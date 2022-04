„Poskytujeme profesionální pomoc pro živnostníky, malé, střední i velké podniky. Národní rozvojová banka prostřednictvím programu ELENA nabízí konzultaci projektů v souvislosti se spotřebou energie, zpracování energetického posudku a pomoc s přípravou podkladů pro žádost o bezúročný úvěr NRB,“ popisuje Čestmír Hrdinka, koordinátor programu ELENA. Navíc program ELENA uhradí 90 procent nákladů vynaložených na přípravu projektu. Do tohoto sektoru NRB uvolňuje osm milionů korun a počítá tak s poradenstvím při přípravě až 120 úsporných projektů pro podnikatele.

„Projekt rekonstrukce Národního pavilonu jsme zrealizovali na základě podpory od NRB. Navíc v aktuálně velmi obtížném období se nám ušetřené peníze za energie, ale i za úroky hodí na podporu jiných provozních výdajů, které neustále stoupají,“ říká Martin Karban, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.

O bezúročných úvěrech, které Národní rozvojová banka podnikatelům nabízí, hovoří Čestmír Hrdinka: „Pomůžeme také s financováním investice, kdy je možné dosáhnout na bezúročné financování z našich stávajících programů ENERG nebo Úspory energie, které napomáhají financovat podnikatelské projekty zaměřené na úsporu energie pro Prahu a další místa po celém Česku.” Projekty se zaměřují na zvyšování energetické účinnosti budov, konkrétně na vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechniku, chlazení či osvětlení. Peníze směřují také na snižování energetické náročnosti budovy – zateplení obvodového pláště, výměnu a renovaci oken, dveří a jakékoliv stavební úpravy vedoucí k úspoře energie.

Mezi energeticky úsporné projekty, které vznikly s pomocí úvěrů od NRB, patří také rekonstrukce areálu české firmy KAMA vyrábějící pletené sportovní zboží. „Několik let jsme měli připravený projekt rekonstrukce celého areálu, díky němuž by došlo k rozšíření prostor a který by zároveň přinesl energetickou úsporu. Jenže jsme ho odsouvali kvůli jiným prioritám. Když jste malá firma, dvakrát si rozmyslíte, do čeho budete investovat. Navíc sídlíme v hlavním městě, nepřicházelo tedy v úvahu, že by nám s rozvojem pomohla některá ze státních podpor. Ve chvíli, kdy jsme se ale dozvěděli o programu ENERG od NRB, která poskytuje bezúročné úvěry pro firmy v Praze, byla volba financování jasná,” říká Klára Pertlová, dcera zakladatelů firmy KAMA.