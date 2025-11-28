KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?

Jestliže vás zajímají příběhy známých tuzemských značek, můžete si přečíst nebo poslechnout seriál serveru Podnikatel.cz Příběhy československých značek.
Retro značky zůstávají oblíbené
Po roce 1989 se zdálo, že známé značky z dob socialismu brzy zmizí v propadlišti dějin. Od převratu ale uběhlo již 26 let a řada retro značek buď stále existuje či slaví úspěšný comeback. Lidé si stále mohou vychutnávat limonádu Kofolu, děti si pořád mohou hrát s novými Igráčky a zachránit se podařilo i boty Botas.
