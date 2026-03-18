Berňák opět spouští velkou dražbu iPhonů a MacBooků. Draží se přes 2 tisíce kusů

Dražby probíhají online prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED). První velká dražba zabavených Apple produktů se uskutečnila už loni v létě.
Do dražby jde přes 2000 Apple produktů
Finanční úřad pro hlavní město Prahu rozjel sérii elektronických dražeb, ve kterých nabízí přes 2000 produktů spotřební elektroniky značky Apple. Dražby probíhají online prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED). Celkem se jedná o 2031 kusů mobilních telefonů iPhone, tabletů iPad, počítačů MacBook a sluchátek AirPods. Odhadovaná hodnota draženého zboží dosahuje necelých 45 milionů Kč. Elektronika byla zabavena v rámci rozsáhlé kontrolně-exekuční akce s krycím názvem „Hunter“.
Zabavená elektronika byla dovezena tuzemskou společností ze Spojených arabských emirátů a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s orgány Celní správy ČR došlo k zabavení předmětného zboží a z jeho následného prodeje v dražbě bude uhrazena velká část doměřené daně, uvedl Václav Žemlička, ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.
Vydražit nový iPhone může každý, stačí bankovní identita nebo datovka
Dražit online může snadno každý. Přístup do APED získá žadatel po online registraci, vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na finančním úřadu.
První velká dražba Apple produktů proběhla loni v létě
První velká dražba Apple produktů proběhla už loni v létě. Od začátku loňského července do konce srpna proběhlo 116 dražeb a stát na nich utržil přes 13 milionů korun. Přitom u některých dražeb bylo dosaženo ceny vyšší, než za jakou by bylo možné ty stejné telefony koupit v běžné prodejní síti, navíc s dvouletou zárukou.