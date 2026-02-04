Ovládněte základy pracovního práva a daní z příjmů: Online školení pro mzdové účetní

I letos pro vás máme připravené oblíbené školení, které je ideální pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní. V průběhu dvou dnů projdeme klíčové oblasti pracovního práva, pojistného a daní z příjmů. Srozumitelně a názorně vám ukážeme, jak vše správně zvládnout, abyste věděli nejen „co“ a „kdy“, ale především „jak“ postupovat správně, bez zbytečných chyb.
Připravili jsme pro vás tyto tematické okruhy:
První den – úvod do pracovního práva
- pojem závislá práce
- pracovní poměr (uzavření, skončení, změny atd.)
- dohody konané mimo pracovní poměr
- pracovnělékařská péče dle zákona o speciálních zdrav. službách
- odměňování – pracovní doba (přestávky, doba odpočinku atd.), mzda, plat, odměny z dohod, příplatky ke mzdě, minimální a zaručený plat, čerpání dovolené zaměstnanců atd.
Druhý den – pojistné a daň z příjmů
- průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
- sociální pojištění (účast, vyměřovací základ, odvod pojistného, další povinnosti)
- zdravotní pojištění (účast, vyměřovací základ, pojistné placené státem, neplacené volno, odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatele)
- náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem
- nemocenské dávky od ČSSZ (postup zaměstnavatele)
- zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
- daň z příjmů ze závislé činnosti
- výpočet a odvod daňových záloh (srážkové daně)
- daňové prohlášení
- nezdanitelné částky
- slevy na dani
- roční zúčtování příjmů
Jak bude školení probíhat?
Školení je dvoudenní, bude se konat v pondělí 16. března od 9 do 13 hodin a pokračovat bude v úterý 17. března od 9 do 13 hodin. Pro vaše pohodlí je děláme online, přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, před školením vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.
Doporučujeme objednat si publikaci Lexikon mzdového účetnictví, která obsahuje základní informace týkající se pracovního práva, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností spojených se zaměstnáváním. Pro účast na školení není publikace podmínkou, ale může vám pomoci v lepší orientaci v tématu.
Registrovat na školení se můžete zde.
Kdo vás bude školit
Školení proběhne pod taktovkou zkušené a oblíbené lektorky PhDr. Dagmar Kučerové. Zaměřuje se právě na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti.