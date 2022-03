Jak složitá je cesta k půjčce pro OSVČ?

OSVČ je pro poskytovatele půjček rizikový

Zatímco zaměstnanec má se svým zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu, která mu při poptávání půjčky zajišťuje určitou výhodu zaručeného příjmu, živnostník je na tom úplně jinak. Příjem mu nikdo nezaručí, může kdykoli zkrachovat nebo se ocitnout ve ztrátě.

Když potřebuje půjčku, dostává se tak do svízelné situace. I zaměstnanci mají často se sjednáním půjčky problém, a co teprve takový živnostník? To ale neznamená, že nemá žádnou šanci. I OSVČ si mohou půjčit peníze, ocení to i ve chvíli, kdy se klient třeba zpozdí s proplacením faktur.

Když se řekne půjčka

Než se pustíme do toho, jak si půjčku sjednat, určitě je na místě si říct, co se půjčkou vlastně rozumí. Půjčka je finanční produkt, na základě kterého vám banka nebo jiná finanční instituce půjčí peníze.

Banky jsou důvěryhodnější než nebankovní instituce, podléhají totiž dohledu České národní banky a svým klientům (i těm budoucím) nabízí nižší úrok. Je ale třeba počítat s tím, že si důkladně prověří vaši bonitu, což nějakou dobu trvá.

Nebankovní instituce podléhají jen běžné legislativě, úroky bývají vyšší, jsou ale možností, jak si půjčit i v případě, že jste u banky nepochodili. Peníze u nich mohou získat i začínající podnikatelé.

Jaké podmínky musí OSVČ splnit?

Podmínky, které OSVČ musí splňovat, se liší jak banku od banky, tak žadatel od žadatele. Některá banka vyžaduje daňové přiznání, jinou vlastně nezajímá. Některá banka vyžaduje ručitele, jiná se obejde bez něj. V každém případě musí ale OSVČ pro sjednání půjčky splnit:

Plnoletost

Bydliště nebo trvalý pobyt na území ČR

Živnostenské oprávnění

Pravidelný příjem

Vlastní bankovní účet

Doložit výpis z obchodního rejstříku

Předložit aspoň jeden doklad totožnosti

V některých případech budete muset doložit vlastnictví a případnou zástavu majetku.

Minimální obrat za poslední roky

Předložit kopii daňových přiznání vystavených finančním úřadem

Jak si vybrat tu pravou půjčku?

Pro sjednání půjčky nemusíte nikam chodit, půjčku si můžete sjednat i online. Stačí zadat pár údajů a za chvíli uvidíte nabídky jednotlivých institucí. Zadejte částku, kterou so chcete půjčit, dobu splatnosti a vyplňte osobní údaje.

Důležitým parametrem pro výběr té nejlepší půjčky je RPSN, která vyjadřuje celkové náklady na úvěr včetně všech poplatků. Dalším faktorem, který je třeba vzít v potaz, je důvěryhodnost společnosti. Zjistěte si reference, poptejte se známých. Přečtěte si taky všechna ustanovení ve smlouvě a obchodní podmínky.