Rozjíždíte podnikání nebo potřebujete investovat do rozvoje firmy? Řešením je půjčka pro podnikatele

InfiniteFlow / stock.adobe.com
Autor: InfiniteFlow / stock.adobe.com
Ilustrační obrázek
Rozjezd podnikání nebo posunutí svého byznysu o krok dál stojí peníze. Ne vždy můžete mít našetřeno tolik, kolik potřebujete nebo se zkrátka jen nechcete vydat ze všech úspor. Půjčka pro podnikatele může být cestou jak pro začátečníky na volné noze, tak pro ty, kteří už mají podnik slibně rozjetý, ale potřebují peníze pro rozvoj, modernizaci nebo překlenutí náročnějšího finančního období.
15. 8. 2025
Dejte svému nápadu reálnou podobu

Dokážete nabídnout službu nebo produkt, po kterém je poptávka? Našli jste díru na trhu, kterou dokážete vyplnit? Pokud máte dobrý nápad, se kterým máte slušnou šanci uspět v podnikání, je škoda ho nezrealizovat jen proto, že nemáte dostatek kapitálu na rozjezd. Z podnikatelské půjčky můžete financovat například:

  • vybavení dílny a provozovny,
  • marketing,
  • náklady na první zaměstnance,
  • nákup zásob a materiálu,
  • licence, certifikace a povolení.

Upevněte své místo na trhu

I rozjetý podnik čas od času potřebuje finanční injekci. Z úvěru pro podnikatele můžete financovat modernizaci výroby nebo produktu, aby odpovídal poptávce na trhu. Využijete jej také v případě expanze na nový trh, rozšíření provozu nebo na vývoj a inovace. Jestliže je vaše podnikání sezónní, pomůže půjčka pro podnikatele v momentě, kdy potřebujete nakoupit zásoby, případně je nutné posílit cash flow v období nižší poptávky.

Co je to půjčka pro podnikatele a jaké jsou její výhody?

Sjednání klasické půjčky pro „nepodnikatele“ je většinou snadné. U úvěrů pro podnikatele může být vyjednávání složitější. Mohou se s ním pojit různé poplatky nebo nutnost osobního setkání. U společnosti Home Credit je sjednání podnikatelské půjčky snadné jak pro živnostníky, tak pro firmy. Stačí, abyste živnost provozovali minimálně 3 měsíce.

Pro sjednání půjčky pro podnikatele budete potřebovat dva doklady totožnosti, IČO a výpis z bankovního účtu. Půjčit si můžete od 30 000 Kč do 500 000 Kč a peníze v podniku použít na cokoliv. Abyste ušetřili čas, můžete si úvěr sjednat pohodlně online a spravovat ho v aplikaci ze svého mobilu. Za vyřízení a vedení půjčky neplatíte žádné poplatky. Splácet můžete podle sezónnosti. Při větším obratu můžete zaplatit více, při nižším méně. Nejnižší splátka je ta, která je uvedená ve smlouvě.

Abyste měli klidné spaní, zajistěte si více zdrojů peněz. Ideální je, pokud máte i úspory, které můžete využít pro pokrytí nečekaných výdajů. Před sjednáním půjčky myslete i na cash flow a při rozjezdu podnikání si naplánujte náklady na prvních 6 až 12 měsíců.

