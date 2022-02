Manažerské studium MBA je stále populárnější. Proč jej studovat?

I když detailně ovládnete svůj obor, budete mít neotřelé nápady, odvahu pustit se do inovací, a k tomu navíc ještě nějaké to štěstí, které k úspěchu přece jen patří, můžete nakonec pohořet. Obvykle na rutině, na kterou vás nikdo nepřipravil. Na schopnosti plánovat, tvořit strategie, řídit projekt i finance, orientovat se v právních otázkách, nepodcenit marketing, umět se chopit příležitosti taktéž mimo hranice České republiky, dokázat poznat svého zákazníka i prezentovat své vize či úspěchy. Nemusíte kvůli těmto znalostem vystudovat ještě jednu vysokou školu a trávit tam pět let. Ideální formou získání zmíněných znalostí a dovedností je studium MBA.

Co je MBA?

Master Business Administration, krátce MBA, je studium, díky kterému všechny výše uvedené znalosti získáte. Je považováno za vysokoškolské studium a po jeho absolvování je udělen neakademický titul s označením MBA. Jde o placené studium v různé délce. Dnes je populární především to kratší. CIBE, neboli Canadian Institute of Business Education jej nabízí v délce od čtyř do dvanácti měsíců. Jelikož tento program absolvují obvykle profesně vytížení lidé, oceňují, že se doba zkrátila. Nenahraditelnou je též možnost studia kompletně on-line.

Cena studia MBA bez studijního stipendia, které lze získat až do výše 100 % ceny studia, je 67 000 Kč. Nejen při získání stipendia jde o jeden z nejlevnějších MBA studijních programů vůbec. Školné lze navíc rozložit až do 12 měsíčních splátek, přičemž cena studia se nenavýší ani o korunu. Říkáte si, že se příští školní rok možná rovněž přihlásíte? Nemusíte vůbec čekat. Moderní MBA studium lze zahájit kdykoliv. A nabízí i další benefity.

Už dávno nemusíte perfektně ovládat angličtinu, abyste byli schopni MBA studium absolvovat. Cílem studia není zlepšit jazykové, ale skutečně manažerské dovednosti. MBA v CIBE tak lze plnohodnotně studovat v českém jazyce a pro odevzdávání všech prací je akceptovatelná i slovenština. Takže školu s oblibou absolvují i naši sousedé. Mezinárodně uznávaný MBA diplom je pak vystaven v českém i v anglickém jazyce.

On-line studium MBA CIBE je plně akreditované. Má mezinárodní akreditaci EAOBS & IASBE.

Ani koruna navíc

Při MBA studiu zažijete to, co jste třeba na vysoké škole nepoznali. Poctiví a studia chtiví studenti měli výdaje i několik tisíc měsíčně jenom za studijní materiály – za skripta, učebnice, odbornou literaturu. Při studiu MBA je vše jinak. Ke studiu získáte kompletní studijní materiál zcela zdarma. Takže zaplatíte školné a žádné další poplatky pak již neplatíte. Neplatíte dokonce nic ani za přihlášku ke studiu.

Může MBA studovat každý?

Profesní vzdělávání MBA je určeno primárně pro absolventy vysokých škol. Nezáleží na tom, zdali máte ukončeno pouze bakalářské, nebo již i magisterské či jiné vysokoškolské vzdělání druhého stupně. Školu jste nedokončili, nebo ani nezačali studovat, a rovnou jste se vrhli do praxe či do podnikání? Ani v tomto případě není nic ztraceno. Studovat MBA bez předchozího vysokoškolského vzdělání je možné – stačí doložit čestné prohlášení potvrzující manažerskou praxi. Pokud nepodnikáte a nemáte ani manažerskou praxi je pro vás vhodným mezistupněm studium BBA.

Podívejte se na dovednosti, které při MBA studiu v CIBE získáte

Po absolvování studia MBA z vás bude zcela jiný manažer či podnikatel. Odnesete si řadu znalostí a dovedností, které vám pomohou uspět. O tom by mohli povídat mnozí, kteří toto studium absolvovali. Absolventi MBA studia rychle rostou na kariérním žebříčku. Typické je to nejen pro manažerské pozice ve firmách, ale taktéž ve státní správě. Jednoznačný je též nárůst mzdy v podstatě záhy po absolvování studia. Náklady vynaložené na studium se rychle vrátí. MBA z vás též dělá člověka s vyšším vzděláním. Vysokou školu dnes má kde kdo. Na titulech vlastně začíná záležet více než dříve. A MBA je titulem, který by u jména rozhodně neměl chybět.

V čem všem se při studiu MBA zdokonalíte?

Akreditovaný studijní program MBA na CIBE má celkem dva bloky a devět modulů. Manažerské studium začíná blokem Plánování a strategie – zaměřeným na studium podnikového plánování a tvorbu podnikové strategie. Na něj navazuje modul Finanční management, který seznamuje studenty se systémy finančního plánování i investičním rozhodováním. Naučíte se rozhodovat a řídit firmu na základě čísel z účetnictví. Posléze následuje modul Projektové řízení a první blok studia zakončuje modul Marketing.

Druhý studijní blok má pět studijních modulů. Začíná moduly Právo v podnikání a pokračuje modulem Mezinárodní obchod. Následují moduly zaměřené na poznání a typologii zákazníka: Typologie zákazníků a Řízení vztahů se zákazníky. Posledním studijním modulem je Prezentace a komunikace.

Studium bez bariér

Žádné překážky se vám během studia nebudou stavět do cesty. Studium je plně individuální a studovat můžete odkudkoliv a kdykoliv chcete. Stačí podat přihlášku, zaplatit alespoň první splátku měsíční platby za studium, a ihned můžete začít studovat. S lektory budete komunikovat on-line. V elektronické podobě získáte i veškeré studijní materiály. Studium je rozděleno celkem do devíti částí (modulů), z nichž každý je ukončen postupovou prací. Nakonec je nutné zpracovat závěrečnou práci a tu obhájit. Po úspěšném zakončení získáte diplom s titulem MBA.

Veškeré další informace naleznete na cibe.cz