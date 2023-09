Zvýšení kapitálu díky burze? Hračka!

Burzovní trhy

Trhů, do kterých můžete v současné době investovat, je hned několik. Od klasických forexových, kde jde zejména (ale nejenom) o směnu měn, přes komodity, které pracují s tržním podílem nerostných surovin, po indexy, který sdružují akciové či opcové menší trhy z nejrůznějších zemí (jako například US Tech 100, USA 500, nebo Francie. Navíc se v několika uplynulých letech velmi rozrostla možnost obchodování s kryptoměnami a lidé také často využívají metodu ETF, Exchange Traded Funds, která pracuje s vysokou mírou volatility.

Finanční páka

Většina těchto trhů pak také nabízí možnost investování pomocí tzv. finanční páky. Ta se obvykle udává v poměru 1:X, kdy se X mění na číslo, kterým chcete svůj vklad znásobit, a pracuje tak s velkou mírou nejistoty. Vy totiž vložíte jen vámi dohodnutou částku (1), na zbylé číslo X vám přispěje zpravidla dle předem daných podmínek broker, a když bude vaše transakce úspěšná, broker si odečte dohodnutá procenta z obchodu a hotovo. Když bude ale transakce neúspěšná, váš vklad společně s tím, co do něj bylo vloženo brokerem jako znásobená část (tedy X), jde z vaší kapsy. Je to tedy velké riziko a jedna z velmi atraktivních, avšak nestabilních možností, jak na burze obchodovat.

Indexové trhy

Možnost investování do indexů je poněkud jiný od investování do akcií či opcí samotných, protože se zpravidla jedná o fondy menších společností. A to ne tak, že vkládáte svůj kapitál pouze do jedné, ale hned do několika (klidně i do sta a více společností). Očekává se tedy, že případný úpadek nebo pokles u jedné nepoškodí vkladatele tolik, jako by se stalo u nákupu konkrétních akcií přímo u jedné této firmy. Zároveň tak ale není možné ovlivňovat chod firmy nebo se díky finančnímu podílu za ní jakkoliv rozhodovat, jako tomu často bývá u akcionářů.

Fondy indexů jsou tedy jakýmsi algoritmickým výpočtem vkladu do více společností, která většinou probíhá pomocí systému ETF, neboli Exchange Traded Fund (veřejně obchodovaný fond). Správa fondu je tedy rovna změně složení indexu, neboli vlastním portfoliu ETF, abychom byli za dané období schopni říci, zda fond byl výdělečný nebo ztrátový. V tento okamžik také logicky dochází i k úpravě rozložení našeho kapitálu ve fondu tak, aby odpovídal jeho aktuální situaci, odtud pojem algoritmizovaný.

Výhodami indexových trhů jsou tedy transparentnosti, vysoká likvidita, nízké počáteční náklady na investici a možnost hromadné investice do indexu jednoho produktu. Nevýhodami jsou naopak nutnost mít rozmyšlenou nějakou strategii rozložení naší investice, ne vždy poplatky za správu fondu a našeho kapitálového vkladu (která se může u rozdílných brokerů skutečně hodně lišit), nejistá stoprocentní kredibilita správců fondu a ne vždy transparentní historie dosažených výnosů v minulosti fondu. Je tedy nezbytné si před investicí do indexů dobře nastudovat jak daný trh, tak indexy i brokery, u kterých chcete svůj kapitál investovat, protože je dobré mít přehled, než se rozhodnete pro jednu z variant. Investujte chytře.