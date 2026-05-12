Jak správně archivovat mzdové doklady a pracovat s osobními údaji?

Autor: Internet Info
Co uchovávat, jak dlouho, kdy dokumenty vyřadit a jak správně nakládat s osobními údaji zaměstnanců i uchazečů? Odpovědi nabídne online školení, které spojí archivaci dat a ochranu osobních údajů.
Na 8. června jsme pro vás připravili školení 2v1. Během jednoho dne probereme to nejdůležitější z archivace dat a ochrany osobních údajů. Školení proběhne online, takže se na ně můžete pohodlně připojit odkudkoliv, a povede ho zkušená lektorka mzdového účetnictví a specialistka personální agendy Růžena Klímová.

Na školení se bude věnovat těmto okruhům:

Archivace dat

Právní předpisy

Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů

Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv

  • Archivace digitální a analogová
  • Archivace dat jiným subjektem za úplatu
  • Ohlašovací povinnosti vůči ÚSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele

Spisová služba 

Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy

  • Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
  • Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady atd.
  • Elektronické zasílání ELDP a výplatních pásek
  • Archiválie a jejich archivace 

Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti

  • Právní úprava – nařízení GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., zákon č. 111/2019 Sb.
  • Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů), správce údajů, zpracovatel, pověřenec
  • Kdo musí mít pověřence
  • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů 
  • Povinnosti při zpracování osobních údajů
  • Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
  • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
  • Vnitřní předpis o osobních údajích
  • Záznam o instruktáži o osobních údajích
  • Neoprávněné požadavky subjektu údajů
  • Předávání osobních údajů OSSZ
  • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
  • Záznamy o zpracování
  • Likvidace osobních údajů
  • Správce a zpracovatel
  • Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
  • Úřad pro ochranu osobních údajů 
  • Přestupky, správní delikty
  • Kamerový systém
  • Archivace dat a jejich ochrana
  • Osobní dotazníky
  • Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
  • Osobní spis a jeho obsah

Kompletní informace a možnost registrace najdete na webu školení.

