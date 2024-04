Pracujte ve svém podniku na firemní kultuře i interní komunikaci

Umělá inteligence ovlivňuje i oblast HR. Má dopad na firemní kulturu i komunikaci. Právě AI bude hlavním tématem dalšího ročníku konference HR ®Evoluce 2024. Podíváme se také na trendy v péči o zaměstnance, nebudou chybět ani legislativní novinky z oblasti pracovního práva. Mrkněte na letošní program s anotacemi přednášek, průběžně ho budeme aktualizovat.

WTFlow. Produktivita, důvěra a leadership

Když jsme ve flow, přinášíme nejvyšší hodnotu, jsme 5× produktivnější a získáváme důvěru ostatních. Podíváme se na to, jak být ve flow co nejvíce. A také jak dostat do flow své týmy. Protože i tam to platí. Jak dosáhnout maximálního flow nám prozradí Ivana Šedivá, která působí v neziskové organizaci Czechitas.

Firemní kultura v bylinkové továrně

Přednášku o lidech, firemní kultuře a o hodnotách jedné bylinkové firmy z jižní Moravy si připraví Zdeněk Chocholáček a Vítek Ráček ze společnosti Sonnentor. Podle zkušenosti obou přednášejících mezi nejdiskutovanější témata nepatří procesy, technologie a umělá inteligence, ale jsou to témata o lidech a jak s nimi pracovat. Řeč bude o fajn firemní kultuře a hodnotách. Tyto pojmy nejsou jen zbožná přání personalistů, ale mohou být také důvodem, proč se zákazník rozhodne vybrat si právě váš produkt.

HR ROBO SAPIENS: Megapraktické využití umělé inteligence v recruitmentu

José Kadlec z Recruitment Academy si pro vás připravil přehled nejaktuálnějších technik a nástrojů umělé inteligence a jejich využití v procesu náboru zaměstnanců. Vedle ChatGPT představí minimálně dalších 10 nástrojů, které využijete při tvorbě pracovních inzerátů, vyhledávání kandidátů na LinkedInu, na pohovorech nebo v procesu onboardingu.

Když se z HR stane firemní právník

Jak se má personalista ve firmě poprat s právními výzvami spojenými s digitalizací a elektronizací? Které jsou ty nejčastější? A jak je odbavit, aby se HR stalo hvězdou společnosti? Jiří Hradský ze SEDLAKOVA LEGAL s vámi projde ochranu osobních údajů, ochranu oznamovatelů i pracovně-právní dokumentaci. A přidá vše, co vás může ve vaší firmě pálit.

Jak na změny ve firmách a nezbláznit se z toho

Jan Hanuš, zkušený CEO několika velkých firem včetně Kosteleckých uzenin, Mall Group či naposledy Woltairu, přinese praktický vhled do budování mentální stability a odolnosti jako základního předpokladu úspěšných změn ve firmách. Seznámí vás se syntézou a metodikou Granitree vystavěné na dvaceti letech zkušeností z krizového managementu a sérii silných spirituálních zážitků.

Proč management duševního zdraví může vaší firmě výrazně pomoci, a to i finančně?

Až 58 procent zaměstnanců může mít problém s duševním zdravím, 82 procent z nich to s nikým neřeší. Ve firmě o 100 lidech a průměrnou mzdou 50 tisíc korun se tak mohou celkové náklady v souvislosti s duševními problémy (retence, nižší produktivita) vyšplhat až k 7 milionům korun ročně. Martin Bořil z MilkyWay be well představí praktické kroky ke skutečné změně v podobě garantovaných E-health programů prevence duševního zdraví.

Zdravotní programy pro zaměstnance v praxi

V dnešní sedavé a rychlé době je stále těžší pečovat o fyzické a duševní zdraví. Jak kolegy podpořit v kanceláři i na home office, aby měli dostatek energie a nevytrácel se pocit sounáležitosti s týmem a firmou? Využitelnost zdravotních programů v praxi ukáže Nela Ďopanová, Founder & CEO společnosti Fpohybu.

Novinky v pracovním právu pro digitální dobu

Tomáš Pauch z eLegal představí hlavní „digitální“ změny, které přinesla novela zákoníku práce. Zaměří se na novinky v oblasti digitalizace (elektronického uzavírání a doručování dokumentů) a na nová pravidla pro remote working (home office).

Intelligence Amplification koncept pro adopci AI ve firmě

V rámci adopce AI se firmy musí vypořádat s celou řadou výzev – extrémně rychle se měnící prostředí generativní AI, nepochopení možností i limitů využití AI, zaměňování AI za prostou automatizaci, rezistence zaměstnanců k AI i měnící se nároky na nábor lidí. Jak (nejen) v tomto může pomoci koncept Intelligence Amplification promluví Radim Kracík ze společnosti Effectix.com.

Konference HR ®Evoluce 2024 Kdy: 16. května 2024 Kde: Jalta Boutique Hotel na Václavském náměstí v Praze

