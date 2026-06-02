Vibe coding ve firmách: rychlá zkratka, nebo drahý omyl?

S termínem vibe coding přišel Andrej Karpathy a uvedl ho jako způsob práce, kdy vývojář neřeší kód a namísto toho vede AI pomocí zadání, iterací a přirozeného jazyka. Google Cloud tento přístup popisuje jako posun od ručně psaného kódu k vedení AI, která aplikaci generuje, upravuje a ladí.
Jak vypadá vibe coding v praxi?
Při vibe codingu popíšete umělé inteligenci, co má aplikace dělat a ta podle vašeho zadání vygeneruje kód. Místo klasického psaní řádků kódu se z vývojáře stane zadavatel, kontrolor a průvodce.
V praxi to vypadá jednoduše:
● „Vytvoř mi jednoduchou aplikaci pro evidenci zakázek.”
● „Přidej přihlášení uživatelů.”
● „Uprav formulář a přidej export do Excelu.”
● „Oprav chybu v ukládání dat.”
AI postupně generuje jednotlivé části aplikace a uživatel ji navádí dál. Výsledek vznikne výrazně rychleji než při klasickém vývoji.
Proč vibe coding láká firmy i vývojáře?
Na první pohled se vibe codingu těžko odolává. Vývoj softwaru je rychlejší, levnější a přístupnější. Stack Overflow Survey uvádí, že 51 % profesionálních vývojářů používá AI nástroje denně a z toho 84 % přímo ve vývojovém procesu.
Vibe coding má pro firmy několik výhod:
● Rychlost: jednoduchý prototyp, formulář nebo interní nástroj vzniknou za pár hodin.
● Nižší technická bariéra: aplikaci připraví i člověk, který není profesionální programátor.
● Snadné ověření nápadu: firmy si rychle vyzkouší, jestli má daná aplikace vůbec smysl.
● Pomoc zkušeným vývojářům: AI rychle generuje rutinní části kódu, dokumentaci, testy a návrhy řešení.
● Rychlé iterace: uživatel zadá změnu, AI ji zapracuje a výsledek je hned vidět.
Pro malé nástroje a experimenty je vibe coding skvělý přístup. Stejně tak pro osobní aplikaci, kterou používá jeden člověk a jejíž výpadek nic zásadního nezpůsobí. Jenže firemní software nespadá do kategorie víkendových projektů. Stejně tak, jako byste AI nejspíš nesvěřili vedení obchodu nebo firemního marketingu, obezřetní byste měli být i u IT záležitostí.
AI vygeneruje kód. Ne firemní systém
Největší omyl kolem vibe codingu spočívá v tom, že firmy zaměňují kód za hotový systém. Kód je pouze část výsledku a úspěchu investice. Firemní software potřebuje mnohem víc:
● Promyšlenou architekturu
● Datový model
● Bezpečnostní pravidla
● Nastavení rolí a oprávnění
● Napojení na další systémy
● API
● Logování, zálohování, testování a spoustu dalšího
AI vygeneruje funkci a připraví obrazovku. Navrhne i jednoduchý formulář. Nepochopí ale, jak firma funguje, kde vznikají chyby, kdo za co odpovídá a co se stane, když systém spadne.
Firemní software začíná analýzou, ne promptem
První krok k úspěšnému vývoji interních firemních nástrojů je pochopení fungování firmy. Vývojářské firmy dělají podrobné analýzy, chodí do provozu, zpovídají zaměstnance a překládají odpovědi na otázky, na které umělá inteligence nezná odpověď.
● Jak firma funguje v praxi?
● Kdo bude systém používat?
● Jaké role mají jednotliví uživatelé?
● Jaká data systém zpracovává?
● Které procesy jsou kritické?
● Kde vznikají nejčastější chyby?
● Co se má stát při výpadku?
Důkladná analýza je součástí úspěchu každého projektu. Vibe coding řeší viditelný výsledek, obrazovku, tlačítko nebo formulář. U firemního softwaru jsou ale klíčové věci, které na první pohled nevidíte.
Špatná architektura se neprojeví hned. První týdny vše vypadá dobře. Problém přichází ve chvíli, kdy systém začne používat více lidí, přibudou data, změní se způsob fungování firmy nebo je potřeba napojit další aplikaci.
Problém není AI, ale slepá důvěra
AI asistenti se ve vývoji softwaru na míru běžně používají. Zrychlí práci a navrhnou řešení, pomůžou s dokumentací, testy nebo refaktoringem. Stojí za nimi ale zkušení vývojáři, kteří je řídí a kontrolují.
U vibe codingu bez odborného dohledu se snadno stane, že uživatel přijme výstup jenom proto, že vypadá funkčně. Nadesignovaná obrazovka s interaktivními prvky ale ještě netvoří efektivní systém k řízení firmy.
Kvalitní firemní software nevzniká proto, aby firma vyčerpala rozpočet na rozvoj. Pokud se v něm lidem špatně pracuje, je zbytečný. V MEMOS Software nehledáme zkratky ve vývoji, ale navrhujeme řešení, která firmám pomáhají v každodenním provozu.