Kolik měsíců vám terasa reálně vydělává?
Otevřené restaurační terasy obvykle fungují od jara do podzimu. Je ale třeba říci, že jejich provoz i v teplejších měsících omezuje déšť, vítr nebo chladné večery. Stačí tak jedna přeháňka a terasa, která byla ještě před chvílí plná hostů, najednou zeje prázdnotou. Už od začátku září navíc mohou být večery chladné. V říjnu se začíná uklízet venkovní nábytek a další hosty na terase přivítáte třeba až v dubnu.
Prostor terasy nebo předzahrádky, do kterého jste investovali a který jste vybavili nábytkem, ale může přinášet tržby mnohem déle. Zastřešení doplněné o boční zasklení, vytápění a osvětlení vám umožní využít kapacitu terasy i ve dnech, kdy by jinak zůstala prázdná.
Co všechno přinese zastřešení terasy restaurace?
Kvalitně zastřešená terasa restaurace přináší hned několik zásadních výhod, včetně té konkurenční:
- Více míst k sezení – věděli jste, že podle průzkumu společnosti Toast 54 % respondentů upřednostňuje restaurace s možností venkovního posezení? Terasa tak může zvýšit atraktivitu v očích hostů, a pokud ji zastřešíte a doplníte zasklením, získáte další plnohodnotný prostor k sezení. Můžete tak jednoduše zvýšit kapacitu podniku, aniž byste museli rozšiřovat budovu restaurace.
- Delší sezóna a větší jistota – díky zastřešení už nemusí déšť znamenat rušení rezervací ani přesouvání hostů dovnitř. Zastřešením získáte větší jistotu při plánování rezervací, personálu a provozu. Hosté si můžou podle svých preferencí vybrat, jestli dávají přednost hlavní části restaurace, nebo si chtějí užít atmosféru terasy.
- Nový prostor pro akce – pergola může proměnit terasu v místo jako stvořené pro rodinné oslavy, svatby, večírky, školení nebo obchodní setkání. Získáte tak další možnost, jak využít kapacitu restaurace a oslovit i zákazníky, kteří hledají atraktivní prostor pro soukromou akci.
Příklad z praxe: Galerie Mlýn v Žeravinách
To, že se zastřešení restaurační zahrádky nebo terasy může z dlouhodobého hlediska vyplatit, dokládá i butikový hotel Galerie Mlýn v Žeravinách na Hodonínsku, který vlastní rodina Mičů. Ta také stojí za společností Sun System, jež se mimo jiné specializuje právě na kvalitní bioklimatické pergoly se zasklením. Výhody zastřešení si tam mohli vyzkoušet přímo na vlastním provozu.
Jedná se o zimní zahradu o podlahové ploše 95 m², kterou tvoří čtyři moduly bioklimatické pergoly s naklápěcími lamelami a posuvným rámovým zasklením.
„Restaurace pojme 32 hostů a zimní zahrada dalších 30. Zastřešením terasy jsme tak získali dvojnásobnou kapacitu a podstatně vyšší tržby. V zimě v ní díky dodatečné izolaci sedí hosté stejně jako uvnitř a v létě ji otočnými lamelami vyvětráme i v největších vedrech. Zhruba polovina našich hostů chce sedět co nejblíž zahradě, v zimě i v létě, s výhledem na zapadající slunce,“ říká Lukáš Mičo, obchodní manažer Sun System.
Výdělečná pergola využívaná po celý rok
Aby mohla zimní zahrada restaurace fungovat celoročně, doplnili majitelé bioklimatickou pergolu o posuvné zasklení, screenové rolety a především izolovanou střechu umístěnou pod naklápěcími lamelami. O příjemnou teplotu v chladnějších měsících se stará podlahové vytápění, infrazářiče pod střechou a krb na dřevo. Právě tato kombinace Galerii Mlýn odlišuje od běžných zastřešených teras a umožňuje pergolu využívat ne 10, ale 12 měsíců v roce.
Zimní zahrada Galerie Mlýn dnes neslouží jen jako další místo k sezení, ale pořádají se tu i degustační večery a mění se také v žádaný prostor pro školení, semináře nebo firemní akce. K dispozici je tu promítací plátno i ozvučení, takže se z terasy stal plnohodnotný prostor pro soukromá i pracovní setkání.
Hotel Harmonie v Kroměříži
Ne každá restaurace automaticky potřebuje kompletně uzavřenou zimní zahradu, která se dá využívat všech 12 měsíců v roce. Příkladem je Hotel Harmonie v Kroměříži, kde Sun System instaloval dvě hliníkové pergoly, přičemž jedna je vybavená bočním zasklením a druhá zůstává otevřená. Toto řešení umožňuje kombinovat výhody obou typů pergol.
Kolik stojí zastřešení terasy a jak vypočítat návratnost?
