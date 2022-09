Učit se rozumět vínům nebolí

• Obejděte zeměkouli v komoditě vína. Jak postupovat? Zvolte svou oblíbenou odrůdu například Cabernet Sauvignon a navštivte dovozce dovážející vína z odlišných míst světa. Třeba z Jižní Afriky, Austrálie, Kalifornie, Argentiny. Budete se divit, ale pokud pauza mezi ochutnávkami nebude příliš dlouhá dáte mi za pravdu – odevšud chutná jinak! A každý z nás si vybere tu, která právě jemu chutná nejlíp. Získáte také přehled o trhu s vínem v ČR a co je jistě zajímavé, zjistíte si i jaké jsou cenové relace. Uvědomíte si rozdíly mezi moravskými a českými víny a mezi víny zahraničními. Můžete totiž „jenom zůstat doma“ a hledat svoji oblíbenou Palávu po celé Moravě a rozhodnout se, která mi chutná nejlíp. Nebo si projděte třeba Itálii od severu k jihu a přeplavte se i na Sicilii, bude to jen chvilka a když už tam budete ochutnejte jak stejný druh vína umí udělat o trochu výš vinaři na Sardinii a na Korsice. U vína nejde jen o jižnější polohu, ale také o nadmořskou výšku – zeptejte se na to vinařů, na veletrhu je jich plno, jsou ve stáncích a protože i oni ochutnávají to čím se pyšní, budou se na vás příjemně usmívat .........

• Máte hluboko do kapsy ? Nebo jste bohatý restituent či úspěšný podnikatel ? Nevadí každý si na veletrhu najde své finanční pásmo. Vyberte si nejlepší vína v ceně která vám konvenuje a když si navíc koupíte katalog, najdete tam všechna spojení na vinaře a můžete je kdykoliv během roku oslovit, nechat si poslat ceník a vína si objednat

• Jednou mi ta Frankovka chutnala od vinaře Nováka a přitom podruhé nebyla k pití! Co s tím udělat ? Nejlepší bude na veletrhu toho pana vinaře vyhledat a ochutnat ji znova. A zeptejte se ho na vše, třeba se k něčemu přizná, třeba vám to bude rozmlouvat – popřete fámu že kdo není z Moravy vínu nerozumí.....Každý rok se mění chuť jednotlivých vín a každý rok je jiné počasí, jiný obsah cukru a každý rok je zde možnost, že to mohl vinař ve sklepě pokazit. Kdy víno sklidil, kdy zastavil kvašení, není v něm příliš mnoho síry ? Ptejte se – vždy se dozvíte něco nového a pokaždé to bude zajímavé. A tak se bezbolestně učíte rozumět vínům.

• Když opravdu tápete co je dobré – hledejte vítěze. Těsně před veletrhem proběhla soutěž o nejlepší vína na současném trhu. Soutěž vín o Zlatý pohár veletrhu – cenu premiéra ČR vám pomůže jít na jistotu. Ve 12 kategoriích různých druhů vín vybrali profesionální sommeliéři to nejlepší a tak jedna z možností je nastudovat vítězná vína na tablu u vstupu a pak si je postupně vyhledávat na halách.

• Ale co když dostanu hlad, nemohu přece stále jen degustovat vína? Naštěstí mnoho dovozců vín dováží i pochutiny k vínu – olivy, sýry, salámy,…Dokonce si mohu zkusit vítězné chuťové kombinace ze soutěže Symfonie vín a sýrů, kdy soutěžily mezi sebou nejlepší zahraniční a české sýry a některé naše se směle srovnaly s věhlasnými francouzskými. Tabulku vítězných kombinací vín a sýrů je možné najít v katalogu a udělat si podle ní vlastní domácí degustaci.

• Když se zajímám o archivní vína, můžu se zúčastnit akce která téměř nemá v Česku obdobu – charitativního večera s aukcí archivních vín . Jednotliví donátoři dodávají vždy 2 stejná vína a tak je možné dražené víno i na místě ochutnat . Zatím bylo v aukci nejstarší ochutnávané víno Maury z Francie z roku 1928, které bylo vydraženo z vyvolávací ceny 6 000 Kč na 28 000 Kč – nádherný chuťový zážitek. Samozřejmě všechno lze nalézt na : www.vinodestilaty.cz .

Takže učit se, učit se, učit se poznávat vína lze opravdu bezbolestně.