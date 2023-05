Od 1. července 2023 budou zaměstnavatelé zasílat nové potvrzení o příjmu

Již od 1. dubna 2023 hlásí zaměstnavatelé v souladu s novelizovaným § 87 zákona o zaměstnanosti své zaměstnance – osoby s udělenou dočasnou ochranou České správě sociálního zabezpečení. Konkrétně jde o hlášení o nástupu těchto zaměstnanců v pracovním poměru nebo činných na základě dohody o pracovní činnosti, jejichž zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění. Obdobně to platí pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce. Zaměstnavatel je od 1 dubna 2023 hlásí do evidence zaměstnanců s dočasnou ochranou, kterou pro potřeby úřadu práce povede ČSSZ v rámci svých registrů.

Doposud hlásili zaměstnavatelé ČSSZ pouze nástup zaměstnanců, jimž zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění. Nyní hlásí (stejným způsobem) i nástup do zaměstnání u zaměstnanců s dočasnou ochranou, kterým zaměstnání účast na nemocenském pojištění nezaložilo.

Oznámení o nástupu do zaměstnání se u dočasné ochrany podává bez ohledu na skutečnost, zda vznikla účast na nemocenském pojištění – evidovány musí být i dosud nepojištěné osoby. Lhůta činí 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Ve stejné lhůtě hlásí zaměstnavatel i případné změny a samozřejmě ukončení pracovněprávního vztahu.

Na základě přechodných ustanovení nahlásili zaměstnavatelé ve lhůtě do 30. dubna 2023 do registru všechny zaměstnance, jejichž pracovněprávní vztah vznikl přede dnem účinnosti novely a dosud nebyli přihlášeni k pojištění (a tento pracovněprávní vztah neskončil do 30. dubna 2023).