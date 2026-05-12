Hmatatelná reklama jako součást každodenního života

Účinná propagace není jen o jedné kampani. Značku dlouhodobě tvoří to, co lidé vnímají každý den.
12. 5. 2026
Síla firemní propagace

Propagace firem už není jen o logu. Úspěšné značky staví na širokém portfoliu propagace, které přirozeně formuje jejich identitu. Reklamní předměty tak dostávají značku do reálného života lidí, mimo online prostor. Podle výzkumu o zákaznickém chování, si 83 % lidí značku lépe zapamatuje prostřednictvím fyzického reklamního nosiče.

V tomto směru hraje významnou roli přístup, který nabízí komplexní řešení propagace na jednom místě. Právě spojení textilu, venkovní reklamy a dalších viditelných a hmatatelných doplňků v rámci jednoho portfolia umožňuje firmám efektivně vytvářet jednotný vizuální styl. Výsledkem je jednodušší komunikace značky a efektivnější budování firemní identity.

Reklamní textil a pracovní oblečení

Reklamní textil a pracovní oblečení dokáže propojit profesní, reklamní i volnočasovou rovinu. Do této kategorie se řadí jak certifikované oděvy přizpůsobené náročným provozům, tak módní a reklamní textil vhodný pro eventy nebo firemní merch. Výhodou je široký výběr střihů, materiálůmožností personalizace.

Důležitou roli zde hraje branding prostřednictvím moderních technologií, zejména potisku a výšivky na míru. „Dlouhodobě vidíme, že největší přidanou hodnotou firemní propagace je její každodenní nositelnost a schopnost přirozeně šířit značku bez další investice.“ uvádí CMO inetprint.cz, Vilém Terich. S důrazem na kvalitu zpracování a aplikaci loga vznikají produkty, které reprezentují firmu a zároveň obstojí v náročném provozu. Působí profesionálně a zanechávají silný vizuální dojem.

Lokální výroba a kvalita zpracování

Lokální výroba tvoří součást odpovědného přístupu k firemní propagaci. Záleží především na spolupráci s ověřenými evropskými výrobci, kteří splňují přísná kritéria transparentnosti a udržitelnosti. Důraz je kladen na to, aby nešlo o přeprodejce zahraničního zboží, ale o lokální producenty s vlastní výrobou. To umožňuje garantovat vyšší kvalitu produktů a férovější podmínky napříč dodavatelským řetězcem.

Jedním z příkladů je Inetprint, který klade důraz na transparentní původ produktů a jejich udržitelnost v celém výrobním procesu. „Každého partnera vybíráme podle přísných kritérií, abychom měli jistotu, že produkty skutečně vznikají v EU, mají transparentní původ a dávají smysl i z pohledu udržitelnosti.“  uvádí Petr Nosek, CPO inetprint.cz

Venkovní reklama buduje značku

Venkovní reklama patří mezi nejviditelnější formy propagace, proto tvoří jeden z pilířů reklamního portfolia firem. Zahrnuje širokou škálu řešení, od billboardů a velkoformátových bannerů přes reklamní plachty až po outdoorové systémy.

Jejich efektivitu potvrzují i aktuální výzkumy z oblasti reklamy. Podle statistik si billboardy udržují až 48 % míru vybavení reklamy, což je více než u rozhlasu či tisku, a až 67 % lidí si dokáže vybavit značku i po 30 dnech od zhlédnutí venkovní reklamy. Jedná seproto o důležitý základ marketingového mixu.

Propojení nástrojů firemní komunikace

Moderní přístup k firemní komunikaci často stojí na propojení více oblastí do jednoho funkčního celku. Široké portfolio produktů včetně textilu, venkovní reklamy, doplňků a možností personalizace umožňuje firmám budovat jednotný vizuální styl bez nutnosti koordinovat více dodavatelů. Důraz na kvalitu zpracování a spolupráci s ověřenými výrobci přispívá k tomu, že výsledné řešení působí konzistentně a profesionálně. Tento přístup využívá i inetprint.cz, který spojuje jednotlivé části propagace do jednoho systému a nabízí nejširší nabídku na trhu. Velkou výhodou je také vlastní výroba v blízkosti Kladna, která zajišťuje plnou kontrolu nad celým procesem od zadání až po realizaci a představuje na trhu spíše výjimečný přístup.

