Jarní novinky pro mzdové účetní: změny roku 2026 i brigádnická sezona na jednom místě

Jaro přináší do mzdové účtárny další vlnu změn, na které je potřeba se včas připravit. Právě na aktuální legislativní novinky, praktické dopady do mzdové agendy i otázky spojené s nastávající letní sezonou se zaměří online školení Jarní novinky pro mzdové účetní, které se uskuteční 13. května 2026 od 9 do 13 hodin. Školení proběhne online a je určeno především mzdovým účetním.
Probereme aktuální informace k JMHZ a postupu od 1. července 2026, včetně doporučení a registrace před nástupem zaměstnance. Prostor dostanou také daňové změny pro rok 2026, a to zejména v souvislosti s blížícími se prázdninami, studiem a daňovým zvýhodněním.
Velkou část školení budeme věnovat brigádnické sezoně, tedy správnému sjednávání pracovněprávních vztahů, daňovým otázkám a pracovnělékařským prohlídkám u mladistvých zaměstnanců. Chybět nebudou ani stále diskutovanější benefity, a to jak z pracovněprávního, tak daňového pohledu, například skryté odměňování, možné diskriminační dopady nebo úskalí benefitů poskytovaných u dohod konaných mimo pracovní poměr.
Pozornost zaměříme také na rovnost v odměňování a na dopady evropské směrnice o transparentnosti odměňování. Firmy budou muset podle počtu zaměstnanců počítat s pravidelnými reporty, a právě proto bude důležité začít včas nastavovat interní pravidla.
Školením vás provede PhDr. Dagmar Kučerová, která se lektorské činnosti věnuje od roku 2009 a dlouhodobě se specializuje na mzdové účetnictví, personalistiku, legislativní novinky a aktuální právní výklady. Školení proběhne online už 13. května.