Berňák upozorňuje: Tento příjem lidé v přiznání často neuvádějí, přestože musí

Jana Knížková
Dnes
Dnes
Mladá žena s drdolem a brýlemi na čele kouká s vyděšeným výrazem do mobilu
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Daňové přiznání za rok 2025 se blíží a spolu s ním i povinnosti také pro influencery a tvůrce online obsahu. Finanční správa upozorňuje, že právě u této skupiny se každoročně opakují stejné chyby. Některé přitom mohou vyjít poměrně draho.

Finanční správa ČR upozorňuje na několik pravidel, která by si měli tvůrci na internetu dobře pohlídat. Upozorňuje také na časté chyby, kterých se dopouštějí. 

Nejčastěji zapomínají přiznat všechny příjmy, špatně uplatňují výdaje nebo podceňují povinnosti spojené s DPH. 

Vyšší sazba daně začíná až nad 1,67 milionu

Jak popisuje úřad, v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2025 nejsou žádné výrazné změny.  Jednou z věcí, která se ale každoročně upravuje, je hranice pro vyšší sazbu daně. Ta je navázaná na průměrnou mzdu.

Základ daně do určité částky se daní sazbou 15 procent. Pokud ji příjmy překročí, část nad tímto limitem se zdaňuje sazbou 23 procent. Pro rok 2025 je hranice nastavena na 1 676 052 korun, zatímco v roce 2024 byla o něco nižší.

Vyšší sazba se ale nikdy neuplatňuje na celý příjem. Pouze na část, která daný limit přesahuje.

Nezapomeňte přiznat všechny příjmy

Jednou z nejčastějších chyb influencerů je, že do přiznání nezahrnou všechny příjmy. Povinnost se přitom vztahuje nejen na spolupráce s českými firmami, ale také na příjmy ze zahraničních platforem.

Typicky jde například o odměny z YouTube, Instagramu, TikToku, Twitchi nebo OnlyFans. Do zdanitelných příjmů se počítají také sponzorované spolupráce, reklamní propagace nebo provize z affiliate programů.

Často se zapomíná také na takzvaný barter. Pokud influencer dostane výrobek nebo službu zdarma výměnou za propagaci, musí do přiznání uvést jejich peněžní hodnotu.

Pozor na výdaje a paušály

Tvůrci obsahu mohou při výpočtu daně uplatnit buď skutečné výdaje, nebo výdajový paušál. Každá varianta má svá pravidla.

U skutečných výdajů je nutné prokázat, že souvisely s výdělečnou činností. V případě paušálu se výdaje počítají procentem z příjmů, například 60 nebo 40 procent podle typu činnosti.

Důležité je také vědět, že paušální výdaje mají svůj limit. Maximálně se počítají z příjmů do dvou milionů korun. Například při 60% paušálu lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 1,2 milionu korun.

Paušální daň má své limity

Někteří influenceři využívají takzvaný paušální režim, tedy paušální daň. V takovém případě je ale potřeba hlídat několik důležitých podmínek.

Především je nutné zkontrolovat, zda příjmy nepřekročily hranici pro zvolené pásmo paušální daně. Pokud by k tomu došlo, může vzniknout povinnost z paušálního režimu vystoupit a podat klasické daňové přiznání.

Stejně tak je nutné ověřit, zda byly splněny všechny další zákonné podmínky, které pro tento režim platí.

dane

DPH bývá pro influencery problém

Velké potíže v praxi způsobují také povinnosti kolem DPH. Řada influencerů totiž přehlédne, kdy jim vzniká povinnost k registraci.

Plátcem DPH se musí stát ve chvíli, kdy překročí zákonem stanovený obrat. Existuje ale také povinnost registrace jako takzvaná identifikovaná osoba. Ta vzniká například tehdy, když influencer přijímá služby od zahraničních společností, jako jsou Google, Meta nebo TikTok.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