Zajímá vás, kolik za zastřešení terasy restaurace zaplatíte? Záleží vždy na velikosti pergoly, typu konstrukce a zvoleném vybavení. Lepší představu vám poskytnou orientační ceny bioklimatické pergoly Alupergola Bioclimatic od společnosti Sun System, která umožňuje regulovat množství slunečního světla a proudění vzduchu pomocí naklápěcích střešních lamel:
- 3,1 × 2 m: 156 503 Kč
- 4,1 × 3 m: 158 293 Kč
- 5,1 × 3 m: 225 010 Kč
- 6 × 4 m: 288 144 Kč
Uvedené orientační ceny jsou bez DPH, montáže a dopravy. Pokud chcete terasu využívat i během chladnějších měsíců, je potřeba do rozpočtu zahrnout i boční zasklení, vytápění pomocí infrazářičů a osvětlení pergoly.
Pro představu o nákladech na rozsáhlejší celoroční terasu se můžeme vrátit do Galerie Mlýn, kde vybudování zimní zahrady vyšlo zhruba na 2,5 až 3 miliony Kč. V částce je už ale zahrnuto kompletně vše, tedy stavební práce, podlahové vytápění, krb na dřevo, čtyři moduly bioklimatické pergoly, obvodové zasklení, screenové rolety, infrazářiče i technické vybavení v podobě promítacího plátna a reproduktorů. Samotná pergola tak představuje jen část investice.
Jak spočítat návratnost zastřešení?
Investice do zastřešení jde často ruku v ruce s vyššími tržbami díky větší kapacitě, delší sezóně a možnosti pořádat soukromé akce. Při výpočtu návratnosti vezměte v potaz především:
- Počet nových míst k sezení.
- Prodloužení sezóny.
- Průměrnou útratu za jednoho hosta.
- Předpokládanou obsazenost.
- Nové příjmy ze soukromých akcí.
Z těchto údajů můžete následně odhadnout dodatečné roční tržby, které vám zastřešená terasa nebo předzahrádka přinese. Od očekávaných příjmů nezapomeňte odečíst i související náklady, jako je například provoz vytápění nebo další obsluha, kterou bude restaurace při vyšší obsazenosti potřebovat.
Na co si dát pozor, než se zastřešením začnete?
Než se pustíte do samotného zastřešení terasy, vyplatí se vzít v potaz několik praktických věcí:
- Termín realizace – pergoly se vyrábějí po zaměření na míru a jejich realizace běžně trvá několik týdnů. Pokud chcete pod novým zastřešením přivítat první hosty už na jaře, doporučujeme vše plánovat na podzim nebo v zimě.
- Umístění terasy – máte restaurační předzahrádku na veřejném prostranství? Pak budete potřebovat povolení od příslušné obce. Realizace zastřešení na vlastním pozemku bývá obvykle jednodušší.
- Vzhled zastřešení – pergola by ideálně měla ladit s architekturou restaurace. Výhodou hliníkových pergol je, že jejich konstrukce je dostupná v různých barvách podle vzorníku RAL. Můžete je opatřit i dřevodekorem, který se hodí například k tradičním budovám.
- Odolnost proti sněhu a větru – při výběru pergoly se zajímejte i o její technické parametry, například model Alupergola Bioclimatic si poradí i se zatížením sněhem 900 N/m² a je spojený s odolností proti větru až do 150 km/h.
Nejčastější otázky
Dá se zastřešená terasa využívat i v zimě?
V případě, že terasu doplníte zasklením a infrazářiči, je možné ji využívat až 10 měsíců v roce. Pokud chcete terasu restaurace provozovat celoročně, řešením může být zimní zahrada s izolovanou střechou a podlahovým vytápěním, která se využívá například v Galerii Mlýn.
Kolik stojí zastřešení terasy restaurace?
Cena zastřešení terasy restaurace se odvíjí především od její velikosti, typu konstrukce a zvoleného vybavení. Oblíbená bioklimatická pergola s naklápěcími lamelami nabízená společností Sun System vychází orientačně na 157 000 až 288 000 Kč bez DPH a montáže, přičemž je třeba počítat i s dalšími náklady na zasklení terasy a vytápění.
Kdy je nejlepší čas zastřešení objednat?
Ideální dobou pro objednání zastřešení restaurační terasy je podzim nebo zima, abyste se na všechno stihli připravit před začátkem hlavní sezóny. Pergoly se obvykle vyrábějí na míru a jejich výroba trvá několik týdnů. Pokud zastřešení objednáte včas, získáte dostatek času na jeho realizaci.
Potřebuji k zastřešení předzahrádky povolení?
V případě, že se předzahrádka nachází na veřejném prostranství, je třeba získat povolení od příslušné obce, přičemž každá obec má vlastní pravidla a podmínky pro její provoz i zastřešení. Pokud plánujete zastřešení terasy na vlastním pozemku, doporučujeme záměr předem konzultovat s příslušným stavebním úřadem.