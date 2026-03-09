Podnikatel.cz  »  Články  »  Jak řídit týmy v hybridním prostředí, komunikovat změny a posílit firemní kulturu

Jak řídit týmy v hybridním prostředí, komunikovat změny a posílit firemní kulturu

HR
Autor: Internet Info
Ilustrační obrázek
Konkrétní nástroje pro efektivní řízení týmů, motivaci zaměstnanců a zlepšení interní komunikace nabídne konference HR & InComms ®Evoluce. Dozvíte se, jak využívat AI v náboru, jak podporovat angažovanost a jak nastavit transparentní procesy, které zajišťují hladkou spolupráci napříč firmou.
Dnes
pr článek

Sdílet

Firmy čelí stále větším výzvám, jak udržet efektivní komunikaci a řízení týmů v době technologických změn, zahraniční expanze a rostoucí důležitosti firemní kultury. Jak zajistit hladkou spolupráci mezi zaměstnanci, kteří pracují z domova, a komunikovat s těmi v zahraničí? Jak nastavit transparentní procesy, které nejen zjednoduší práci, ale i motivují?

Nejen to probereme na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026, kde se dozvíte, jak efektivně využívat AI v náboru, posílit interní komunikaci, motivaci a angažovanost zaměstnanců, a modernizovat firemní procesy pro budoucnost.

Program je rozdělen do dvou paralelních sálů (HR stage a InComms stage), takže si vyberete to, co je pro vás a vaši firmu nejvíc aktuální. Připojte se k nám 19. března 2026 v hotelu Jalta v Praze.

Výběr přednášek:

  • CEO jako Chief Storyteller: Iva Welker z VML ukáže, proč by každý CEO měl být vypravěčem příběhu firmy a jaký význam to má pro její kulturu a hodnoty.
  • Hybridní model, který funguje: Beáta Holá (PeopleBoard) představí model, jak vyvážit technologii a lidskost v hybridním pracovním prostředí, a jak udržet tým motivovaný i na dálku.
  • AI v náboru – od teorie k praxi: Petra Vrbová (Digital HR marketing) ukáže, jak efektivně využívat AI při tvorbě náborových kampaní.
  • Sociální sítě pro HR a interní kulturu: Jana Jáčová z UOL předá cenné tipy, jak dělat obsah na sociálních sítích autenticky a efektivně pro propojení náboru a firemní kultury.
  • HR v extrémním tempu aneb Když minuty rozhodují: Pohled na vnitřní fungování organizace, kde work-life balance vypadá jinak, a ne každý v ní uspěje, přiblíží Jiří Havel (OKTAGON.CZ).
hrAutor: Internet Info
hrAutor: Internet Info

Připojte se k nám na konferenci HR & InComms ®Evoluce 2026, setkejte se s odborníky z HR, interní komunikace i byznysu a inspirujte se, jak budovat firmu, kde chtějí lidé pracovat a zůstávat. Přihlásit se můžete na stránkách konference, kde najdete i program a anotace řečníků.

Partnery konference jsou společnosti EFG CZ a MUNIPOLIS, mediálními partnery jsou HR News, Svaz personalistů České republiky, PŘEDVÝBĚR.cz a International Graduate Academy s.r.o. Produktovým partnerem je EasyEvent. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.

Dále u nás najdete

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).