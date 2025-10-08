Podnikatel.cz  »  Články  »  Zásilky jsou ve Španělsku díky lince Gebrüder Weiss rychle

Zásilky jsou ve Španělsku díky lince Gebrüder Weiss rychle

gw-world.com/cs
Autor: gw-world.com/cs
Ilustrační obrázek
Rychlost, spolehlivost, možnost sledovat zásilku v reálném čase a zároveň ekonomická efektivita, to jsou dnes hlavní požadavky firem na poskytovatele logistických a přepravních služeb. „Náš obor se těmto rostoucím nárokům přizpůsobuje, přičemž jedním z klíčových nástrojů se stávají expresní sběrné linky. Tento model pravidelné přepravy konsolidovaných zásilek zákazníkům umožňuje využívat výhody expresních služeb s optimalizovanými náklady na přepravu,“ popisuje Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR.
Dnes
pr článek

Sdílet

Krátké dodací lhůty a pružná přeprava dnes určují tempo obchodu. Firmy se musí rychle rozhodovat a reagovat na změny poptávky, proto potřebují, aby jejich dodavatelské řetězce byly odolné a držely krok. Expresní sběrné linky se tak stávají nenápadným, ale zásadním nástrojem, který pomáhá firmám zůstat konkurenceschopnými a udržet zboží v pohybu po celé Evropě.

Do Španělska už za dva dny

Rostoucí zájem o tento typ služby potvrzuje také nová sběrná linka z České republiky do Španělska a Portugalska, jejíž provoz zahájila mezinárodní přepravní a logistická společnost Gebrüder Weiss na začátku září. Přímé spojení z Prahy výrazně minimalizuje překlady zásilek a zajišťuje rychlejší a spolehlivější doručení. Zásilky do Španělska jsou doručovány během dvou až tří pracovních dnů a do Portugalska během čtyř až pěti pracovních dnů od odjezdu linky. Služba navíc umožňuje flexibilní plánování, přehledné sledování zásilek a zahrnuje i přepravu nebezpečného zboží.

gettyimages.comAutor: gettyimages.com

Nová expresní linka je součástí širší nabídky GW pro.line, celoevropského standardizovaného řešení pro přepravu kusových a sběrných zásilek. Díky denním odjezdům, definovaným časům doručení „z domu do domu“ a digitální podpoře představuje flexibilní a spolehlivé řešení pro firmy napříč obory.

Hnací motor změn

„Expresní sběrné linky jsou jedním z příkladů, jak se obor přizpůsobuje rychle se měnícím potřebám trhu. Rostoucí nároky zákazníků ženou logistiku kupředu,“ uvádí Jan Kodada s tím, že nové technologie, tlak na udržitelnost i proměny spotřebitelského chování nutí přepravní společnosti hledat efektivnější a šetrnější způsoby přepravy. Logistika se tak stává jedním z motorů moderní ekonomiky a směřuje k inovativním řešením na plný plyn.

Dále u nás najdete

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Google spouští Režim AI v Česku

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).