Jak správně archivovat mzdové doklady a pracovat s osobními údaji?

Na 8. června jsme pro vás připravili školení 2v1. Během jednoho dne probereme to nejdůležitější z archivace dat a ochrany osobních údajů. Školení proběhne online, takže se na ně můžete pohodlně připojit odkudkoliv, a povede ho zkušená lektorka mzdového účetnictví a specialistka personální agendy Růžena Klímová.
Na školení se bude věnovat těmto okruhům:
Archivace dat
Právní předpisy
Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů
Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv
- Archivace digitální a analogová
- Archivace dat jiným subjektem za úplatu
- Ohlašovací povinnosti vůči ÚSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
Spisová služba
Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy
- Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
- Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady atd.
- Elektronické zasílání ELDP a výplatních pásek
- Archiválie a jejich archivace
Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti
- Právní úprava – nařízení GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., zákon č. 111/2019 Sb.
- Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů), správce údajů, zpracovatel, pověřenec
- Kdo musí mít pověřence
- Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů
- Povinnosti při zpracování osobních údajů
- Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
- Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
- Vnitřní předpis o osobních údajích
- Záznam o instruktáži o osobních údajích
- Neoprávněné požadavky subjektu údajů
- Předávání osobních údajů OSSZ
- Povinnosti při zpracování citlivých údajů
- Záznamy o zpracování
- Likvidace osobních údajů
- Správce a zpracovatel
- Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
- Úřad pro ochranu osobních údajů
- Přestupky, správní delikty
- Kamerový systém
- Archivace dat a jejich ochrana
- Osobní dotazníky
- Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
- Osobní spis a jeho obsah
