Aktualizovaná kalkulačka nájemného: Spočítejte si, zda platíte za nájem fér cenu

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Pomocí interaktivní kalkulačky lze zjistit odhad průměrného tržního nájemného ve vámi vybrané lokalitě. Zjistíte tak, jestli platíte za nájem příliš, nebo naopak bydlíte výhodně.

Stačí vybrat lokalitu, zadat velikost bytu a podlahovou plochu, označit, zda jde o novostavbu nebo jiný typ stavby, a doplnit informace o vybavení bytu, jako je terasa, nábytek či garážové stání. Po kliknutí na „Vypočítat nájemné“ se zobrazí odhad měsíčního tržního nájemného i jeho cenová hladina.

Aktualizovaná data pro rok 2026

Kalkulačka využívá nejnovější cenové mapy nájemného, které ministerstvo financí aktualizuje každé tři měsíce. Díky tomu je možné získat přehled o aktuální situaci na trhu s bydlením a můžete porovnat ceny mezi různými lokalitami.

Kalkulačka tržního nájemného

Výsledek kalkulačky představuje průměrnou hodnotu nájemného v dané lokalitě. Slouží jako orientační přehled a nemusí přesně odpovídat skutečné výši nájemného ve vašem bytě. Není určen pro soudní spory ani pro přesné smluvní účely.

