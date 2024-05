Proč by každý živnostník měl přemýšlet o podnikatelském pojištění?

Česká podnikatelská pojišťovna („ČPP“) podnikatelům fandí, a proto pro všechny živnostníky připravila allriskový produkt Simplex pro malé a střední podnikatele, který řeší pojištění odpovědnosti, majetku a přerušení provozu.

Michal Krajčovič řídí útvary úpisu hospodářských rizik v ČPP. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Bankovnictví a pojišťovnictví, kde působí dodnes jako přednášející. Patří mezi vyhledávané odborníky na pojištění podnikatelských rizik.

„Pro podnikatele, jejichž hodnota majetku není vyšší než 15 milionů korun a jejichž roční příjem nepřekročí ročně 10 milionů korun jsme připravili jednoduché pojištění Simplex, které je allriskové – tedy vše co není vyloučeno, je pojištěno,“ říká Michal Krajčovič, ředitel Úseku podnikatelských rizik v ČPP. Velkou výhodou Simplexu je jednoduché a rychlé sjednání na pár kliků a také nabídka balíčkového krytí a možnost multikalkulace tak, aby klient vždy viděl všechny varianty pro sjednání smlouvy. Výběr varianty je snadný a díky balíčkům nehrozí, že by se v pojistné smlouvě opomnělo nějaké význačné pojistné nebezpečí.

Komplexní pojištění Simplex pro malé střední podnikatele od ČPP kryje záda všem živnostníkům od kadeřnic, majitelů kaváren až po instalatéry nebo stánkaře s občerstvením. Simplex se dokáže postarat o majetek podnikatele i o jeho pojištění odpovědnosti nebo přerušení provozu. Samozřejmostí jsou i kvalitní asistenční služby. Pojištění se vztahuje v balíčkové variantě Maxi také na geografické území Evropy.

Když na cukrárnu spadne strom nebo zloděj vykrade autodílnu…

Pojištění majetku pro malé a střední podnikatele kryje široké spektrum událostí, které způsobí živelní události nebo vandalové a zloději. Předmětem pojištění je v tomto případě vše, co klient vlastní nebo využívá k podnikání, tj. vše, co vede ve své účetní evidenci. Pojišťovna se tedy postará například o rozbitou výlohu, prasklé potrubí nebo střechu poškozenou pádem stromu. ČPP dokáže pojistit také strojní a elektrotechnická nebezpečí nebo situaci, kdy kadeřnice omylem poničí oblečení zákaznice barvou.

„Drobní podnikatelé mnohdy netuší, s čím vším jim v ČPP dokážeme pomoci. Pojištění Simplex myslí například i na případy, kdy praskne potrubí a klientovi poté přijde trojnásobná faktura za vodu. S fakturou si naše pojišťovna hravě poradí. Pokud následně nelze provozovnu využívat, pojišťovna kryje i přerušení či omezení provozu. Jsou však situace, kdy pojišťovna umí plnit i nad rámec limitu. Pokud provozovna například vyhoří, nejenže klient dostane plnou částku, na kterou je pojištěn, ale také dalších 10 %, které jsou nutné na odklizení sutin,“ představuje produkt Michal Krajčovič z ČPP.

Prvním krokem ke kvalitnímu pojištění je však správně nastavená pojistná částka. Ta by měla být stanovena v nových cenách, aby si podnikatel z vyplaceného plnění za zničenou provozovnu mohl pořídit novou. Pokud by podnikatel zvolil limit nižší, byl by podpojištěn.

Zodpovědný podnikatel nezapomíná na pojištění odpovědnosti

Mezi priority každého podnikatele by mělo patřit pojištění povinnosti k náhradě újmy, tedy pojištění odpovědnosti. V rámci pojištění odpovědnosti nabízí ČPP klientům široký rozsah krytí. V pojištění je automaticky zahrnuta újma na nemovitých věcech třetích osob, na věcech zaměstnance nebo újma způsobená zvířetem. Řemeslníci ocení i možnost pojistit náklady na odstranění chybné práce. „V produktu SIMPLEX umíme odpovědnost pojistit až do výše 10 milionů korun. Volba limitu je na klientovi, ale doporučujeme sjednat vyšší limity. Pokud třeba elektrikář provede špatně elektroinstalaci a vyhoří byt a škoda je v řádech milionů korun, je dobré být co nejlépe ochráněn,“ vysvětluje Krajčovič.