Geis: Komplexní logistické řešení

Firma Geis je jedním z předních logistických partnerů s dlouhodobými zkušenostmi na českém trhu. Od svého založení v České republice v roce 1991 se zavázala k poskytování nejvyšší kvality služeb a spolehlivosti pro své zákazníky. S rozsáhlou sítí poboček a logistických center po celé Evropě si Geis získal důvěru mnoha společností v různých odvětvích průmyslu, které s ní spolupracují obvykle dlouhodobě.
Po silnici i za hranice
V oblasti paletové přepravy je leaderem na českém trhu. Využívá velmi efektivní Hub & Spoke system s centrálními překladišti a svozovými a rozvozovými depy umístěnými strategicky tak, aby cesta zásilky byla optimální a u příjemce byla včas. Geis zajišťuje ale i přepravu kusových zásilek a celovozovou přepravu. Tu většinou v případě, kdy náklad zaplní celou kapacitu vozidla, nebo její značnou část. Pokud kapacitu nenaplní, lze využít dokládku.
V případě, že zásilky směřují mimo hranice republiky, nebo naopak přijíždějí ze zahraničí k nám, mohou klienti využít pravidelných denních linek do více než 30 zemí Evropy. Geis jim umí pomoci i s celními službami a zpracováním Intrastatu.
Nestandardní a kuriózní přepravy
Ve spolupráci se svojí dceřinou firmou SPEDITION FEICO Geis přepravuje i nadrozměrné a značně nestandardní náklady. Zkušenosti má třeba s přepravou mostového jeřábu nebo obytných modulů. Ty pak obvykle i usazuje pomocí jeřábu. Geis CZ Air+Sea, tedy služby letecké a námořní přepravy, zase nabízí klientům dopravu zboží do/ze vzdálenějších koutů světa. A někdy jsou to opravdu kuriozity – třeba vzorky vody z Tanzánie nebo křišťálové poháry směřující do Miami.
Skladová logistika není jen krabice na polici
V rámci logistických služeb pomáhá Geis mnoha zákazníkům z nejrůznějších odvětví s jednoduchým skladováním i komplexními sofistikovanými logistickými projekty. Zboží nejen skladuje, manipuluje s ním a distribuuje. Klienti využívají často i služby s přidanou hodnotou, kdy zaměstnanci kompletují balíčky, přidávají do zásilek manuály v určeném jazyce, výrobky finalizují, montují, přebalují, řeší vratky a mnoho dalšího. Někteří u Geis kompletně outsourcují provoz svého e-shopu a využívají výhod logistického fullfilmentu.
Provoz skladu řídí Warehouse Management System, který je pro každého klienta upraven na míru jeho potřebám. Díky takovému nástroji je provoz skladu a pohyb zboží plynulý bez zbytečných prostojů.
A co obaly?
Geis v rámci svého portfolia nabízí i kompletní zajištění obalového materiálu – kartony, dřevěné obaly i obaly na míru z vlastní stolárny a pomocný obalový materiál. Klienti se stále častěji chodí radit, jak efektivně své zboží balit. Zjišťují, jak obalový management optimalizovat a díky tomu ušetřit.
Udržitelná logistika
Celá skupina Geis přijala v nedávných letech strategii MissionZero, jejímž cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2040. Tato strategie tak dala rámec všem udržitelným aktivitám, které dlouhodobě realizuje a neustále k nim přibývají další. Za zmínku stojí třeba energetický management a hledání úspor ve spotřebě paliv a energií či snižování uhlíkové stopy. Firma ale podniká i řadu činností, které dlouhodobě pomáhají sociálně slabým a ohroženým lidem, třeba i díky spolupráci s organizací ADRA.