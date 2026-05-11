Éra levných nákupů z Číny končí. Cenu zvedne nové clo, ale i manipulační poplatek

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Tablet s čínským e-shopem.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Objednávky z Temu, AliExpressu a dalších zahraničních e-shopů čeká zásadní změna. Července 2026 začne platit nové clo i na levné zásilky do 150 eur a o několik měsíců později má přibýt také manipulační poplatek.

Zahraniční internetové obchody zažívají v posledních letech obrovský boom. Jen do České republiky přišlo v roce 2023 zhruba 3 miliony položek zboží v zásilkách do 150 eur. O rok později už to bylo 23 milionů a loni dokonce 105 milionů.

Jak ukazují čísla Celní správy ČR, další prudký růst přijde i v letošním roce. Do konce dubna dorazilo do Česka už 70 milionů položek zboží. Celkový počet může letos překonat i dvojnásobek loňských hodnot.

Přijdou velké změny

Právě obrovské množství levných balíčků je jedním z hlavních důvodů, proč se pravidla zpřísňují.

Dnes totiž platí, že pokud hodnota zásilky ze země mimo EU nepřesáhne 150 eur, clo se většinou neplatí. To podle úřadů vytváří nerovné podmínky vůči evropským firmám, které clo při běžném dovozu odvádějí.

Dalším problémem jsou daňové úniky a také kvalita některého dováženého zboží. Kontroly v minulém roce ukázaly, že více než polovina prověřovaných výrobků nesplnila požadavky evropských pravidel. 

Od července začne platit nové clo

Dosavadní bezcelní limit pro zásilky do 150 eur skončí od 1. července 2026.
Nově se má u většiny běžných zásilek ze zemí mimo EU platit clo ve výši 3 eur za každou položku zboží.

Položkou není každý kus zvlášť, ale každý druh zboží. Pokud si tedy člověk objedná například:

  • jednu počítačovou myš,
  • a tři pouzdra na mobil,
  • půjde o dvě položky a clo bude celkem 6 eur.
Ne vždy půjde o pevné clo

V některých případech se nebude uplatňovat pevná sazba 3 eur, ale klasický celní sazebník.

Týká se to hlavně:

  • podnikatelů a plátců DPH,
  • zásilek nad 150 eur,
  • nebo zboží ze zemí, se kterými existují speciální obchodní dohody.

Právě díky těmto dohodám může být někdy clo nižší, případně dokonce nulové.

Přibude i manipulační poplatek

Další změna má přijít pravděpodobně od 1. listopadu 2026. Vedle nového cla se totiž připravuje i takzvaný manipulační poplatek, který se má vztahovat na všechny internetové zásilky dovezené ze zemí mimo EU bez ohledu na jejich hodnotu. Přesná výše zatím stanovena nebyla, podle dosavadních informací by ale mělo jít o jednotky eur za zásilku nebo položku zboží.

Celní prohlášení bude potřeba dál

Povinnost podávat celní prohlášení zůstane zachována. Ve většině běžných nákupů pro osobní potřebu ale bude možné využít jednodušší formu s omezeným množstvím údajů.

Plné celní prohlášení bude potřeba hlavně:

  • u podnikatelských zásilek,
  • u zboží podléhajícího omezením,
  • nebo pokud bude člověk chtít využít nižší clo podle speciálních obchodních dohod.

Ve většině případů navíc vše vyřídí dopravce, Česká pošta nebo kurýrní společnost.

Kdy se clo platit nebude

Výjimka zůstává například pro skutečné dárky mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 eur.

Musí ale jít o:

  • příležitostnou zásilku,
  • bez obchodního charakteru,
  • a příjemce za ni nesmí nic zaplatit.

