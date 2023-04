Znalost práva v podnikání vám ušetří miliony

Zboží, které jste objednali, vám dodavatel dodal v horší kvalitě. Už zase. Co s tím? Zkoušíte googlit a pak voláte právníkovi. Zjišťujete, že smlouva mezi vámi a dodavatelem vám není nakloněná, jak jste doufali. Přitom stačilo málo. Zavolat mu ještě předtím, než jste smlouvu podepsali.

Podnikatelé musí denně čelit mnoha právním výzvám, přitom je to často právo, které je v podniku takovou malou popelkou. Právník je drahý a peníze jsou potřeba jinde. Nebo právník v podniku je, ale dělá všechno. Od pracovních smluv až po reklamace, a tak mu nezbývá čas třeba na právo v marketingu, nebo ochranu osobních údajů.

Když je potřeba získat informace, mnoho podnikatelů se spoléhá na Google. Někdy to stačí, jindy už takové vyhledávání informací představuje drahé riziko. Katarína Maisnerová, garantka profesního programu LL.M. Právo podnikání na NEWTON University, to přirovnává k tomu, jako kdybyste si na základě návodu z Googlu prováděli sami extrakci osmičky. S největší pravděpodobností to nedopadne dobře a následně budete muset hledat někoho, komu zaplatíte za nápravu. Někdy přitom stačí jen vědět, co si zvládnete udělat sami a co už vyžaduje větší péči. Můžete si myslet, že víte dost, ale nemusí to tak být, vysvětluje Maisnerová.

Náplň programu kopíruje běžný byznysový život

Držitelka ocenění Právník roku (2014) má s případy podceněného práva bohaté zkušenosti. Špatně napsaná rozhodčí doložka, matné povědomí o ochraně duševního vlastnictví, neznalost GDPR či práv a povinností směrem k zaměstnancům je jen zlomek z toho, co ve své praxi denně řeší. I proto se rozhodla realizovat praktický jednoletý profesní program, během něhož nedostanete jen právní nalévárnu, ale budete se učit v kontextu. „Víme, že důležité jsou nejen informace, ale i kontext a propojení s praxí. Naším záměrem je, aby náplň co nejvíc kopírovala běžný byznysový život. Takže se u nás dozvíte vše důležité o smlouvách, ale třeba i trestně-právních aspektech podnikání,“ vysvětluje Katarína Maisnerová, která si do programu přizvala spoustu kapacit z oboru.

S nimi proberete spotřebitelské právo, podnikání a rodinu, trestně-právní aspekty podnikání, marketingové a autorské právo a mnoho dalšího. Získáte jistotu v každodenní agendě a obchodních jednáních. Právo už pro vás nebude představovat minové pole, ale systém, který vám pomůže k úspěšnému byznysu.

Vyhněte se milionovým přešlapům v byznysu díky znalosti práva! Přihlaste se ještě dnes do programu šitého na míru všem podnikatelům.