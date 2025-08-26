Podnikatel.cz  »  Články  »  Příběh značky KLENOTA: Od první myšlenky až k showroomu

Příběh značky KLENOTA: Od první myšlenky až k showroomu

KLENOTA
Autor: KLENOTA
Ilustrační obrázek
Každý šperk má svůj příběh – stejně jako značka, která ho vytvořila. V KLENOTA všechno začalo touhou tvořit šperky s trvalou hodnotou, citem a důrazem na detail. Nešlo o velký byznys plán, ale o přesvědčení, že i v online prostředí lze dělat poctivé zlatnické řemeslo a být zákazníkům opravdu blízko.
Značka vznikla s ambicí tvořit něco krásného a smysluplného. Šperky v sobě spojovaly estetiku, osobní trvalou hodnotu. Své první kroky podnikla jako malý ateliér v centru Prahy, poblíž Staroměstského náměstí. První návrhy vznikaly doslova „na koleni“, v týmu o několika málo lidech. Už tehdy byl ale položen základní kámen filozofie: dělat věci poctivě, ručně a s respektem k tradici.

Když digitální prostor tvoří základ značky

Od začátku se KLENOTA profilovala jako čistě online značka. E-shop sloužil nejen k prodeji, ale také jako hlavní prostor, kde se zákazník seznamuje s vizuálem a filozofií ateliéru. Zákazníci si značku rychle oblíbili díky servisu a přímé komunikaci, kterou nabízela. Po dynamickém startu značka pokračovala ve stabilním růstu v řádech desítek procent. Zásadním momentem se stala pandemie: decentralizovaná výroba a silné zázemí umožnily zvládnout skokový nárůst poptávky. Během dvou let značka zdvojnásobila tržby.

KLENOTAAutor: KLENOTA

Z plánování k rozšíření kapacit

Růst však neznamenal ztrátu kontroly – právě naopak. V roce 2023 se KLENOTA zaměřila na optimalizaci výroby, plánování a logistiku. Týdenní objemy se z původních desítek kusů dostaly na tisíce. Katalog narostl na více než 3 500 šperků, z čehož stovky tvoří autorské návrhy.

Ručně vyráběné šperky nejsou jen o samotném zpracování, ale také o načasování a efektivní organizaci výroby. Právě důsledné plánování umožnilo značce růst bez kompromisů v kvalitě a zachovat vysoký standard i při zvyšujícím se objemu.

KLENOTAAutor: KLENOTA

Showroom: nová kapitola v příběhu značky

Ačkoliv značka fungovala čistě online, touha být zákazníkům blíž rostla. V roce 2024 tak padlo rozhodnutí o vytvoření vlastního showroomu. V roce 2025 byl otevřen v Dušní ulici a stal se místem, kde se snoubí šperkařské řemeslo s osobním přístupem a výjimečným zákaznickým zážitkem.

Konzultanti jsou pomyslnými průvodci celým procesem výběru a nákupu šperků. Ať už vybíráte zásnubní prsten, narozeninový dárek, nebo hledáte něco výjimečného pro sebe, pomohou vám najít ten pravý klenot – i když zatím nevíte, co přesně hledáte.

Každý detail prostoru byl navržen tak, aby podpořil přirozenou krásu šperku a umožnil zákazníkům vnímat ho tak, jak bude vypadat při samotném nošení. Intimní atmosféra, profesionální servis a možnost nechat si vše vysvětlit bez tlaku z nákupu dělají z návštěvy showroomu zážitek, na který se těšíte – a který si budete chtít zopakovat.

KLENOTAAutor: KLENOTA

Co zůstává neměnné

I po letech růstu zůstává KLENOTA značkou, kde se věci řeší osobně a s respektem k řemeslu. Ruční výroba, tým profesionálů  i přímý kontakt se zákazníky – to všechno jsou hodnoty, které značka neztratila, ani při změně objemu produkce nebo prostředí. 

Od prvního návrhu po otevření showroomu uplynula řada let. Ale původní myšlenka zůstává: vytvářet šperky, které mají osobní hodnotu. A dělat to poctivě, jednoduše a s citem.

