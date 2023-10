Umělá inteligence a digitální marketing ve službách podnikání

Umělá inteligence je pomocníkem nejen při komunikaci se zákazníkem a pro práci s daty. Inspiruje grafiky i textaře. Na marketingové konferenci WebTop100 se budeme bavit i o úskalích jejího použití. Zaměříme na témata, která v posledních měsících hýbou digitálním byznysem ze všeho nejvíce, na to, jak si v online reklamě poradit s úbytkem dat a na řadu praktických témat z oblastí tvorby značky na sociálních sítích, SEO strategie a prodejních textů, na trendy v emailingové komunikaci, udržování efektivního vztahu s influencery, s kreativními a reklamními agenturami.

S odborníky na digitální komunikaci se sejdeme 14. listopadu v pražském Hotelu Comfort. Buďte u toho s námi.

Na co se můžete těšit:

Jak uchopit AI při tvorbě textů?

Od Michala Schindlera z Creative Dock uslyšíte stručný přehled úkolů, na které se umělá inteligence při tvorbě textů už rozhodně používat vyplatí a na které zatím nikoliv. Základem kvalitních a informačně pestrých výstupů je podrobně popsaný a profesně zaměřený prompt neboli zadání. Pokusíme se vysvětlit, jak by měla vypadat nová profese Prompt Specialisty a proč by takový člověk měl být především skvělý copywriter.

Práce s klíčovými slovy a SEO strategie na web

Práce s daty od zákazníků a klíčovými slovy je sice čím dál složitější, ale stále jde o důležitou disciplínu při zpracovávání textů nejen pro váš web. Jak tvořit obsah stránek, který se ukazuje ve vyhledávání a který prodává, ukáže odborník na SEO Pavel Ungr.

Emailing už není Popelkou

Email marketing zažívá v posledních měsících velkou renesanci. V rámci přednášky Petra Cikána z Sherpas TECH se podíváme na byznysový potenciál, který emailingové aktivity skýtají, na další směřování oboru a trendy, kterých by bylo škoda nevyužít.

Jak na hladkou spolupráci s agenturou

Spolupráci mezi zadavatelem reklamy a agenturou může zkazit plno věcí. Někdy jde o drobnosti, jindy o zásadní věci. Marketingový konzultant Ondřej Sláma má zkušenost z obou táborů a představí vybrané neblahé zkušenosti odžité v praxi.

Jak budovat značku na LinkedInu?

Využíváte potenciál LinkedInu pro svoji osobní i firemní značku naplno? Komunikační stratég Irena Zatloukalova pro vás má pár tipů ze světa budování firemního i osobního brandu, které pomohou nakopnout váš LinkedIn profil.

AI rok po nástupu Chatu GPT

Do jaké míry dokáže umělá inteligence a její nástroje reálně pomoci podnikatelům při komunikaci se zákazníky? Na co se v rámci dalšího rozvoje připravit a co všechno se začne brzy (pravděpodobně) regulovat? Odpovědi nastíní ve své přednášce odborník na umělou inteligenci Jan Romportl.

Jak si udržet autenticitu při spolupráci s influencery

Máte už svého influencera? Jste vždy spokojeni s výsledkem, který komunikuje se svými fanoušky o vaší značce? Andrea Hurychová z WeDigital se zaměří především na videoformáty, v rámci nichž hraje prim spolupráce s influencery. Předvede, jakým způsobem o takových reklamních kampaních přemýšlet, abychom dostali do popředí naši značku a zároveň dokázali udržet její dlouhodobě budovanou autenticitu.

Autor: Internet Info

A to není všechno. Program 22. ročníku konference WebTop 100 najdete na stránkách akce spolu s profily řečníků a registračním formulářem. Součástí konference je vyhlášení výsledků soutěže nejlepších digitálních projektů WebTop100.

Hlavním partnerem akce je INTERNET CZ, dalším partnerem Dobrý web a produktovým partnerem se stal EasyEvent. Odborným garantem je Sherpas, mediální partneři jsou Lupa.cz a Marketing Journal.