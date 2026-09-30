Mzdové účetní čeká v roce 2027 řada změn. Týkat se budou daní, pojištění i pracovních

Právě aktuálním změnám v personální a mzdové oblasti je věnováno online školení Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027, které proběhne 2. listopadu od 9:00 do 14:00.
Změny v pracovněprávní oblasti i nové povinnosti zaměstnavatelů
Školení se zaměří na novinky, které budou muset mzdové účetní a personalisté ve své praxi sledovat. Jedním z témat bude transparentní odměňování nebo oblast platformové práce. Součástí programu budou také změny v zákoně č. 323/2025 Sb. o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ), včetně některých problémů spojených s jeho využíváním a možností jejich řešení.
Samostatný blok bude věnován zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručeného platu. Účastníci se zaměří také na souvislosti minimální mzdy, správný výpočet průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek a vazbu na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele.
Daně, benefity a pojistné
Další část školení se bude věnovat změnám v zákoně o daních z příjmů. Tématem bude například zrušení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti, případy, kde srážková daň zůstane zachována, nebo správné postupy při poskytování příspěvku na stravování.
Pozornost dostanou také zaměstnanecké benefity a limity příjmů osvobozených od daně. V oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení se školení zaměří mimo jiné na nové redukční hranice pro rok 2027, maximální vyměřovací základ a další parametrické změny.
Nechybí ani změny ve zdravotním pojištění. Probírat se bude minimální vyměřovací základ, odpočet u poživatelů invalidních důchodů nebo odvody pojistného u OSVČ, osob bez zdanitelných příjmů a pojištěnců státu.
Praktické dopady pro mzdové účetní
Program se zaměří také na oblast srážek ze mzdy. Účastníci se seznámí například se změnami nezabavitelné částky pro rok 2027, hranicí, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení, nebo s pravidly prokazování vyživovaných osob pro účely srážek ze mzdy.
Součástí témat budou rovněž povinnosti zaměstnavatele při insolvenci zaměstnance nebo změny související s evidencí a hlášením pracovních úrazů.
Školení povede specialistka na mzdové účetnictví
Tematikou provede účastníky Růžena Klímová, zkušená lektorka mzdového účetnictví a specialistka personální agendy. Je autorkou mnoha odborných článků a spoluautorkou publikací v oblasti mzdového účetnictví. Zároveň je odborným garantem vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Školení je vhodné pro všechny mzdové účetní, proběhne online a účastníkům bude k dispozici i jeho záznam.