Poradíte si s výpočtem práce přesčas, příplatky za víkend a nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou?
Připravili jsme pro vás praktické online školení Mzdová účtárna v příkladech, na kterém vám podrobně vysvětlíme konkrétní příklady ve mzdové účtárně, včetně odkazů na právní předpisy.

Detailně a na příkladech probereme tato témata:

  • rozvrhování pracovní doby: rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, práce přesčas, její posuzování, evidence a proplácení
  • pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci v noční době 
  • příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek
  • náhrada mzdy za svátek, nekrácená měsíční mzda 
  • průměrný výdělek a dovolená
  • daně 
  • zdravotní pojištění 
  • nemocenské pojištění 
  • povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru 
  • srážky ze mzdy 
  • archivace dat ve mzdové účtárně

Školení proběhne 9. října online, můžete se pohodlně připojit odkudkoliv. K dispozici vám pak bude i jeho záznam, takže se budete moci bez problémů vrátit ke všemu, k čemu budete potřebovat.

Podobné informace o náplní školení a možnost přihlášení najdete na webu školení.

