Sdílené pracoviště, trend dnešní doby

Pro spoustu firem byla v minulosti práce z domova nemyslitelná. Některé společnosti tento způsob práce volili, jako určitý benefit pro své zaměstnance. Stále jsou ale firmy, kterým se do změny příliš nechce i přestože aktuální situace ukazuje, že tento trend bude i nadále hojně využíván.

Co to vlastně znamená pro firmy, které chtějí vytvořit hybridní pracoviště? Je to model, kdy zaměstnanci převážně pracují z domova a podle potřeby jezdí do zaměstnání. Nejnovější průzkumy ukazují, že se efektivita práce zaměstnanců příliš nezměnila. Pokud se lidé přesto vracet do kanceláří nechtějí, je na čase zamyslet se, proč tomu tak je.

Jak vytvořit hybridní kanceláře

Víte, jaké podmínky mají vaši zaměstnanci při práci z domova a jaké by ocenili v kanceláři? Udělejte si lepší představu., jak jim vytvořit perfektní pracovní prostředí. Sdílené pracovní místo není jen o pracovním stole, kancelářské židli a skříňce na osobní věci někde v rohu. Mělo by to být především místo, které zaměstnancům nabízí lepší pracovní podmínky a vybavení, než mají ve svých „domácích kancelářích “. Spokojenost zaměstnanců se vám vrátí mnohonásobně, v podobě větší efektivity a produktivity. Hybridní pracoviště má své výhody jak pro firmu, tak pro zaměstnance. Jedna z velkých výhod je, že budete potřebovat méně pracovních míst a zaměstnanci nemusí chodit do práce každý den, a to většina z nich ocení.

Jak je to s počítači, monitory a notebooky

„Stolní počítače nebývají pro sdílená pracovní místa příliš vhodná. Proto našim zákazníkům doporučujeme pořídit si spíše notebook. S notebookem se mohou připojit kdekoliv a kdykoliv a zaměstnanci na nich mohou pracovat jak z domova, tak i v kanceláři.“ říká Jiří Šelong HP specialista ze společnosti HPmarket.

Pracovní prostory různých coworkingových center je ideální pro inspiraci, jak ve firmě vytvořit sdílené pracoviště. Doporučujeme se zajít do některých z nich podívat a udělat si představu o tom, jak by vaše moderní hybridní kanceláře měli vypadat. Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci byli spokojenější a zároveň daleko více produktivnější, vytvořte jim atraktivní pracovní podmínky, kam se budou rádi vracet.