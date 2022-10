Internet je plný služeb a informací týkajících se investice, půjčky nebo také pojištění. Na internetu tak snadno najdete pro vás nejvýhodnější mobilní tarif, ale i informace, jak výhodně investovat vaše peníze. Jednou z nich je i stránka Fildy.cz, která poukazuje na to, že sbírání známek už dávno není jen pro odborníky, ale je vhodným způsobem, jak investovat svoje finance. Co třeba zlato, stříbro nebo další cenné kovy?

Fildy – víc než jen sbírka známek

Toužíte se věnovat koníčku a zároveň vyzkoušet zajímavý způsob zhodnocení peněz? Od toho je tu služba z oblasti investic Fildy.cz, kde se můžete dozvědět zajímavé informace o investování v oboru filatelie. Tato zajímavá služba z oblasti investic zaujme nejenom milovníky poštovních známek. Zkušení filatelisté vám zde pomohou vybrat co nejvhodnější portfolio přesně podle vašich finančních možností a preferencí.

Kombinace potěšení z vlastní sbírky a atraktivního zhodnocení peněz

Investujte již od 500 Kč měsíčně a nechte si sestavit portfolio přímo na míru. Inspirujte se možným zhodnocením a pořiďte si vlastní sbírku známek nejenom pro radost, ale také jako atraktivní způsob zhodnocení financí. Získejte svoji vlastní sbírku poštovních známek, která vám kromě potěšení přinese i zhodnocení a možný příjemný finanční zisk.

Jak to celé vlastně funguje?

Na stránkách se orientujete velice snadno. Vše je jasné a přehledné. Odborníci s vámi proberou všechny možnosti a tomu následně přizpůsobí návrh portfolia. Zaručenou máte originalitu i původ poštovních známek. V opačném případě je samozřejmostí vrácení peněz. Můžete si nechat vytvořit dobře prodejnou sbírku známek podle vašich možností. Cena poštovních známek je určována na základě posledních prodejů, trhu a katalogu. Zakoupit si je můžete rovnou nebo formou předplaceného nákupu. Část vašeho portfolia si tak můžete postupně doplňovat a spořit vždy na konkrétní známku do něj přichystanou. Ve chvíli, kdy si na takovou známku dospoříte, bude vám zaslána domů. Je tu i možnost dočasné úschovy a následné zaslání větší části najednou.

Výhodnější cena než u aukčních domů

Oproti aukčním domům tu na vás nečekají žádné poplatky za nákup a prodej. Prodej probíhá za 100 % tržní ceny. Jediné, co se platí, je pevná měsíční částka. Dvakrát do roka navíc můžete využít možnosti poštovného zdarma, a to i včetně pojištění. Možné je i přerušení spoření s vrácením do 14 dnů zdarma. Samozřejmostí pro ukládání známek je bezpečný sejf s ostrahou.

Druh spoření podle vašich možností

A jak je možné spořit? Podle toho, jaké zhodnocení očekáváte, můžete být spořičem, drobným investorem nebo investorem. Tyto 3 skupiny s sebou nesou různé výhody s využitím zajímavých akcí a slev.