Hmatatelná reklama jako součást každodenního života

Síla firemní propagace
Propagace firem už není jen o logu. Úspěšné značky staví na širokém portfoliu propagace, které přirozeně formuje jejich identitu. Reklamní předměty tak dostávají značku do reálného života lidí, mimo online prostor. Podle výzkumu o zákaznickém chování, si 83 % lidí značku lépe zapamatuje prostřednictvím fyzického reklamního nosiče.
V tomto směru hraje významnou roli přístup, který nabízí komplexní řešení propagace na jednom místě. Právě spojení textilu, venkovní reklamy a dalších viditelných a hmatatelných doplňků v rámci jednoho portfolia umožňuje firmám efektivně vytvářet jednotný vizuální styl. Výsledkem je jednodušší komunikace značky a efektivnější budování firemní identity.
Reklamní textil a pracovní oblečení
Reklamní textil a pracovní oblečení dokáže propojit profesní, reklamní i volnočasovou rovinu. Do této kategorie se řadí jak certifikované oděvy přizpůsobené náročným provozům, tak módní a reklamní textil vhodný pro eventy nebo firemní merch. Výhodou je široký výběr střihů, materiálů i možností personalizace.
Důležitou roli zde hraje branding prostřednictvím moderních technologií, zejména potisku a výšivky na míru. „Dlouhodobě vidíme, že největší přidanou hodnotou firemní propagace je její každodenní nositelnost a schopnost přirozeně šířit značku bez další investice.“ uvádí CMO inetprint.cz, Vilém Terich. S důrazem na kvalitu zpracování a aplikaci loga vznikají produkty, které reprezentují firmu a zároveň obstojí v náročném provozu. Působí profesionálně a zanechávají silný vizuální dojem.
Lokální výroba a kvalita zpracování
Lokální výroba tvoří součást odpovědného přístupu k firemní propagaci. Záleží především na spolupráci s ověřenými evropskými výrobci, kteří splňují přísná kritéria transparentnosti a udržitelnosti. Důraz je kladen na to, aby nešlo o přeprodejce zahraničního zboží, ale o lokální producenty s vlastní výrobou. To umožňuje garantovat vyšší kvalitu produktů a férovější podmínky napříč dodavatelským řetězcem.
Jedním z příkladů je Inetprint, který klade důraz na transparentní původ produktů a jejich udržitelnost v celém výrobním procesu. „Každého partnera vybíráme podle přísných kritérií, abychom měli jistotu, že produkty skutečně vznikají v EU, mají transparentní původ a dávají smysl i z pohledu udržitelnosti.“ uvádí Petr Nosek, CPO inetprint.cz
Venkovní reklama buduje značku
Venkovní reklama patří mezi nejviditelnější formy propagace, proto tvoří jeden z pilířů reklamního portfolia firem. Zahrnuje širokou škálu řešení, od billboardů a velkoformátových bannerů přes reklamní plachty až po outdoorové systémy.
Jejich efektivitu potvrzují i aktuální výzkumy z oblasti reklamy. Podle statistik si billboardy udržují až 48 % míru vybavení reklamy, což je více než u rozhlasu či tisku, a až 67 % lidí si dokáže vybavit značku i po 30 dnech od zhlédnutí venkovní reklamy. Jedná seproto o důležitý základ marketingového mixu.
Propojení nástrojů firemní komunikace
Moderní přístup k firemní komunikaci často stojí na propojení více oblastí do jednoho funkčního celku. Široké portfolio produktů včetně textilu, venkovní reklamy, doplňků a možností personalizace umožňuje firmám budovat jednotný vizuální styl bez nutnosti koordinovat více dodavatelů. Důraz na kvalitu zpracování a spolupráci s ověřenými výrobci přispívá k tomu, že výsledné řešení působí konzistentně a profesionálně. Tento přístup využívá i inetprint.cz, který spojuje jednotlivé části propagace do jednoho systému a nabízí nejširší nabídku na trhu. Velkou výhodou je také vlastní výroba v blízkosti Kladna, která zajišťuje plnou kontrolu nad celým procesem od zadání až po realizaci a představuje na trhu spíše výjimečný přístup.