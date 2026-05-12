Od „cihly“ k umělé inteligenci: Jak Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Podívejte se na fascinující cestu mobilních telefonů z paluby lodi Enterprise až k neuročipům a odolným displejům.
Inspirace Star Trekem
Historie mobilních telefonů sahá do roku 1908, kdy byl v Kentucky vydán americký patent na bezdrátový telefon. Mobilní telefony byly vynalezeny ve 40. letech 20. století, kdy inženýři pracující ve společnosti AT&T vyvinuli buňky pro základnové stanice mobilních telefonů. Nejednalo se o mobilní telefony, ale spíše obousměrné vysílačky umožňující komunikaci lidem, jako jsou taxikáři nebo záchranné složky.
Jako první mobilní telefon se považuje DynaTAC 8000X od Motoroly. Vynalezen byl v roce 1973 a první hovor na něm uskutečnil Martin Cooper, jeden z inženýrů společnosti Motorola. Uvádí se, že inspirací mu bylo sledování seriálu Star Trek. Právě v něm členové posádky lodi Enterprise ke komunikaci používali bezdrátový osobní komunikátor a Cooper chtěl vytvořit něco podobného.
Váha tohoto telefonu byla přes 1,1 kilogramu a cena byla v přepočtu necelých 85 tisíc korun. Po 10 hodinách nabíjení na něm bylo možné uskutečnit půlhodinový hovor. K tomu však bylo potřeba vysunout anténu o délce 15 centimetrů.
Milníky kolem mobilních telefonů
Zpočátku mobilní telefony používali převážně podnikatelé, kteří byli neustále v pohybu a potřebovali být po celý den v kontaktu s klienty a kolegy. Navíc si je mohli dovolit. K rozmachu mobilních telefonů došlo v 90. letech a poté především na začátku roku 2000, což souviselo se zlepšováním bezdrátových sítí.
První masově vyráběný telefon na světě používající digitální standard GSM, byla Nokia 1011 z roku 1992. Mezi její specifika patřil monochromatický LCD displej, výsuvná anténa a paměť schopná uložit 99 telefonních čísel.
Ve stejném roce byla také odeslána první SMS zpráva na světě. Stalo se to ve Spojeném království a jejím odesílatelem byl Neil Papworth, vývojář telekomunikační firmy. Ten měl za úkol vyvinout službu zasílání zpráv pro Vodafone. Příjemcem byl právě tehdejší ředitel Vodafonu a obsahem zprávy bylo přání „Veselé Vánoce“.
Motorola StarTAC představená v roce 1996 byla v této době nejdražším a nejžádanější telefonem na trhu. Pyšnila se véčkovým provedením a byla tehdy nejlehčím a nejmenším telefonem na trhu. Dále například Hagenuk GlobalHandy (1997) byl prvním telefonem bez viditelné externí antény, Siemens S10 z roku 1998 měl jako první telefon barevný displej a Nokia 7110 byla prvním telefonem s WAP prohlížečem sloužícím k procházení internetu.
K nejprodávanějším mobilním telefonům všech dob patří legendární Nokia 3310 z roku 2000.
Nástup chytrých telefonů
Za první verzí toho, co bychom mohli považovat za chytrý telefon, stojí společnost IBM. Ta v roce 1992 představila zařízení s názvem Simon Personal Communicator (zkráceně IBM Simon) a uvedla jej na trh o dva roky později. Tento model se prodával v desítkách tisíc kusů a mezi jeho funkce patřila možnost odesílat a přijímat e-maily. Také disponoval dotykovou obrazovkou.
Termín „chytrý telefon“ se stal běžným až později, konkrétně v průběhu roku 2000, kdy se tato zařízení stávala dostupnějšími. Někteří považují za plnohodnotný chytrý telefon první Apple iPhonu z roku 2007. Ten umožňoval práci na internetu stejně jako na notebooku nebo na stolním počítači. Došlo také k odstranění většiny hardwarových tlačítek. Ty nahradilo uživatelsky přívětivé dotykové rozhraní, které se spoléhalo na gesta prstů.
