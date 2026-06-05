Jaký materiál a potisk zvolit pro venkovní reklamní ceduli?

Proč na materiálu záleží?
Venkovní reklama čelí počasí i mechanickému poškození – navzdory externím výzvám ale musí dobře reprezentovat vaši firmu. Ne každý materiál v náročné zkoušce obstojí.
Základní dělení je jednoduché:
- Pěněné PVC desky – lehké, cenově dostupné, vhodné pro krátkodobější nebo vnitřní použití
- Hliníkovo-plastové kompozitní desky (ACP) – odolné, tvarově stálé, ideální pro dlouhodobou venkovní reklamu
- Dřevo – estetické řešení pro místa, kde zákazník stojí blízko a atmosféra je součástí zážitku: například před hospodou, penzionem nebo třeba řemeslnou dílnou.
Materiály se liší svými vlatnostmi i nároky na instalaci a údržbu. Na finální rozhodnutí má vliv cena, životnost i lokace. Pojďme se podívat blíž na specifika jednotlivých typů reklamních desek:
Pěněné PVC: cenová dostupnost s technickými limity
Pěněné PVC desky jsou populární volbou díky nízké hmotnosti a ceně. Dobře se řežou, tiskne se na ně přímo a ve vnitřních prostorách nebo polokrytých místech fungují spolehlivě.
Venku je situace složitější. PVC se při vysokých teplotách může deformovat, při silném větru nebo nárazu pak snadno poškodit. Tenké varianty (1–3 mm) nejsou pro fasádní nebo dlouhodobé venkovní použití vhodné. Pokud PVC volíte na exteriér, sáhněte po tloušťce alespoň 5 mm. I tak ale počítejte s nižší životností.
Hliníkovo-plastové desky: venkovní reklama bez kompromisů
Ideální řešení pro firmy, restaurace a retail provozovny, které potřebují, aby venkovní reklamní cedule přežily roky.
Přinášejí totiž řadu praktických výhod:
- přes malou tloušťku (běžně 3 mm) jsou tvarově stálé,
- odolávají vlhkosti, UV záření i teplotním výkyvům,
- nepodléhají korozi,
- mechanické zatížení snášejí lépe než plasty.
Hliníkový povrch ACP desek je výhodný i pro tisk: je hladký a rovný a na rozdíl od dřeva nebo PVC, které mají měkčí, případně pórovitější strukturu, neabsorbuje inkoust. I tak je ale lepší grafiku ochránit vrstvou laminátu, která zamezí odření a vyblednutí barev.
Dřevo vypráví vlastní příběh, vyžaduje ale péči
Výzkum z Finska ukazuje, že dřevo vyvolává pozitivní emoce – vzbuzuje klid a hřejivé pocity. V rámci venkovní reklamy se tedy hodí tam, kde si zákazník cedule všimne zblízka. Na dálnici nebo u rychlostní silnice se výhoda dřeva ztrácí – z auta se textura nepozná a deska musí být hlavně čitelná. Hliník je v tomto případě praktičtější i levnější na provoz.
Na klidnějším místě může správně ošetřené dřevo vydržet i více než 5 let. Podmínkou je ale pravidelná údržba – dřevo pracuje, absorbuje vlhkost a pnutím postupně narušuje nátěr. Bez péče jeho životnost výrazně klesá.
Tisk na reklamní desky
Materiál je základ, výsledný vizuální dojem ale závisí také na kvalitě tisku. Standardní tiskárny pracují se čtyřmi základními barvami (CMYK). Pokud jste si ale dali záležet na grafice, oceníte její vytištění v nadstandardní kvalitě: tisk se sedmi inkousty zajistí syté a přesné barvy, ostré detaily a plynulé přechody. Končí tak problémy typu „to vůbec nevypadá jako naše logo“.
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Venkovní reklama a slunce
Člověk se před sluncem chrání opalovacím krémem – cedule potřebuje laminát. Bez této ochranné vrsty inkoust vybledne podstatně dřív (červené odstíny mizí nejrychleji). Kvalitní UV inkousty degradaci zpomalují, laminát jde ale ještě dál. Kombinace obojího je pro reklamní venkovní ceduli, která má vydržet déle než rok, prakticky standardem.
Shrnuto a podtrženo: správný materiál závisí na tom, kde cedule stojí, jak dlouho má vydržet a jestli ji zákazník čte zblízka, nebo míjí za jízdy. S ohledem na tyto faktory (společně s cenou materiálů) přistupujte k finálnímu výběru.
Zdroj obrázku: Nicolas Gregor / stock.adobe.com