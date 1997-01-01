Podnikatel.cz  »  Články  »  Geis: Komplexní logistické řešení

Geis: Komplexní logistické řešení

Pokud hledáte spolehlivou vnitrostátní i mezinárodní paletovou přepravu, skladovací služby, obalový materiál nebo chcete přepravit zboží letecky či lodí, obraťte se na firmu Geis. Globální poskytovatel logistických služeb s kořeny v Německu má téměř 70letou historii a celou dobu je vlastněn a řízen přímo rodinou Geis.
Firma Geis je jedním z předních logistických partnerů s dlouhodobými zkušenostmi na českém trhu. Od svého založení v České republice v roce 1991 se zavázala k poskytování nejvyšší kvality služeb a spolehlivosti pro své zákazníky. S rozsáhlou sítí poboček a logistických center po celé Evropě si Geis získal důvěru mnoha společností v různých odvětvích průmyslu, které s ní spolupracují obvykle dlouhodobě.

Po silnici i za hranice

V oblasti paletové přepravy je leaderem na českém trhu. Využívá velmi efektivní Hub & Spoke system s centrálními překladišti a svozovými a rozvozovými depy umístěnými strategicky tak, aby cesta zásilky byla optimální a u příjemce byla včas. Geis zajišťuje ale i přepravu kusových zásilek a celovozovou přepravu. Tu většinou v případě, kdy náklad zaplní celou kapacitu vozidla, nebo její značnou část. Pokud kapacitu nenaplní, lze využít dokládku.

V případě, že zásilky směřují mimo hranice republiky, nebo naopak přijíždějí ze zahraničí k nám, mohou klienti využít pravidelných denních linek do více než 30 zemí Evropy. Geis jim umí pomoci i s celními službami a zpracováním Intrastatu.

Nestandardní a kuriózní přepravy

Ve spolupráci se svojí dceřinou firmou SPEDITION FEICO Geis přepravuje i nadrozměrné a značně nestandardní náklady. Zkušenosti má třeba s přepravou mostového jeřábu nebo obytných modulů. Ty pak obvykle i usazuje pomocí jeřábu. Geis CZ Air+Sea, tedy služby letecké a námořní přepravy, zase nabízí klientům dopravu zboží do/ze vzdálenějších koutů světa. A někdy jsou to opravdu kuriozity – třeba vzorky vody z Tanzánie nebo křišťálové poháry směřující do Miami.

Skladová logistika není jen krabice na polici

V rámci logistických služeb pomáhá Geis mnoha zákazníkům z nejrůznějších odvětví s jednoduchým skladováním i komplexními sofistikovanými logistickými projekty. Zboží nejen skladuje, manipuluje s ním a distribuuje. Klienti využívají často i služby s přidanou hodnotou, kdy zaměstnanci kompletují balíčky, přidávají do zásilek manuály v určeném jazyce, výrobky finalizují, montují, přebalují, řeší vratky a mnoho dalšího. Někteří u Geis kompletně outsourcují provoz svého e-shopu a využívají výhod logistického fullfilmentu.

Provoz skladu řídí Warehouse Management System, který je pro každého klienta upraven na míru jeho potřebám. Díky takovému nástroji je provoz skladu a pohyb zboží plynulý bez zbytečných prostojů. 

A co obaly?

Geis v rámci svého portfolia nabízí i kompletní zajištění obalového materiálu – kartony, dřevěné obaly i obaly na míru z vlastní stolárny a pomocný obalový materiál. Klienti se stále častěji chodí radit, jak efektivně své zboží balit. Zjišťují, jak obalový management optimalizovat a díky tomu ušetřit.

Udržitelná logistika

Celá skupina Geis přijala v nedávných letech strategii MissionZero, jejímž cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2040. Tato strategie tak dala rámec všem udržitelným aktivitám, které dlouhodobě realizuje a neustále k nim přibývají další. Za zmínku stojí třeba energetický management a hledání úspor ve spotřebě paliv a energií či snižování uhlíkové stopy. Firma ale podniká i řadu činností, které dlouhodobě pomáhají sociálně slabým a ohroženým lidem, třeba i díky spolupráci s organizací ADRA.

Geis je předním poskytovatelem komplexních logistických služeb od kusové, paletové, celovozové až po leteckou a námořní přepravu a dále kontraktní logistiku včetně vývoje a výroby obalů. Na českém trhu působí od roku 1991 a zaměstnává přes 1300 zaměstnanců na 23 pobočkách.

