Získejte díky LinkedInu větší vliv na trhu a nové zákazníky

Řečníci červnového online MARKETING MEETING na téma LinkedIn pro HR, byznys i marketingse změří na užitečné a praktické tipy, jak pomocí profesní sociální sítě budovat značku a získávat nové zákazníky a obchodní jednání, jak pracovat s firemním profilem a ambasadory tak, abyste podpořili dobré jméno vaší společnosti. Ukážeme si také, jaké jsou nejnovější trendy v obsahu, jak je uchopit a v jakém algoritmu se chovají. Přijďte si pro dávku inspirace a zjistěte, jak „refreshnout“ svůj obsah na LinkedInu – už 20. června.

Přednášky, na které se můžete těšit:

Obchod, nábor a vliv díky LinkedIn

Sergej Pavljuk ze StoryMatters.online představí konkrétní příběhy různorodých společností, které přišly s jasným zadáním: zajistěte nám prostřednictvím LinkedIn obchodní jednání. Sežeňte nám relevantní kandidáty na pohovor. A to nejtěžší: zajistěte nám skutečný vliv na trhu. Těšte se na praktické case study a čísla.

Aktuální trendy v obsahu na LinkedIn

Abyste na LinkedIn získali vliv a obsah vám generoval obchodní kontakty, je důležité sledovat nové trendy v tvorbě obsahu. Jaké formáty se aktuálně těší přízni uživatelů nejen u nás, ale i ve světě se dozvíte v přednášce copywriterky Radky Legerské.

Využití LinkedInu v HR

Jak můžete díky LinkedInu najít, přilákat a oslovit ty správné lidi k vám do firmy a jak systematicky pracovat s LinkedInem tak, aby k vám lidé sami přicházeli, je téma pro Anetu Kořínkovou z GoodCall.

Autor: Internet Info

Budování osobní i firemní značky

Jak udělat ze svých zaměstnanců přirozené ambasadory a leadery? Jak dostat na LinkedIn vašeho CEO a k čemu to bude vám i jemu? A co dalšího můžete na této síti zažít? To vám prozradí influencer a expert na LinkedIn Adam Zbiejczuk z Influencer.cz.

Jak to vidí CEO

LinkedIn je o autenticitě a zvolených tématech. Ředitel rodinné firmy SIKO koupelny & kuchyně Tomáš Vala je na této profesní síti velmi aktivní a podělí se s vámi o tipy, co zrovna jemu nejlépe funguje. Velký prostor pak bude i pro odpovědi na vaše otázky.

Jak budovat tým interních ambasadorů

Světem velkých značek hýbou influenceři – ambasadoři značek. Ti jsou ale stále jen externí samolepkou na tváři firmy. Lucie Zitterbartová (Lucky Citron) pomáhá firmám budovat interní týmy autentických ambasadorů. Jak, to uvidíte na praktických ukázkách.

Přijďte se inspirovat, jak získat skutečný vliv na trhu ve vašem segmentu a budovat svůj brand na online MARKETING MEETING: LinkedIn pro HR, byznys i marketing. Zaregistrovat se můžete na stránkách akce, kde najdete kompletní program, stejně jako profily našich řečníků.