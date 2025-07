AI změnilo vyhledávání. Mění se i marketing. Jste na to připraveni?

A to je jen začátek! Zatímco ještě před dvěma lety zadávali lidé většinu svých dotazů do Googlu, dnes stále více z nich oslovuje ChatGPT nebo jiné AI asistenty. První unikátní výzkum od agentury Optimio navíc ukázal, že až 18 % Čechů aktivně využívá AI chatovací nástroje pro vyhledávání informací, a to na pravidelné bázi, několikrát týdně.

Co to znamená pro firmy, které ještě nedávno investovaly do optimalizací, kampaní a obsahových strategií? Že přišla nová éra! A vyhrát v ní mohou jen ti, kteří se přizpůsobí.

V tomto článku se společně s vámi podělíme o to, jak to s příchodem AI dnes vypadá ve světě i u nás, a co by každá firma měla začít dělat jinak. Protože kdo se nezmění, ten nebude vidět. A kdo nebude vidět, ten nebude prodávat.

Jak Češi vyhledávají v roce 2025

Zní to jako klišé, ale tentokrát je to pravda, svět se mění. Pro firmy to představuje zásadní výzvu. Jakou? Z dat vyplývá, že tato změna není jen dočasným trendem. Je to trvalý posun v tom, jak lidé získávají informace.

Když se zákazníci přestávají ptát Googlu a začínají se ptát AI, musí se firmy ptát: „Kde nás v tomhle světě vůbec najdou?“

Co to znamená pro weby firem?

Nová funkce ve vyhledávání AI Overviews od Googlu představuje radikální změnu. AI odpoví přímo ve vyhledávači a nabídne jen odkazy na weby firem. To znamená, že weby přestávají soutěžit o kliky, důležitější je, odkud AI bere odpovědi. SEO se tak značně mění. PPC kampaně budou potřebovat jiné strategie. A brand awareness bude důležitější než kdy dřív.

AI overview ve vyhledávání Google

Objevují se nové nástroje, které měří brand visibility v AI prostředí (např. Ranketta, Ahrefs). Firmy se musejí naučit nejen to, jak se zobrazovat v AI odpovědích, ale i jak měřit jejich dopad. Zároveň platí, že brand budoucnosti nebude stavěn jen na reklamě, ale hlavně na důvěře. Pokud má být vaše odpověď součástí AI overview, musí být v online prostoru dostatečně kvalitní, unikátní, viditelná a důvěryhodná.

Online marketing nekončí. Proměňuje se!

Ačkoliv se často ozývají hlasy, že obsahový marketing ztrácí smysl, opak je pravdou. Je jen potřeba upravit strategii. Bude nutné koukat na marketing více komplexně, ale zároveň jít v rámci obsahové strategie co nejvíce k přidané hodnotě produktu. Zkrátka ve světě, kde si AI odpověď „vymyslí“, je třeba být tím, od koho načerpá informace.

AI mode ve vyhledávání Google Zdroj: https://search.google/ways-to-search/ai-mode/

Jak tedy dělat marketing v době AI?

Marketing se mění. Ne každý musí být průkopník, ale nikdo by si neměl dovolit zůstat pozadu. Není potřeba hned vyvíjet vlastní AI nástroje, ale i menší značky se dnes musí umět v novém prostředí zorientovat a chytře využívat to, co jim AI nabízí.

Právě proto se čím dál víc prosazuje myšlení „napříč disciplínami“. Full-funnel přístup, který propojuje výkonové kanály, brandovou komunikaci i UX, začíná být pro mnoho agentur i in‑house týmů standardem.

„Dnes už není možné vnímat služby odděleně. Pro vybudování silné značky stavíme našim klientům komplexní strategie, které propojují všechny běžné kanály právě s AI,“ říká k tématu Martin Sokol, Sales director agentury Optimio.

Přizpůsobit se dynamice AI trendů totiž znamená nejen sledovat novinky, ale také mít kolem sebe tým, kde se potkávají různé specializace a pohledy. Kombinace expertů na výkon, data, kreativu i obsah je často to, co rozhoduje o úspěchu.

Data jako základ rozhodování

Odborníci se shodují, že datová analytika už dávno není „něco navíc“, ale naopak. Bez znalosti hodnoty zákazníka (CLV), jeho chování (RFM) nebo potřeb (VPC) je dnes tvorba marketingové strategie riskem. Firmy proto stále častěji hledají partnery, kteří jim s interpretací dat pomohou a nabídnou srozumitelná doporučení.

Autor: Optimio

Personalizace jako cesta z AI balastu

S příchodem AI roste množství generického obsahu. To ale otevírá příležitost pro značky, které se dokáží odlišit, a tím klíčem je personalizace. Marketéři čím dál víc sázejí na data‑driven kampaně, které dokážou oslovit konkrétní cílové skupiny relevantním sdělením. Personalizace přestává být konkurenční výhodou, stává se nutností.

Ať už jde o emailing, PPC nebo SEO, cílem je být konkrétní a přinést zákazníkovi skutečnou hodnotu. Právě v tom je i podle odborníků z Optimia síla fullservice agentur, které dokáží pokrýt všechny marketingové disciplíny a zasadit je do strategie zaměřené na dlouhodobý výsledek.

„V datech je skrytý klíč k tomu, jak vytěžit co nejefektivnější maximum z marketingového rozpočtu. Právě na nich dnes stojí rozhodnutí o tom, koho oslovit, jak a kdy,“ dodává Matěj Konečný, COO z agentury Optimio.

Autor: Optimio

AI jako nástroj, ne kouzelný proutek: Kdy (ne)pomáhá?

Umělá inteligence je bezpochyby silným nástrojem. Ale není všespásná a rozhodně není náhradou za strategii, zkušenosti a pochopení zákazníka. V tomto bodě je důležité připomenout, že AI by měla být součástí dobře navrženého procesu, nikoliv jeho náhradou!

Nestačí jen sledovat trendy a testovat nové nástroje, podstatné je umět využít jejich potenciál v reálných projektech. Právě spojení technologických možností, datové analytiky a strategického přemýšlení rozhoduje o tom, kdo dokáže z AI vytěžit víc než jen dočasný hype.

Kudy dál a proč je teď správný čas začít přemýšlet jinak?

Stále si říkáte, že ještě počkáte? Že si AI musí sednout, ustálit se, že se ještě všechno vyvine? Možná ano. Už dnes je ale celá řada firem, která se na AI připravuje a implementuje ho do svých strategii. Víc než kdy dříve je tedy dnes důležité vybrat si správně agenturu, která je odborníkem na AI. Protože kdo ještě nezačal, pro toho už může být za rok pozdě.