Umělá inteligence pro optimalizaci efektivity na marketplace Kauflandu

Nový rok se blíží a přináší s sebou velký potenciál pro online prodejce – je nejvyšší čas nastavit udržitelnou strategii pro růst v roce 2026! Komplexní řešení „vše v jednom“ poskytované od Kaufland Global Marketplace pomáhá prodejcům rychle a snadno dosáhnout národních i mezinárodních online tržeb. Díky umělé inteligenci mohou všichni prodejci – ať už se jedná o malé podniky, nebo globální hráče – dosáhnout na marketplace Kauflandu velkého úspěchu s vynaložením minimálního úsilí!
Na sedmi marketplace Kauflandu lze vlastní produkty nabízet potenciálně až 139 milionům online zákazníků – a to jen s jedinou registrací. Prodej usnadňují i další služby poskytované ze strany marketplace, jako je osobní podpora pro prodejce, pomoc při zpracování plateb nebo převzetí zákaznické podpory 1. úrovně v místním jazyce.
Mnohostranné možnosti využití: Jak umělá inteligence usnadňuje prodej
„Abychom prodejcům poskytovali co nejlepší prodejní platformu, již jsme do našeho komplexního řešení integrovali různé nástroje založené na umělé inteligenci,“ vysvětluje Vinzenz Greger, ředitel produktového managementu pro Kaufland Global Marketplace. „Oblasti aplikace jsou rozmanité, možnosti neomezené!“
Umělá inteligence přitom slouží pouze jako doplněk, nikoli jako náhrada dosavadních funkcí. Kromě osobní podpory mají dnes prodejci k dispozici také inteligentního chatového asistenta s názvem „Ailora“. Asistent řízený umělou inteligencí se nachází přímo v portálu pro prodejce, který je pro marketplace Kauflandu ústředním ovládacím prvkem.
Kromě toho umělá inteligence pomáhá získat hluboké porozumění výkonnosti na marketplace Kauflandu. Prodejci mohou chatbotu Ailora klást otázky a získávat tipy, například jak získat Buy Box pro své produkty nebo sledovat důležité ukazatele (KPI), jako je procento položek s rychlými dodacími lhůtami nebo vývoj tržeb u konkrétních produktů. Na žádost prodejce lze vytvořit automatizované překlady údajů o produktu, právních textů a zákaznických tiketů, což snižuje jazykovou bariéru a umožňuje prodejcům snazší přístup na nové trhy.
Aby produkty našla přesně ta správná cílová skupina, jsou k dispozici funkce jako shrnutí nejdůležitějších vlastností produktu v přehledných bodech, optimalizace názvů a obrázků produktů a pomoc při vyhledávání produktů podle kategorií. Díky tomu se zvyšuje šance na úspěšný prodej.
Optimalizace dodacích lhůt pomocí umělé inteligence také zvyšuje prodejní potenciál: pomocí algoritmu mohou prodejci zákazníkům nabídnout rychlejší a přesnější dodací lhůty, čímž se jejich nabídky stávají atraktivnějšími.
Průlom v oblasti umělé inteligence: nové funkce umožňují ambiciózní plán pro rok 2026
„Nový rok bude pro prodejce na Kaufland Global Marketplace zlomovým bodem,“ říká Greger. „Umělá inteligence již nebude sloužit pouze jako podpůrný nástroj na žádost prodejce, ale bude moci fungovat jako aktivní činitel, který samostatně přebírá úkoly.“
Nové funkce umělé inteligence mají v budoucnu umožnit realizaci komplexních růstových strategií, od marketingu přes mezinárodní správu nabídek až po optimalizaci údajů o produktech, a to pouhými několika kliknutími.
„Umělá inteligence se stává skutečným členem týmu. Přecházíme od pouhých doporučení a směřujeme k aktivní realizaci. To je efektivita, kterou chceme nabídnout našim prodejcům: skutečný průlom v úspoře zdrojů,“ dodává Greger.
Kaufland Global Marketplace tak sází na budoucnost, ve které bude automatizace řízená umělou inteligencí aktivně doprovázet prodejce na jejich cestě k úspěchu a doplní nabídku dalších podpůrných služeb a osobní podpory.
Začněte prodávat s Kaufland Global Marketplace a zařaďte efektivitu na první místo ve svém strategickém plánu pro příští rok! Využijte při registraci promo kód PRODAVEJTESKGM2026 a získejte tak tři měsíce bez základního poplatku na všech marketplace Kauflandu. Akce trvá do 31. ledna 2026. Zaregistrovat se můžete ZDE.
Chcete se dozvědět další zajímavosti ze světa Kaufland Global Marketplace?