Kde firmy získávají zákazníky online? WebTop100 nabídne průřez digitálním marketingem

Letošní ročník konference WebTop100 nabídne průřez klíčovými oblastmi digitálního marketingu od SEO a UX přes online reklamu, obsah a influencer marketing až po témata spojená s umělou inteligencí, zákaznickou zkušeností a vývojem e-commerce. Program se zaměří na disciplíny, které firmám pomáhají získávat pozornost, budovat důvěru a podporovat prodej.
Tradiční součástí dne bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže WebTop100, která ocení nejlepší české digitální projekty, jejich autory i zadavatele.
Pokud plánujete dorazit, s nákupem vstupenek neotálejte – pouze do 30. června je možné pořídit vstupenky za nejvýhodnější cenu Super Early Bird.
Na co se můžete těšit?
Anotace přednášek se sice ještě finálně ladí, ale jména prvních potvrzených řečníků slibují nabitý program plný praktických případových studií a reálných čísel z trhu. Na pódiu se představí:
- Roman Dobiáš: Online vyhledávání v roce 2027 – Pohled do blízké budoucnosti. Jak budeme za pár let hledat informace, zboží a služby a jak na tyto změny připravit weby už dnes?
- Ondřej Sláma: YouTube místo TV reklamy? – Přelévání rozpočtů z tradiční televize do online videa je realitou. Přednáška přinese zkušenosti z kampaní, kde YouTube úspěšně převzal roli hlavního budovatele brandu.
- Matěj Kapošváry: Půl cesty za sebou: česká e-commerce v datech a kontextu – Kam se posunula česká e-commerce v letošním roce a co nás čeká dál? Očekávejte pohled opřený o reálná data a zasazení vývoje českých e-shopů do širšího tržního kontextu.
- Pavel Ungr: Koupili jste si GEO? Podvedli vás, dostanete SEO – Generative Engine Optimization (GEO) je buzzwordem poslední doby. Přednáška nahlédne pod pokličku mýtů a ukáže, proč klasické, poctivé SEO stále zůstává základním kamenem úspěchu i v éře AI vyhledávačů.
- Petr Srna: Zpráva o influencer marketingu – Divoký západ influencer marketingu dostává jasnější pravidla a strukturu. Petr přinese ucelený přehled o tom, co v této disciplíně aktuálně generuje reálné prodeje a co jsou jen vyhozené peníze.
- Michal Strnadel: Uživatelská zkušenost (UX) – Design zaměřený na uživatele prochází transformací. Přednáška se zaměří na nové trendy v chování uživatelů a na to, jak navrhovat weby, které nejen dobře vypadají, ale především přinášejí konverze.
- Honza Makovička: Jak postavit firmu kolem potřeb zákazníků – Klientsky orientovaný přístup není jen fráze, ale funkční byznysová strategie. Honza vysvětlí, jak nastavit firemní kulturu a procesy tak, aby se potřeby zákazníků staly hlavním motorem růstu.
- Barbora Truksová: Rozpoznatelná značku podle zvuku – Sonic branding využívá zvuk jako strategický nástroj, který v dnešním přehlceném světě zásadně ovlivňuje, jak lidé značku vnímají a jak si ji pamatují.
konference WebTop100 se uskuteční 12. listopadu 2026 v pražském Hotelu Duo. První odhalené řečníky a témata najdete na oficiální stránce akce. Možnost pořídit vstupenky za ty vůbec nejvýhodnější podmínky končí už 30. června.
Vážíme si podpory všech partnerů. Děkujeme generálnímu partnerovi SiteOne i hlavnímu partnerovi Dognet. Produktovým partnerem je EasyEvent, odborným garantem pak Sherpas a mediálními partnery jsou Marketing Journal, Lupa.cz, Podnikatel.cz a Ecommerce Bridge. Organizátorem akce je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.