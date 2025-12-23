Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti

Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Mladý muž pohlíží do počítače a přemýšlí. Pravou rukou se opírá o hlavu
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
S novým rokem tradičně přichází řada daňových povinností, na které je dobré myslet včas. Server Podnikatel.cz proto opět aktualizuje všechny potřebné tiskopisy.

K dispozici jsou nyní aktuální formuláře k dani z nemovitých věcík dani silniční a k dani z příjmů pro fyzické osoby. Podnikatel.cz nabízí další várku. 

Nyní je nově ke stažení aktualizovaný formulář k dani z příjmů pro právnické osoby. 

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Aktualizovaný je nově také formulář k vyúčtování daně vybírané srážkou. 

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 2. února 2026. Lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky pak končí 31. května 2025. Stahujte interaktivní formulář, který vyplnění usnadní.

Stahujte Přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani silniční

Na podání přiznání k dani silniční máte čas také do pondělí 2. února 2026. Server Podnikatel.cz nyní nabízí aktualizovaný formulář přiznání k silniční dani za rok 2025. 

Stahujte Přiznání k dani silniční

Kdo musí podat přiznání

Přestože se už nemusí platit silniční daň z vozidel do 12 tun, poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo. Kdo má tak vozidlo, u kterého by bez zohlednění osvobození byla dílčí daň za něj vyšší než 0 Kč, musí přiznání podat.

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,

  • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
  • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
  • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

Aktualizované je také daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Primárně je určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o dani z příjmů. 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Daňové přiznání pro fyzické osoby 2025 – bez přehledů

Nabízíme také aktuálně formulář k dani z příjmů pro fyzické osoby, který je určen pro zaměstnání. Jedná se o zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR. 

Daňové přiznání pro fyzické osoby 2025 – jen zaměstnání

Další aktualizované formuláře

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

