Aktualizovaná kalkulačka nájemného: Spočítejte si, zda platíte za nájem fér cenu

Stačí vybrat lokalitu, zadat velikost bytu a podlahovou plochu, označit, zda jde o novostavbu nebo jiný typ stavby, a doplnit informace o vybavení bytu, jako je terasa, nábytek či garážové stání. Po kliknutí na „Vypočítat nájemné“ se zobrazí odhad měsíčního tržního nájemného i jeho cenová hladina.
Aktualizovaná data pro rok 2026
Kalkulačka využívá nejnovější cenové mapy nájemného, které ministerstvo financí aktualizuje každé tři měsíce. Díky tomu je možné získat přehled o aktuální situaci na trhu s bydlením a můžete porovnat ceny mezi různými lokalitami.
Kalkulačka tržního nájemného
Výsledek kalkulačky představuje průměrnou hodnotu nájemného v dané lokalitě. Slouží jako orientační přehled a nemusí přesně odpovídat skutečné výši nájemného ve vašem bytě. Není určen pro soudní spory ani pro přesné smluvní účely.