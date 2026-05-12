Nárok na důchod může ovlivnit i evidence na úřadu práce. Rozhodují tato pravidla

Evidence na úřadu práce ještě automaticky neznamená, že se vám celé období započítá do důchodu. Záleží totiž na tom, zda pobíráte podporu v nezaměstnanosti, jak dlouho jste bez práce a také kolik vám je let.
Mnoho lidí žije v domnění, že každá doba strávená v evidenci úřadu práce se automaticky počítá do důchodového pojištění. Ve skutečnosti ale platí poměrně přísná pravidla. Rozhodující je především to, zda člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Kdy se evidence na úřadu práce započítá
Do důchodu se doba evidence na úřadu práce započítává vždy v případě, kdy člověk současně pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Stejně tak se započítá i období, kdy uchazeč po skončení zaměstnání dostal odstupné, odbytné nebo odchodné. Toto pravidlo platí pro dávky přiznané od 1. ledna 2014.
Takové období je považováno za takzvanou náhradní dobu pojištění, která může pomoci splnit potřebný počet odpracovaných let pro vznik nároku na starobní důchod.
Dlouhá evidence bez podpory má limity
Jiná situace ale nastává ve chvíli, kdy je člověk v evidenci úřadu práce delší dobu a žádnou podporu už nepobírá. V takovém případě se do důchodu nezapočítává celé období automaticky.
Zákon stanovuje limit maximálně tří let před vznikem nároku na důchod. Navíc z této doby lze započítat nejvýše jeden rok období před dosažením 55 let věku. Lidé, kteří jsou bez práce delší dobu a podporu už nepobírají, tak mohou zjistit, že část evidence se jim do důchodového pojištění vůbec nepromítne.
Na kontrolu je lepší nečekat až před penzí
Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje průběžně kontrolovat evidenci dob pojištění a zajímat se o to, co vše se do důchodu skutečně započítává. Předejít se tak dá nepříjemnému překvapení těsně před odchodem do penze, kdy může chybět potřebná doba pojištění pro přiznání důchodu.
Česká správa sociálního zabezpečení nabízí možnost využít služby prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Přehled dob důchodového pojištění poskytuje informace o dobách důchodového pojištění, které jsou v evidenci ČSSZ, jako výdělečná činnost, případně náhradní doby pojištění. Součástí přehledu jsou také vyměřovací základy a tzv. vyloučené doby, které se zaznamenávají od roku 1986.
Všechny informace na jednom místě
O náhradních dobách pojištění, jako je například evidence na úřadu práce, informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce.