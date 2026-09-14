Faktura není jen číslo a částka. Naučte se správně pracovat s doklady v roce 2026

Fakturace není jen administrativní činnost spojená s vystavením dokladu a jeho odesláním zákazníkovi. Správně zpracované faktury mají zásadní význam pro účetnictví, daňové povinnosti i právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem. Chyby ve fakturaci mohou vést nejen ke komplikacím při účetních kontrolách, ale také k problémům při uplatňování nákladů, odpočtu DPH nebo vymáhání pohledávek.
Online školení Fakturace v praxi roku 2026 se zaměří na aktuální pravidla fakturace podle platné legislativy a především na jejich praktické využití. Seznámíte se s funkcí faktur, rozdíly mezi jednotlivými typy dokladů i s povinnostmi dodavatelů a odběratelů. Součástí bude také problematika elektronizace faktur a moderního oběhu účetních dokladů.
Školení je určeno zejména fakturantům, účetním, podnikatelům, administrativním pracovníkům, pracovníkům skladového hospodářství, vedoucím pracovníkům nebo asistentkám, kteří se podílejí na vystavování, přijímání nebo zpracování faktur.
Účastníci se během školení seznámí například s těmito tématy:
- Faktury v účetnictví a v daňové evidenci – základní rozdíly
- Faktury došlé – evidence závazků
- Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek z účetního a daňového pohledu
- Promlčení a právní zánik smluvního vztahu
- Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury a faktury za hotové
- Faktura podle zákona o účetnictví a vyhlášky k zákonu
- Využívání Interpretací Národní účetní rady v účetní praxi na konkrétních příkladech
- Daňové vazby – daně z příjmů a DPH
- Posouzení daňové uznatelnosti výnosů a nákladů
- Faktury v kontrolním hlášení a vazba na přiznání k DPH
- Fakturace na základě objednávek, zakázek a smluv podle občanského zákoníku
- Listinná forma faktur, elektronizace, schvalování a podepisování dokumentů v písemné, technické nebo elektronické podobě
- Vytěžování údajů z faktur a možnosti automatizace zpracování dokladů
- Fakturace nájemného a přefakturace
- Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty a úroky z prodlení
- Poskytování slev, rabatů a skont, stejně jako problematika reklamací
- Povinné náležitosti faktur
- Implementace směrnice EU k DPH v oblasti fakturace
- Dopady dalších právních předpisů na fakturaci – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti nebo GDPR
Školení povede Květoslava Novotná, která se účetnictví a daňovému poradenství věnuje dlouhodobě a lektorskou činností zabývá od roku 1993. Díky ní získáte nejen přehled legislativních pravidel, ale především praktické informace využitelné při každodenní práci s fakturami.
Online školení Fakturace v praxi roku 2026 proběhne 5. října 2026 od 9:00 do 13:00 prostřednictvím platformy Zoom.