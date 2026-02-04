Podnikatel.cz  »  Články  »  Ovládněte základy pracovního práva a daní z příjmů: Online školení pro mzdové účetní

Ovládněte základy pracovního práva a daní z příjmů: Online školení pro mzdové účetní

Internet Info
Autor: Internet Info
Připojte se k našemu dvoudennímu online školení, které vás krok za krokem seznámí se základy pracovního práva, pojistného a daní z příjmů. Na konkrétních příkladech si objasníte, co všechno je třeba hlídat v pracovních vztazích, odměňování a odvodech.
Dnes
pr článek

Sdílet

I letos pro vás máme připravené oblíbené školení, které je ideální pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní. V průběhu dvou dnů projdeme klíčové oblasti pracovního práva, pojistného a daní z příjmů. Srozumitelně a názorně vám ukážeme, jak vše správně zvládnout, abyste věděli nejen „co“ a „kdy“, ale především „jak“ postupovat správně, bez zbytečných chyb.

Připravili jsme pro vás tyto tematické okruhy:

První den – úvod do pracovního práva

  • pojem závislá práce
  • pracovní poměr (uzavření, skončení, změny atd.)
  • dohody konané mimo pracovní poměr
  • pracovnělékařská péče dle zákona o speciálních zdrav. službách
  • odměňování – pracovní doba (přestávky, doba odpočinku atd.), mzda, plat, odměny z dohod, příplatky ke mzdě, minimální a zaručený plat, čerpání dovolené zaměstnanců atd.

Druhý den – pojistné a daň z příjmů

  • průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
  • sociální pojištění (účast, vyměřovací základ, odvod pojistného, další povinnosti)
  • zdravotní pojištění (účast, vyměřovací základ, pojistné placené státem, neplacené volno, odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatele)
  • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem
  • nemocenské dávky od ČSSZ (postup zaměstnavatele)
  • zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
  • daň z příjmů ze závislé činnosti
  • výpočet a odvod daňových záloh (srážkové daně)
  • daňové prohlášení 
  • nezdanitelné částky
  • slevy na dani
  • roční zúčtování příjmů

Jak bude školení probíhat?

Školení je dvoudenní, bude se konat v pondělí 16. března od 9 do 13 hodin a pokračovat bude v úterý 17. března od 9 do 13 hodin. Pro vaše pohodlí je děláme online, přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, před školením vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

Doporučujeme objednat si publikaci Lexikon mzdového účetnictví, která obsahuje základní informace týkající se pracovního práva, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností spojených se zaměstnáváním. Pro účast na školení není publikace podmínkou, ale může vám pomoci v lepší orientaci v tématu.

Registrovat na školení se můžete zde.

Kdo vás bude školit

Školení proběhne pod taktovkou zkušené a oblíbené lektorky PhDr. Dagmar Kučerové. Zaměřuje se právě na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti.

Dále u nás najdete

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Google mění podobu Gemini v Chromu

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).