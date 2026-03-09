Jak řídit týmy v hybridním prostředí, komunikovat změny a posílit firemní kulturu

Firmy čelí stále větším výzvám, jak udržet efektivní komunikaci a řízení týmů v době technologických změn, zahraniční expanze a rostoucí důležitosti firemní kultury. Jak zajistit hladkou spolupráci mezi zaměstnanci, kteří pracují z domova, a komunikovat s těmi v zahraničí? Jak nastavit transparentní procesy, které nejen zjednoduší práci, ale i motivují?
Nejen to probereme na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026, kde se dozvíte, jak efektivně využívat AI v náboru, posílit interní komunikaci, motivaci a angažovanost zaměstnanců, a modernizovat firemní procesy pro budoucnost.
Program je rozdělen do dvou paralelních sálů (HR stage a InComms stage), takže si vyberete to, co je pro vás a vaši firmu nejvíc aktuální. Připojte se k nám 19. března 2026 v hotelu Jalta v Praze.
Výběr přednášek:
- CEO jako Chief Storyteller: Iva Welker z VML ukáže, proč by každý CEO měl být vypravěčem příběhu firmy a jaký význam to má pro její kulturu a hodnoty.
- Hybridní model, který funguje: Beáta Holá (PeopleBoard) představí model, jak vyvážit technologii a lidskost v hybridním pracovním prostředí, a jak udržet tým motivovaný i na dálku.
- AI v náboru – od teorie k praxi: Petra Vrbová (Digital HR marketing) ukáže, jak efektivně využívat AI při tvorbě náborových kampaní.
- Sociální sítě pro HR a interní kulturu: Jana Jáčová z UOL předá cenné tipy, jak dělat obsah na sociálních sítích autenticky a efektivně pro propojení náboru a firemní kultury.
- HR v extrémním tempu aneb Když minuty rozhodují: Pohled na vnitřní fungování organizace, kde work-life balance vypadá jinak, a ne každý v ní uspěje, přiblíží Jiří Havel (OKTAGON.CZ).
Připojte se k nám na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026, setkejte se s odborníky z HR, interní komunikace i byznysu a inspirujte se, jak budovat firmu, kde chtějí lidé pracovat a zůstávat. Přihlásit se můžete na stránkách konference, kde najdete i program a anotace řečníků.
Partnery konference jsou společnosti EFG CZ a MUNIPOLIS, mediálními partnery jsou HR News, Svaz personalistů České republiky, PŘEDVÝBĚR.cz a International Graduate Academy s.r.o. Produktovým partnerem je EasyEvent. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.