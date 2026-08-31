Konec drahému Microsoft 365. IceWarp má stejné funkce za třetinu

Hledat úspory ve firemních nákladech je těžké. Pokud jde o takové samozřejmosti, jako je e-mail, správa dokumentů nebo komunikační nástroje, přes které se odehrávají porady a schůzky, nemají firmy představu, jaký objem prostředků by mohly ušetřit, pokud by opustily globální služby Microsoft 365 nebo Google Workspace a přešly na cenově výhodnější alternativu. Mnohé možnost odchodu od těchto služeb dokonce děsí. Přitom jde pouze o zvyk. Česká komunikační platforma IceWarp nabízí prakticky totéž za polovinu až třetinu ceny, navíc garantuje svým zákazníkům datovou suverenitu – vždy mají kontrolu nad tím, v jakém datovém centru se data z jejich účtů ukládají.
Pro velké, střední, ale i malé firmy a živnostníky
IceWarp přitom využijí nejen velké a střední firmy, ale i malé společnosti a živnostníci. Za e-mail s cloudovým úložištěm 2 GB, kalendář, chat, správu souborů, poznámky, úkoly, správu kontaktů, antivirus, antispam, přístup k mobilní aplikaci a integraci s ChatGPT v základní verzi zaplatí jen 34 Kč měsíčně za jednoho uživatele, v případně ročního předplatného pak měsíční ekvivalent vyjde na 31 Kč. Spolehlivé základní komunikační nástroje pro jednotlivce a menší týmy představují základní balíček Core, který IceWarp nabízí v cloudové verzi od letošního července. Platformu lze ale získat i ve verzi on-premises, kdy se veškerá data ukládají na firemní server.
Pokročilejší balíček Essential pro cloudovou verzi IceWarpu, který vyjde na 56 Kč měsíčně za jednoho uživatele nebo na 50 Kč měsíčně v případě ročního předplatného, nabízí e-mailové úložiště 50 GB na uživatele a celkové úložiště 1 TB na jeden uživatelský účet. Umožňuje také spolupráci na úpravách dokumentů, využívání TeamChatu, videokonference s možností nahrávání schůzek a mobilní synchronizaci.
Komplexní prostředí na spolupráci a komunikaci pro moderní firmy pak představuje balíček Business, který za 101 Kč za uživatele měsíčně či 91 Kč měsíčně v případě ročního předplatného poskytuje e-mailové úložiště o kapacitě 200 GB na uživatele, celkové úložiště 1 TB na účet, a nad rámec všech funkcí předchozích dvou balíčků i možnost plánování schůzek a využívání režimu Webinar ve videokonferenci s takřka neomezeným počtem účastníků.
Nejprve si ho vyzkoušejte a teprve potom zaplaťte
Vedle stále populárnější cloudové verze aplikace, u které IceWarp na rozdíl od jiných cloudových služeb ukládá data pouze v datovém centru, které si zvolí zákazník, platforma nabízí i on-premises verzi s ukládáním dat na servery klienta. Rovněž on-premises verze nabízí tři základní předplatitelské balíčky Core, Essential a Business. Základní balíček Core pak vyjde na 300 Kč na uživatele za rok, Essential na 492 Kč za uživatele ročně a Business na 900 Kč za uživatele ročně. Funkce u těchto balíčků jsou stejné jako u cloudové verze IceWarpu. U všech balíčků u cloudové či on-premises verze lze do účtu IceWarpu integrovat ChatGPT, pokud má uživatel aktivní účet u OpenAI.
Díky ChatGPT pak můžou uživatelé u jednotlivých funkcí IceWarpu využívat umělou inteligenci, například pro souhrny dlouhých e-mailů, vytváření konceptů odpovědí, tvorbu dokumentů a další praktickou podporu.
Předplatné IceWarp zahrnuje i mobilní aplikaci pro zařízení s operačním systémem iOS a Android, do které platforma v letošním roce integrovala e-mail a završila tak kompletní nabídku služeb v mobilní verzi.
Další novinky pak IceWarp plánuje pro letošní podzim, kdy představí AI plán s integrovanou funkcionalitou AI. Firemním zákazníkům nabízí také migraci účtů Microsoft 365, Google Workspace a dalších platforem na IceWarp a zpět, případně i integraci vybraných funkcí Microsoftu do svého prostředí. Zákazník si tak například může ponechat Outlook od Microsoftu a ostatní funkce používat od IceWarpu. Všem zájemcům pak IceWarp nabízí měsíční zkušební období zdarma, kdy si můžou vyzkoušet veškeré funkce a rozhodnout se, zda na tuto platformu přejdou a který balíček využijí.