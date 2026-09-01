Back-to-business: financování zásob a výroby před podzimem

Přesně na tento typ potřeby cílí krátkodobé provozní financování. Než se do něj firma pustí, má ale smysl umět si spočítat, kolik ji reálně bude stát – a k tomu slouží kalkulačka pro provozní úvěr.
Proč se to řeší právě teď
Podzimní příprava zásob má jednu nepříjemnou vlastnost: je předvídatelná co do termínu, ale ne vždy co do výše potřebného kapitálu. Firma ví, že musí objednat zboží v srpnu nebo září, ale přesná částka se odvíjí od poptávky, kurzu, cen vstupů nebo velikosti zakázky, která teprve dorazila. To dělá z klasického bankovního úvěru s dlouhým schvalováním nepraktické řešení – kdo čeká na banku tři týdny, propásne nejlevnější nákupní okno u dodavatele.
Kalkulačka pro provozní úvěr: co si spočítáte předem
Provozní úvěr pro podnikatele od ACEMA je stavěný přesně na tuhle situaci – jednorázové čerpání do 2 000 000 Kč bez nutnosti ručit majetkem, s vyřízením do 48 hodin. Po dobu 6 měsíců se platí pouze úrok z vyčerpané částky, jistina se splácí najednou na konci, nebo kdykoliv dřív bez sankce.
Než firma odešle žádost, vyplatí se přesně vědět, kolik ji úvěr bude stát. Kalkulačka na webu pracuje se čtyřmi vstupy:
- výše úvěru,
- doba čerpání (maximálně 6 měsíců),
- úroková sazba od 2 % měsíčně z vyčerpané částky,
- způsob splácení jistiny – najednou na konci, nebo dříve bez poplatku za předčasné splacení.
Z toho pak spočítá měsíční splátku (v tomto případě jde o čistý úrok), celkovou zaplacenou částku a orientační RPSN. Právě RPSN je číslo, na které by se firma měla dívat jako první – zahrnuje kromě úroku i případné jednorázové poplatky, a teprve ono ukazuje skutečnou cenu peněz. Protože se liší podle výše úvěru a konkrétní nabídky, přesnou hodnotu vždy ukáže kalkulačka nebo konzultant k dané žádosti, ne obecné číslo v článku.
Tři scénáře před podzimní sezónou
Jak se provozní úvěr může hodit v praxi, ukazují tři modelové situace. Ve všech případech platí stejný princip: po dobu čerpání se platí jen úrok z vyčerpané částky, jistina se vrací najednou – buď na konci sjednané doby, nebo kdykoliv dřív bez sankce za předčasné splacení.
Scénář 1 – nečekaný výdaj mimo plán
Výrobní firmě se porouchá klíčový stroj, nebo se objeví příležitost k investici, která nesnese odklad. Provozní úvěr pokryje náklad okamžitě, aniž by firma musela sahat do rezerv nebo čekat na schválení v bance – jistinu pak splácí, jakmile si výpadek nebo investici vyřeší z běžného provozu.
Scénář 2 – firma doplňuje sklad před sezónou
Menší e-shop s oblečením čerpá úvěr na nákup podzimní kolekce a jistinu splácí ve chvíli, kdy se zboží prodá – typicky v řádu měsíců.
Scénář 3 – firma financuje velkou zakázku před fakturací
Výrobce nábytku dostane zakázku s dodáním do Vánoc, ale musí nejdřív nakoupit materiál a zaplatit výrobu – peníze od odběratele dorazí až po dodání. Úvěr přemostí dobu mezi vynaloženými náklady a příchozí platbou, jistinu firma splácí ve chvíli, kdy fakturu uhradí odběratel.
Společný jmenovatel všech tří scénářů: Firma potřebuje vyřešit aktuální cash flow. Čím dřív jistinu vrátí, tím méně zaplatí na úrocích. Cena úvěru se totiž počítá jen za skutečně vyčerpané měsíce, ne za celou sjednanou dobu dopředu. Předčasné splacení navíc nic nestojí, takže se firmě vždy vyplatí splatit, jakmile na to má prostředky.
Na co si dát pozor při srovnávání nabídek
- RPSN – jediné číslo, které zahrnuje úrok i poplatky dohromady; srovnávat jen úrokovou sazbu bez RPSN může být zavádějící.
- Splátka – u provozního úvěru jde po celou dobu čerpání jen o úrok, jistina přichází na řadu až na konci nebo při předčasném splacení.
- Náklady – kromě úroku se ptejte na jednorázové poplatky za sjednání a na to, zda se platí předem, nebo se strhávají z čerpané částky.
- Rychlost – u sezónního nákupu často rozhoduje víc než sazba: schválení do 48 hodin může znamenat rozdíl mezi využitím a propásnutím nákupní ceny u dodavatele.
ACEMA je česká nebankovní úvěrová společnost s licencí ČNB, na trhu působí přes 26 let a poskytla více než 21 000 klientům financování v celkové výši přesahující 8,5 miliardy korun. Provozní úvěr je určený firmám a živnostníkům, kteří potřebují rychle překlenout konkrétní sezónní nebo provozní potřebu, ne otevřít si trvalý úvěrový rámec.