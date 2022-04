Zachraňte své finance investicí do alkoholu. Jak na to?

Mnoho z nás jistě trápí otázka, jak nejlépe naložit s penězi, které uložené na účtu pouze ztrácí hodnotu vlivem inflace.

Jak tedy nejlépe ochránit své úspory? Inflace za leden 2022 vzrostla na rekordních 9,99%, nejvíce za posledních 24 let. Pokud tedy necháme své úspory ležet na relativně bezpečných účtech, částka se bude jevit stejně, ale její reálná hodnota rapidně poklesne. Bohužel, ani se spořícími účty, které v poslední době nabízejí různé bankovní společnosti s nejvyšší úrokovou sazbou 3–4% peníze nejen nezhodnotí, ale dokonce ani neochrání před inflací.

I my jsme přemýšleli, jak naložit s tímto problémem. Hledali jsme různé investice, ať už se týkaly zlata, kryptoměn i mnoha dalších. Nakonec jsme spojili naší vášeň a zálibu s užitečným a vydali jsme se cestou investice do alkoholu, respektive koupí a následným prodejem zajímavých a investičních lahví rumu a whisky.

Napadají vás zrovna otázky jako: “Ale já se v rumu ani ve whisky vůbec nevyznám, jen je piju, ale kterou lahev bych měl/a koupit jakožto investiční? To mám jít do obchodu a koupit tu nejdražší flašku rumu a čekat, než se zvýší cena? A jak dlouho budu muset čekat, než se mi investice zhodnotí?”

I my jsme si pokládali podobné otázky, když jsme se začali zabývat tímto typem investic. Bohužel, proces není tak jednoduchý, nechodíme do supermarketů a neodjíždíme s plnými košíky nejdražších rumů a whisky, které tam najdeme. V Česku i po celém světě jsou skupiny lidí a s nimi související fóra, na kterých se diskutuje o nejlepších rumech a whisky, ať už z hlediska dobré investice nebo chuti a následném prožitku z ochutnávání. Pročítání takovýchto diskuzí se celý proces značně usnadní a může nás velice dobře navést tím správným směrem, tedy k výborným příležitostem zhodnocení financí přes nákup a prodej alkoholu. Zabere však spoustu času. Do tohoto procesu neodmyslitelně patří i neustálé sledování alkoholových aukcí na tuzemských i světových online aukcích, a zároveň internetových obchodech. Třešničkou na dortu jsou pak různé festivaly soustřeďující se na rum a whisky, kde můžete ty nejlepší vybrané kousky ochutnat a sdílet své zkušenosti s nadšenci ze všech koutů světa.

Zdá se tento proces velice nesnadný a velice náročný na čas? Proto jsme vyvinuli (webovou) aplikaci s názvem SpiritRadar.com, ta udělá všechnu výše zmíněnou práci za vás. Naleznete zde tipy na koupi rumu i whisky, v závislosti na průměrné ceně, kterou sledujeme od roku 2012, a aktuální nabídce na e-shopu či e-aukci, společně s grafy historického růstu hodnoty či ceny konkrétní lahve. A samozřejmě mnoho dalšího!

Pojďme se teď společně podívat na naše tipy z “top 10", tedy na rumy s největším investičním potenciálem podle vzrůstu jejich ceny. Jsou jimi rumy italské stáčírny Velier a její legendární série Employees (zaměstnanci), které byly lahvovány na počest zaměstnancům Caroni, již neexistujícího lihovaru v Trinidadu.

Tento rum pochází z roku 1998, a jak již bylo řečeno, z destilérie Caroni v Trinidadu. Stáčen byl v roce 2020, o síle 68,3% a vyšlo pouze 1180 kusů tohoto jedinečného rumu. Nese jméno Dayanand „Yunkoo“ Balloon, po loajalním zaměstnanci, který pro Caroni pracoval dlouhých 10 let. Průměrná cena na trhu tohoto rumu vzrostla o 191,2% (porovnání průměrné ceny z roku 2021 a 2022).

Tento dvaceti dvou letý rum je pojmenován po zaměstnaci John “D” Eversley, který pracoval u firmy Caroni od roku 1981. Cena těchto lahví, jichž bylo vyprodukováno pouze 1192 celosvětově, vzrostla o 243,4% (porovnání průměrné ceny z roku 2021 a 2022).

A posledním unikátním rumem v našem seznamu, nikoli všakv celé sérii, je tento dvacetiletý skvost, kterýnese jméno dvacetiletý skvost nese jméno zaměstnace Dennis “X” Gopaul. Lahováno bylo pouze 1151 kusů, jejichž cena vzrostla o neuvěřitelných 424,7% (porovnání průměrné ceny z roku 2021 a 2022).