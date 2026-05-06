AI, video, komunity. A obsah, který prodává

Mít firemní blog, newsletter nebo profil na sociálních sítích dnes zvládne téměř každá firma. Jenže samotné nástroje úspěch nezaručí. Rozhoduje strategie, nápad a schopnost vytvořit obsah, který lidem pomůže se rozhodnout pro váš výrobek nebo službu.
Právě na to se zaměří 13. ročník konference Content First, která nabídne konkrétní ukázky z praxe, case studies značek i pohled na to, jak obsah využít nejen pro viditelnost, ale také pro budování důvěry, vztahu se zákazníky a obchodních výsledků.
Na programu budou témata, která dnes řeší firmy všech velikostí:
- obsah, který buduje značku a pomáhá prodávat,
- využití AI v kreativním procesu,
- SEO a copywriting v době umělé inteligence,
- firemní média, blogy a newslettery,
- AI video a nové formáty,
- podcasty jako komunitní nástroj,
- budování komunit na sociálních sítích,
- spolupráce s influencery,
- konkrétní case studies značek z praxe.
Velký prostor dostane umělá inteligence
Ne jako univerzální náhrada kreativní práce, ale jako nástroj, který vám může pomoci s nápady, produkcí i distribucí, pokud za nimi stojí jasná strategie. Řešit budeme využití AI v kreativním procesu, tvorba AI videa, firemní média v době AI i to, jak psát texty, které obstojí u algoritmů i u čtenářů.
Bonus navíc: AI video vznikne přímo před vámi
Ondřej Svoboda v rámci AI Video Show vytvoří přímo na pódiu krátké video podle vašeho námětu. Vy určíte žánr i zápletku a v reálném čase uvidíte, jak může AI proměnit nápad v hotový výstup.
Dále vybíráme z programu
- Budování komunit na sociálních sítích s byznysovým dopadem Proč už dnes nestačí jen tvořit obsah a sbírat dosahy? Komunita může ovlivnit důvěru, doporučení i rozhodování o nákupu. David Duc ze ShortPRO ukáže, jak přejít od engagementu k aktivní komunitě a jak měřit její skutečný byznysový vliv.
- Alchymie výběru influencerů: Od milionových profilů k autentickým ambasadorům Výběr vhodného influencera není náhoda, ale série kroků od hloubkového průzkumu a hledání brandfitu až po nastavení smluvních mantinelů. Michaela Miklasová z WOO poradí, jak vyjednat spolupráci, která zůstane autentická pro tvůrce a bezpečná pro značku.
- SEO vs. copy: Od nenávisti k AI paktu Většina firem vyměnila kreativitu za levné prompty a zapomněla, že vyhledávače nehledají jen klíčová slova, ale důvěru a zkušenost. Jak psát texty, které nasytí algoritmus a zároveň zaujmou čtenáře, ukážou Klára Chaloupková a Veronika Martinec Decsy z eVisions Advertising.
- Podcasty 2026: Komunitní formát, nebo „levná“ televize poháněná AI Podcasty stojí mezi efektivní automatizovanou produkcí a pomalejším lidským komunitním formátem. Hana Němečková ze Storylab ukáže, proč se z nich stávají spíš malé značky a komunity – a kde má při jejich tvorbě smysl zapojit AI.
- Firemní média v době AI: Obsah jako služba Díky AI už obsah nemusí být jen výstup, ale služba, která lidem pomáhá se zorientovat, rozhodnout nebo pochopit svět kolem značky. Co to znamená pro blogy, magazíny, newslettery i interní komunikaci rozebere Lucie Milerová z 52pages.
- Jak použít AI v kreativním procesu aneb nebuďte generický, trapný a zaseknutý AI může v kreativě výrazně pomoct, nebo z firmy rychle udělat generický content stroj. Petr Koubek z LCG New Media vysvětlí, jak ji používat tak, aby nezmizel vtip, značka ani pointa a obsah neskončil v šedi AI průměru.
A je toho mnohem víc. Kompletní program i přehled řečníků najdete na webu TUESDAY.cz, kde se můžete rovnou registrovat. Přijďte si pro konkrétní nápady, jak tvořit obsah, který baví, prodává a pomáhá budovat dlouhodobý vztah se zákazníky.
Partnerem akce je společnost Emorfiq. Mediálním partnerem konference je MediaGuru, produktovým partnerem pak Easy Event. Akce vzniká za podpory Whitepress, organizuje ji TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.