O dva roky později byl uveden první telefon s operačním systémem Android – HTC Dream, který byl výsledkem spolupráce mezi HTC a Googlem.
Kdy se v mobilech objevily fotoaparáty?
Dnes už nad fotoaparátem v mobilním telefonu ani nepřemýšlíme a považujeme jej za běžnou součást. V tomto ohledu byl milníkem rok 1999, kdy byl v Japonsku uveden na trh model Kyocera Visual Phone VP-210 s vestavěným fotoaparátem. Sharp J-SH04, který byl uveden na trh také v Japonsku, ale až v roce 2000, byl pak prvním komerčně dostupným telefonem, který dokázal elektronicky odesílat fotografie. Mohl se však používat pouze v Japonsku. V Evropě patřil mezi první telefon s fotoaparátem model Nokia 6750 z roku 2002.
Mobilní telefony v Česku
Jak na webu podotýká Alza.cz, ne všechny populární mobilní telefony historie, se objevily také na českém trhu. První mobilní telefon u nás začal v roce 1991 prodávat operátor Eurotel a jednalo se o model Nokia MD59. Tehdy stál přes 60 tisíc korun a fungoval na analogové mobilní síti. Ta na našem území vznikla v roce 1991 a o pět let později přišla síť GSM, používaná do dnešní doby. V Československu je jako první prodávaný mobil uváděn Dancall 7025 s cenou kolem 100 tisíc korun.
Konkurenční, ale úspěšný trh
Jak je patrné z příběhu mobilních telefonů, mezi jejich významné výrobce patří americká společnost Motorola nebo finská Nokia. Mezi další oblíbené společnosti se řadí například Samsung z Jižní Korey, americký Apple nebo dnes populární čínská společnost Xiaomi. Právě tyto tři značky si udržují svou silnou pozici na trhu v tomto vysoce konkurenčním prostředí. K dalším silným značkám a výrobcům patří: OnePlus, Google, Huawei, OPPO nebo například Vivo. Podle magazínu Global Brands a dat společnosti International Data Corporation celosvětové dodávky chytrých telefonů dosáhly v roce 2025 přibližně 1,25 miliardy kusů.
Co přinese budoucnost mobilů?
Už dnes jsou součástí mobilních telefonů různé funkce spojené s umělou inteligencí. Je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat a umělá inteligence se stane hlavní funkcí telefonů. Zařízení budou provádět více úkolů a budou se více podobat digitálním asistentům.
Vaše zařízení může například ztlumit oznámení před konferencemi, doporučit odpovědi, které odpovídají vašemu tónu, nebo upravit využití baterie na základě vašeho chování, vyjmenovává v článku pro Medium.com Edward Marshall.
Podle něj také dlouho nevydrží ploché displeje mobilních telefonů a objeví se praktičtější roztažitelné monitory a telefony, které se dají rozložit jako tablet. Navíc se podle něj i displeje stanou chytřejšími a budou disponovat například adaptivním nabíjením nebo osvětlením zaměřeným na čtení.
Na blogu společnosti BBVA kromě umělé inteligence zmiňují v souvislosti s budoucností mobilních telefonů neuročipy. Ty by měly propojit telefon s mozkem a mohly by tak vykonávat funkce bez nutnosti dotýkat se obrazovky. Stačí si jen představit, že něco děláte, například zapnout fotoaparát, a telefon by úkol provedl. Další revolucí by mohlo být spuštění 6G sítí s nebývalou rychlostí.
Očekávají se také změny v oblasti tvaru a materiálů mobilních telefonů. Ernst Wittmann, globální ředitel pro vztahy s veřejností ze společnosti Alcatel v této souvislosti očekává, že se normou stanou skládací obrazovky s technologiemi OLED a dále zmiňuje materiály odolné proti pádům a nárazům, bezdrátové nabíjení a možnost holografického přehrávání 3D obrázků a videí. Výzvou bude také udržitelnost a bezpečnost zařízení.
Jednou z předpovědí je také zánik mobilních telefonů, jak je známe dnes, takže nezbývá než se nechat překvapit, co budoucnost v této oblasti přinese.