým i provozním požadavkům podnikání.
Pokud firmu brzdí chybějící optická trasa nebo dlouhá doba její výstavby, může být 60 GHz spoj cestou k vysokokapacitnímu připojení bez zbytečného čekání. Před rozhodnutím je však potřeba nechat prověřit konkrétní lokalitu a porovnat rychlost zřízení, požadovanou dostupnost, možnosti zálohování a náklady s optickou přípojkou.