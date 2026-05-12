Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Práce s ePortálem České správy sociálního zabezpečení totiž není jen o vyplnění formuláře a jeho odeslání, má určitá pravidla, na která je třeba pamatovat. Vyznat se v systému nemusí být pro začínající uživatele jednoduché, nestačí vědět, co podat — důležité je rozlišit, kdy stačí vyplnit tiskopis, kdy je nutné spustit službu a jaká oprávnění jsou k tomu potřebná.
Práce s ePortálem s uživatelským oprávněním nebo bez oprávnění?
Nahlížet na základní informace zveřejněné na ePortále, které jsou určeny zaměstnavatelům, může samozřejmě kdokoli. Jiné je to s plněním povinností, zde záleží na uživatelském oprávnění. Uživatel musí mít jasno, zda hodlá pouze vyplnit tiskopis nebo spustit službu. Například registrace nového zaměstnavatele je tiskopis, jednotné měsíční hlášení či registrace zaměstnance jsou službou.
- Vyplnění formuláře bez přihlášení se identitou – prostřednictvím ePortálu ČSSZ je možné zjistit informace k jednotlivým nabízeným službám a tiskopisům, nejde jen o služby či tiskopisy pro účely JMHZ, tiskopisy lze bez přihlášení rovněž vyplnit, avšak nedojde k předvyplnění žádných údajů.
- Vyplnění formuláře či využití služby po přihlášení se do ePortálu – přihlášení se umožní přístup k personalizovaným službám, zejména k podání a správě údajů v rámci systému Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ). Uživatel se do ePortálu ČSSZ přihlašuje prostřednictvím Identity občana nebo datové schránky.
Pověření pro přístup do datové schránky a pověření ke službám není totéž
Do ePortálu ČSSZ se mohou přihlásit jak držitelé datových schránek, tak i pověřené osoby pro přístup do datových schránek (často jde o zaměstnavatelem pověřené mzdové účetní). Ovšem jak již mnozí zjistili, pověření udělené v rámci přístupu do datové schránky neumožní využití služeb ePortálu. Taková osoba může pouze vyplnit interaktivní tiskopisy a případně je také odeslat příslušné OSSZ/ČSSZ, pro využití služeb jí musí být uděleno speciální pověření ve Správě plných mocí.
Před spuštěním JMHZ bylo pro zjednodušení práce s ePortálem rozšířeno udělené zmocnění pro JMHZ v těch případech, kdy měl již zmocněnec v systému ČSSZ zaevidováno zmocnění, a to buď ke všem úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR, nebo měl zaevidováno zmocnění k podávání alespoň jednoho z těchto e-podání či tiskopisů:
- ONZ/VPO/OZUSPOJ/VPDPP – přihlašování a odhlašování zaměstnanců / žádosti o určení použitelných právních předpisů / oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném / výkaz příjmů DPP.
- PVPOJ/OZUSPOJ – předkládání přehledu o výši pojistného/oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném.
- NEMPRI, HZUPN – předávání všech údajů a skutečností souvisejících s výplatou dávek nemocenského pojištění.
- ELDP/PSZZ – předkládání evidenčních listů důchodového pojištění / potvrzení o počtu směn.
- Přihláška do registru zaměstnavatelů.
- Odhláška z registru zaměstnavatelů.
Účetní, kteří již měli pověření (zmocnění) k výše uvedeným podáním, využívají nové služby pro účely JMHZ. Jakékoli pověření další osobě (zmocněnci) či rozšíření zmocnění může zaměstnavatel spravovat prostřednictvím ePortálu ve službě Správa plných mocí. Zmocněncem je zpravidla zaměstnaný mzdový účetní či externí mzdový účetní. Může se ale jednat také o externí účetní firmu, jež může coby zmocněnec ve Správě plných mocí určit zaměstnance, kteří ji budou při výkonu zmocnění zastupovat (účetní firma určí zmocnění svých zaměstnanců ke konkrétním úkonům a službám zmocnitele).
Podání a služby jednotného měsíčního hlášení – rozdíl mezi tiskopisem a službou je patrný z následujícího náhledu na stránku ePortálu ČSSZ – tiskopis se VYPLNÍ, služba se SPUSTÍ.
Vyplnění údajů prostřednictvím souboru z účetního programu
Atributy jednotlivých podání je možné vyplnit ručně, ale také načtením dat z připraveného souboru. A zde je další podstatný rozdíl mezi tiskopisem a službou. Načtení dat totiž funguje jen pro tiskopisy. Pakliže uživatel pracuje se službou (pro účely JMHZ jde o registraci zaměstnance (REGZEC) a jednotné měsíční hlášení (JMH), lze data nahrát pouze prostřednictvím nové služby „Podání nahráním dat z účetního systému“ při splnění podmínek pro nahrání (např. podporované formáty, počet a velikost).
Služba umožňuje XML vytvořené příslušným SW nahrát, zvalidovat a rovnou prostřednictvím ePortálu ČSSZ odeslat. Nahrané údaje REGZEC nelze na ePortálu ČSSZ nijak upravit. Je třeba se vrátit do mzdového programu a opětovně opravená data nahrát. Jiné je to v případě jednotného měsíčního hlášení. Jakmile se data promítnou do formuláře (ve všech částech podání), je možné s nimi před samotným odesláním prostřednictvím ePortálu ČSSZ pracovat. Nelze však již upravená data opětovně stáhnout do XML a odeslat podání jiným komunikačním kanálem. Logicky je ale vhodné úpravy měsíčního hlášení na ePortálu následně promítnout také do mzdového programu tak, aby se případné chyby příští měsíc již neopakovaly.
Shrnutí:
Funkcionalita „Načíst tiskopis ze souboru“ umožňuje nahrát pouze XML k tiskopisům. Pro JMHZ se to týká těchto podání:
- Registrace zaměstnavatele – přihláška do evidence zaměstnavatelů
- Registrace zaměstnavatele – změna/oprava evidovaných údajů zaměstnavatele
- Registrace zaměstnavatele – odhláška z evidence zaměstnavatelů
Služba „Podání nahráním dat z účetního systému“ naproti tomu podporuje nové online formuláře, resp. služby – REGZEC a JMH.