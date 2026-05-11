Důchodci mají nový nárok na slevu. Peníze lze získat i dodatečně

Jana Knížková
Včera
Pracující senioři mohou letos poprvé využít novou slevu na sociálním pojištění. Týká se jak podnikatelů, tak zaměstnanců pobírajících starobní důchod.

Pracující důchodci musí letos počítat s důležitou změnou. Od začátku roku 2025 totiž skončilo navyšování starobního důchodu za odpracované dny a nově jej nahradila sleva na pojistném na sociální zabezpečení. 

Tu mohou využít jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Právě podnikající senioři si ji nyní poprvé uplatní při podání přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok.

Místo vyššího důchodu nová sleva

Ještě do konce roku 2024 platilo, že starobní důchodci mohli po odpracování 360 dnů požádat o zvýšení důchodu o 0,4 procenta výpočtového základu. Žádost bylo navíc možné podat až pět let zpětně.

Od 1. ledna 2025 ale stát systém změnil. Nově pracující senioři získávají slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Zaměstnanci ji mohli začít čerpat už od ledna, podnikatelé ji letos poprvé uplatní v přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Na podnikatele čeká důležitý termín

Blíží se termín podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, který musí podnikatelé odevzdat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Právě zde mohou senioři podnikající při důchodu novou slevu uplatnit.

Na možnost čerpání slevy upozornil také ombudsman Stanislav Křeček. Podle jeho slov řada lidí o změně stále neví a mohou tak zbytečně přijít o peníze.

Zapomněli jste slevu uplatnit? Ještě není pozdě

Pokud OSVČ při podání přehledu na slevu zapomene, stále existuje možnost situaci napravit. Správu sociálního zabezpečení může následně požádat o vrácení přeplatku na pojistném.

Senioři tak o nárok automaticky nepřicházejí ani v případě, že slevu při podání formuláře neuplatní hned napoprvé.

Zaměstnanci musí vše doložit zaměstnavateli

U zaměstnanců funguje sleva jinak. Nárok se uplatňuje prostřednictvím zaměstnavatele a je potřeba doložit splnění podmínek. Typicky jde o rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestné prohlášení o pobírání důchodu v plné výši nebo potvrzení od plátce důchodu.

Slevu lze získat nejdříve za měsíc, kdy zaměstnanec podmínky splnil a zaměstnavateli vše doložil. Zpětně ji u zaměstnavatele nárokovat nelze.

I zaměstnanci mohou žádat vrácení přeplatku

Pokud zaměstnanec slevu u zaměstnavatele neuplatnil, nemusí o ni definitivně přijít. Také on může požádat správu sociálního zabezpečení o vrácení přeplatku na pojistném. A to už za období od ledna 2025, pokud splňoval všechny zákonné podmínky.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

