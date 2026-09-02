Tři cesty k vlastnímu webu bez pomoci programátora

Zuzana peče doma dorty na objednávku. Poptávky jí zatím chodí přes Instagram, ale kamarádka jí radí, ať si konečně udělá web, kde by měla ceník, fotky, kontakt, všechno na jednom místě. Zuzana otevře prohlížeč, napíše „jak si udělat web“ a za pár minut je v tom ztracená.
Tenhle scénář se opakuje pořád dokola. Lidé nechtějí web za každou cenu. Chtějí ho mít hotový bez hodin strávených učením se něčeho nového. Jenže internet jim nabízí desítky návodů a každý radí něco jiného.
FORPSI nabízí tři různé cesty k vlastnímu webu a žádná z nich není ta jediná správná.
Tři cesty, jeden cíl
Chcete web ještě dnes večer, nebo si ho chcete postupně budovat a rozšiřovat? Umíte psát texty, ale bojíte se technických věcí? Nebo naopak rádi experimentujete a umělá inteligence vás nerozhodí? Podle odpovědi na tyhle otázky si vyberete jednu ze tří cest, které u FORPSI nabízíme – SuperSite, WP Ready nebo klasický webhosting. Všechny vedou ke stejnému cíli, jen jinou trasou.
SuperSite: klikáte, AI radí, web je hotový
První cestou je SuperSite. Vyberete si šablonu, nebo necháte umělou inteligenci navrhnout vzhled podle pár vět o vašem podnikání – zbytek je skládání a psaní textů v intuitivním editoru bez jediného řádku kódu. AI asistenta máte ve verzi Professional po celou dobu k dispozici. SuperSite zvládne i malý e-shop, rezervační systém nebo digitální jídelní lístek, hodí se tedy nejen na vizitku, ale i na plnohodnotné podnikání. Ideální volba, pokud chcete mít web ještě dnes a programování vás nikdy nebavilo.
WP Ready: WordPress bez starostí
Pokud vám nevadí trocha technické volnosti, sáhněte po WP Ready. Dostanete předinstalovaný WordPress – nejrozšířenější redakční systém na světě – s tisíci šablon a pluginů, navíc s AI asistentem Extendify, který vám navrhne strukturu stránek, texty i obrázky. Hosting je optimalizovaný přímo pro WordPress, takže se nemusíte starat o rychlost ani zabezpečení. Skvělá volba pro ty, kdo chtějí web dál rozvíjet sami nebo s pomocí zkušeného webaře.
Webhosting: plná svoboda
Třetí cestou je klasický webhosting – neomezený prostor, SSH přístup a přes 400 aplikací na pár kliknutí přes Softaculous. Tahle varianta dává webu maximální volnost: nahrajete si vlastní kód, nebo využijete AI nástroj, který z několika vět postaví hotové stránky připravené k nasazení. Vhodné pro každého, kdo chce mít nad svým webem stoprocentní kontrolu – ať už s pomocí AI, nebo bez ní.
Která cesta je ta pravá?
Odpověď je jednoduchá: ta, která sedí právě vám. Zuzana by si nejspíš vystačila se SuperSite a hotový web by měla ještě týž večer. Někdo jiný ocení flexibilitu WordPressu, někdo další si raději postaví web sám s pomocí AI.
Ať zvolíte kteroukoli z cest, vše běží na stejné infrastruktuře. Všechny výše uvedené služby jsou provozovány v našem vlastním datacentru s nepřetržitým dohledem. Zákaznickou podporu navíc nabízíme nonstop, takže se nám kdykoliv dovoláte.