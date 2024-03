Účetnictví nemusí být strašákem. Pokud je online, máte volné ruce vy i účetní

Když nemůžete nalézt na trhu přesně to, co hledáte, vytvořte si sami, co potřebujete. Podobně uvažoval tým lidí, který se pustil do chytrého online účetnictví. V době, kdy založili společnost Trivi, nebylo na evropském trhu podobných firem mnoho, cítili tak velký potenciál. Sami pro sebe tak vytvořili něco, co z pohledu zákazníka postrádali.

„Ten trend podobných služeb tu už zčásti byl, věděli jsme, že je to budoucnost, tedy moderní směr, jak zefektivnit celé účetní služby“, říká na úvod ředitel společnosti Trivi Juraj Cienik.

Trivi nabízí digitalizovanou správu účetnictví pomocí webové či mobilní aplikace, pro své klienty vyřizuje například kontrolní hlášení a DPH, zpracovává daňová přiznání či mzdovou agendu. A při tom všem využívá i strojové učení. Klíčový je potom faktor kvalitního personálního obsazení v podobě samotných účetních, které systematicky pečují o agendu přidělených klientů.

Digitalizovat obor, jako je účetnictví, bylo v době vzniku něco relativně nového. Účetnictví totiž inovacím stále ještě odolávalo. Ale právě proto, že se zvyšoval v té době počet podnikatelů a živnostníků, kteří byli zahlcení byrokracií, která se s podnikáním pojí, a neustále jim za nedodržení lhůt hrozily určité postihy, rozhodl se tým lidí kolem Juraje vytvořit něco, co jim celkově podnikání usnadní.

Digitalizace účetnictví pomocí strojového učení

Při zakládání online účetnictví nečerpali vizi jen z pohledu zákazníka, ve svém týmu měli také řadu zkušených účetních a samozřejmě daňové poradce, se kterými postupně přicházeli na to, jak celou online službu postavit, důležité bylo, aby splnila svůj účel.

„Na začátku jsme měli růžové brýle, jak by technologie mohly v tomto odvětví fungovat, ale realita byla náročnější. Musím z radostí říct, že se nám to nakonec daří, a to jak díky strojovému učení, tak dalším aplikacím z naší dílny“, říká Juraj Cienik. S účetní firmou tak nový klient v klidu převede své účetnictví do online a jeho zpracování přenechá týmu odborníků z Trivi.

GALERIE: Jak vypadá online účetnictví Trivi?

Společnost Trivi nabízí svým klientům jednu aplikaci ve dvou rozhraních, webovou a mobilní. „Práce s nimi je naprosto jednoduchá. Klienti v nich vystavují doklady, nahrávají nám veškeré podklady v elektronické podobě, a my jim tam zároveň vytváříme personalizované listy. To jim usnadňuje práci, kdy jim tím vytváříme seznam úkolů, takže klienti nemusí mít v paměti agendu ani jednotlivé termíny, myslíme za ně“, vysvětluje ředitel společnosti Trivi, jak aplikace a služba funguje.

Účetní nemusí být v obležení šanonů

Právě aplikace od Trivi umožňuje stavět účetní do úplně jiné role. Odpadají rutinní povinnosti jako vytěžovat (ručně datlovat) doklady, které zaberou nesmyslně mnoho hodin. Účetní se tak stává jakýmsi advisorem.

„Díky naší online účetní službě bude účetní poskytovat více důležité hodnoty. Našim účetním systémy zvyšují efektivitu práce a mění celkový pohled, mohou se více věnovat klientům“, popisuje výhody Juraj Cienik.

A tím tak vyvrací domněnku, která se s podobnou službou nabízí, a to že by mohlo online účetnictví plně nahradit lidský potenciál. Profese účetních tak rozhodně není ohrožena. Naopak, jejich náplň práce se pomocí aplikace Trivi stává plnohodnotnější.

„Abychom mohli automatizovat vstupy, máme kontrolní systém, který hlídá jednotlivé úkony a povinnosti. Potřebujeme sledovat anomálie, pokud se nějaká objeví, tak náš systém na vše upozorní s tím, že má klient dodat podklad, případně doplnit informace, nebo naše účetní dostane pokyn k další operaci. Kontroly chceme posouvat do role více a více automatizované“, říká Juraj Cienik.

V týmu společnosti Trivi, i přesto, že jsou digitální firma je více jak 5 desítek profesionálů, kteří individuálně reagují na požadavky klientů a dohlíží také na to, aby bylo vše legislativně správně. Jen s tím rozdílem, že nejsou v obležení šanonů. Vše je v elektronické podobě. Jak na závěr poznamenává ředitel společnosti Trivi, jedná se o tzv. paperless firmu.

„Snažíme se i interně co nejméně tisknout a papírovat, to je náš postoj a vize. Nevidí se moc často, že by konkrétně účetní firma byla právě paperless“, dodává závěrem ředitel společnosti Trivi Juraj Cienik.

Nechcete-li se stresovat účetnictvím a chcete mít vše pod kontrolou, navštivte web Trivi nebo volejte na zákaznickou linku +420 800 80 60 40.